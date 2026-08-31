Bil je edini, ki je preživel nesrečo princese Diane

Danes mineva 29 let od smrti princese Diane, ene najbolj pretresljivih tragedij v zgodovini britanske kraljeve družine. Medtem ko se svet spominja princese ljudskih src, mnogi pozabljajo na človeka, ki je tiste usodne noči sedel v istem avtomobilu in kot edini preživel. To je zgodba Trevorja Rees-Jonesa.

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Tisto usodno noč je sedel ob Diani

V noči na 31. avgust 1997 so princesa Diana, njen partner Dodi Fayed in telesni stražar Trevor Rees-Jones zapustili hotel Ritz v Parizu. Namenjeni so bili v Dodijevo stanovanje, a tja niso nikoli prispeli. Mercedes, v katerem so se peljali, je med vožnjo skozi predor Pont de l'Alma silovito trčil v betonski steber. Dodi Fayed in voznik Henri Paul sta umrla na kraju nesreče, princesa Diana pa je zaradi hudih poškodb umrla nekaj ur pozneje v bolnišnici. Trevor Rees-Jones je bil edini preživeli.

icon-expand Razbitine avtomobila, v katerem je življenje izgubila princesa Diana. FOTO: Profimedia

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Poškodbe so bile katastrofalne

Čeprav je preživel, je Trevor utrpel izjemno hude poškodbe obraza in glave. Sledilo je dolgo okrevanje in več zahtevnih rekonstruktivnih operacij. Po poročanju medijev so zdravniki pri rekonstrukciji obraza uporabljali tudi stare družinske fotografije, saj so bile poškodbe tako obsežne. Posledice nesreče niso bile samo fizične. Zaradi hudih poškodb glave je izgubil večino spominov na dogodke pred nesrečo in med njo, zato nikoli ni mogel podati podrobnega pričevanja o tem, kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih vožnje.

icon-expand Trevor Rees-Jones - izgubil je spomin. FOTO: Profimedia

Znašel se je v središču pozornosti

Po smrti princese Diane so se pojavile številne teorije zarote in ugibanja o okoliščinah nesreče. Ker je bil Trevor Rees-Jones edini preživeli, se je pogosto znašel v središču pozornosti medijev in preiskovalcev. Leta 2000 je izdal knjigo The Bodyguard's Story, v kateri je opisal svoje okrevanje in življenje po tragediji. Z njo se je želel odzvati tudi na številne špekulacije, ki so spremljale nesrečo in njene posledice.

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Danes živi daleč od žarometov

Po odhodu iz službe pri družini Fayed se je Trevor Rees-Jones umaknil iz javnosti. V naslednjih letih je nadaljeval kariero na področju varnosti in zaščite ter si postopoma ustvaril novo življenje. Po poročanju medijev je pozneje prevzel pomembne funkcije na področju korporativne varnosti in danes živi precej umirjeno življenje v Angliji.

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Za razliko od številnih oseb, povezanih z Dianino zgodbo, se redko pojavlja v javnosti in skoraj nikoli ne govori o dogodkih iz leta 1997.

icon-expand Princesa Diana v njegovi rezidenci v Saint Tropezu. FOTO: AP

Spomin na tragedijo ostaja živ

Čeprav je od nesreče minilo že skoraj tri desetletja, zanimanje za princeso Diano ne pojenja. Vsaka obletnica njene smrti znova obudi spomine na dogodke v Parizu, pozornost pa pogosto pritegne tudi človek, ki je tisto noč preživel in moral nato na novo sestaviti svoje življenje.

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Trevor Rees-Jones ostaja ena najbolj skrivnostnih oseb v zgodbi o smrti princese Diane. Čeprav je bil priča enemu najbolj pretresljivih dogodkov sodobne zgodovine, je po tragediji izbral življenje stran od oči javnosti.

icon-expand Princesa Diana FOTO: AP

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