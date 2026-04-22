Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan

Kaj se je zgodilo?
Medtem ko sta Harry in Meghan hodila po plaži, obkrožena z množico, fotografi in varnostniki, je kamera ujela žensko, ki je ležala na brisači in se ni premaknila niti za centimeter. Ni se ozrla, ni se umaknila in ni pokazala nobenega zanimanja za dogajanje okoli sebe. Posnetek prikazuje, kako kraljevi par stopa mimo nje, Harry pa se celo nasmehne, ko opazi njeno popolno ravnodušnost, piše People o posnetku, ki ga je objavil TikTok profil avstralskega novičarskega portala. Posnetek je takoj postal viralen, ogledate pa si ga lahko spodaj.
Kaj sta Meghan in Harry počela na avstralski plaži?
Obisk Bondi Beach je bil del njunega štiridnevnega obiska Avstralije, ki je bil osredotočen na duševno zdravje, podporo skupnosti in srečanja s preživelimi nasilnih dogodkov. Kot poroča News.com.au, sta se na plaži srečala z reševalci iz Bondi Surf Bathers' Life Saving Club ter opazovala demonstracijo reševanja z reševalnim čolnom. Ob tem sta se zahvalila prostovoljcem in prvim posredovalcem, ki so igrali ključno vlogo med tragičnim napadom decembra prejšnjega leta.
Poleg tega sta se srečala tudi s preživelimi napada, ki je terjal 15 življenj in številne poškodovane. Po poročanju People in News.com.au sta si ogledala tudi spominske predmete in poklon žrtvam v sodelovanju s predstavniki Sydney Jewish Museum. Šele nato sta se odpravila na plažo, kjer je nastal zdaj že legendarni posnetek.
Zakaj je ženska, ki ju je ignorirala, postala viralna?
Splet je posnetek sprejel z navdušenjem, ker je ženska predstavljala popolno nasprotje običajnega odziva na kraljevi par. Medtem ko so se drugi prerivali, snemali in pozdravljali Harryja in Meghan, je ona ostala popolnoma osredotočena na svojo knjigo in sončenje.
Mnogi so v šali komentirali, da je bila "najbolj pristna oseba na plaži", saj se ni pustila zmesti niti kraljevemu paru niti množici okoli sebe. Nekateri so celo zapisali, da je "ona prava zvezda posnetka", saj je s svojo sproščenostjo in neomajnostjo zasenčila kraljevi obisk.
Vir: people.com, news.com.au
