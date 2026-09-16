V kraljevi družini odmeva vesela novica: vnukinja Grace Kelly se je zaročila

Princesa Alexandra Hannovrska , vnukinja legendarne Grace Kelly , je sporočila, da se je zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Benom Sylvesterjem Strautmannom , poroča revija Town and Country. Novico je par delil z javnostjo po več let trajajoči zvezi.

Princesa Alexandra Hannovrska in Ben Sylvester Strautmann veljata za enega najbolj zasebnih mladih kraljevih parov. Skupaj sta že od leta 2017, v tem času pa sta se večkrat pojavila na pomembnih družabnih in kraljevih dogodkih, še dodaja omenjeni portal.

Čeprav svoje zveze nikoli nista pretirano izpostavljala v medijih, sta med poznavalci evropskih monarhij veljala za par, pri katerem je bila zaroka le vprašanje časa.