Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Trevor Rees-Jones - izgubil je spomin.
Kraljevo

Bil je edini, ki je preživel nesrečo princese Diane

N. Č.
31. 08. 2026 14.51
0

Trevor Rees-Jones je edina oseba, ki je preživela usodno nesrečo v pariškem predoru. Po katastrofalnih poškodbah in izgubi spomina si je v Angliji ustvaril novo kariero in se povsem umaknil izpod žarometov javnega življenja.

Danes mineva 29 let od smrti princese Diane, ene najbolj pretresljivih tragedij v zgodovini britanske kraljeve družine. Medtem ko se svet spominja princese ljudskih src, mnogi pozabljajo na človeka, ki je tiste usodne noči sedel v istem avtomobilu in kot edini preživel. To je zgodba Trevorja Rees-Jonesa.

29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja
Preberi še
29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja

Tisto usodno noč je sedel ob Diani

V noči na 31. avgust 1997 so princesa Diana, njen partner Dodi Fayed in telesni stražar Trevor Rees-Jones zapustili hotel Ritz v Parizu. Namenjeni so bili v Dodijevo stanovanje, a tja niso nikoli prispeli. Mercedes, v katerem so se peljali, je med vožnjo skozi predor Pont de l'Alma silovito trčil v betonski steber. 

Dodi Fayed in voznik Henri Paul sta umrla na kraju nesreče, princesa Diana pa je zaradi hudih poškodb umrla nekaj ur pozneje v bolnišnici. Trevor Rees-Jones je bil edini preživeli.

Razbitine avtomobila, v katerem je življenje izgubila princesa Diana.
Razbitine avtomobila, v katerem je življenje izgubila princesa Diana.FOTO: Profimedia
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
Preberi še
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega

Poškodbe so bile katastrofalne

Čeprav je preživel, je Trevor utrpel izjemno hude poškodbe obraza in glave. Sledilo je dolgo okrevanje in več zahtevnih rekonstruktivnih operacij. Po poročanju medijev so zdravniki pri rekonstrukciji obraza uporabljali tudi stare družinske fotografije, saj so bile poškodbe tako obsežne.

Posledice nesreče niso bile samo fizične. Zaradi hudih poškodb glave je izgubil večino spominov na dogodke pred nesrečo in med njo, zato nikoli ni mogel podati podrobnega pričevanja o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih vožnje.

Trevor Rees-Jones - izgubil je spomin.
Trevor Rees-Jones - izgubil je spomin.FOTO: Profimedia

Znašel se je v središču pozornosti

Po smrti princese Diane so se pojavile številne teorije zarote in ugibanja o okoliščinah nesreče. Ker je bil Trevor Rees-Jones edini preživeli, se je pogosto znašel v središču pozornosti medijev in preiskovalcev.

Leta 2000 je izdal knjigo The Bodyguard's Story, v kateri je opisal svoje okrevanje in življenje po tragediji. Z njo se je želel odzvati tudi na številne špekulacije, ki so spremljale nesrečo in njene posledice.

28 let po njeni smrti se še vedno širijo teorije zarote
Preberi še
28 let po njeni smrti se še vedno širijo teorije zarote

Danes živi daleč od žarometov

Po odhodu iz službe pri družini Fayed se je Trevor Rees-Jones umaknil iz javnosti. V naslednjih letih je nadaljeval kariero na področju varnosti in zaščite ter si postopoma ustvaril novo življenje. Po poročanju medijev je pozneje prevzel pomembne funkcije na področju korporativne varnosti in danes živi precej umirjeno življenje v Angliji.

Zadnje besede, ki jih je izrekla princesa Diana
Preberi še
Zadnje besede, ki jih je izrekla princesa Diana

Za razliko od številnih oseb, povezanih z Dianino zgodbo, se redko pojavlja v javnosti in skoraj nikoli ne govori o dogodkih iz leta 1997.

Princesa Diana v njegovi rezidenci v Saint Tropezu.
Princesa Diana v njegovi rezidenci v Saint Tropezu.FOTO: AP

Spomin na tragedijo ostaja živ

Čeprav je od nesreče minilo že skoraj tri desetletja, zanimanje za princeso Diano ne pojenja. Vsaka obletnica njene smrti znova obudi spomine na dogodke v Parizu, pozornost pa pogosto pritegne tudi človek, ki je tisto noč preživel in moral nato na novo sestaviti svoje življenje.

To so bile zadnje počitnice princese Diane
Preberi še
To so bile zadnje počitnice princese Diane

Trevor Rees-Jones ostaja ena najbolj skrivnostnih oseb v zgodbi o smrti princese Diane. Čeprav je bil priča enemu najbolj pretresljivih dogodkov sodobne zgodovine, je po tragediji izbral življenje stran od oči javnosti.

Princesa Diana
Princesa DianaFOTO: AP
Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri People.com, Tyla, AOL

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
princesa diana trevor rees-jones kraljeva druzina nesreca pariz smrt kraljevo
Kraljevo

29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja

24ur.com Življenje po hudi motoristični nesreči
Zadovoljna.si Zadnje besede, ki jih je izrekla princesa Diana
Zadovoljna.si Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
Vizita.si Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Moskisvet.com Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih
24ur.com Izgubil partnerko, dom in očeta, med pogrebom pa so mu ukradli še vse življenjske prihranke
24ur.com Izpoved Srba, ki ga je skoraj posesalo iz letala: Čudež, da sem živ
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906