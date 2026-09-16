V kraljevi družini odmeva vesela novica: vnukinja Grace Kelly se je zaročila

Princesa Alexandra Hannovrska, vnukinja legendarne Grace Kelly, je sporočila, da se je zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Benom Sylvesterjem Strautmannom, poroča revija Town and Country. Novico je par delil z javnostjo po več let trajajoči zvezi.
Ljubezenska zgodba, ki traja skoraj desetletje
Princesa Alexandra Hannovrska in Ben Sylvester Strautmann veljata za enega najbolj zasebnih mladih kraljevih parov. Skupaj sta že od leta 2017, v tem času pa sta se večkrat pojavila na pomembnih družabnih in kraljevih dogodkih, še dodaja omenjeni portal.
Čeprav svoje zveze nikoli nista pretirano izpostavljala v medijih, sta med poznavalci evropskih monarhij veljala za par, pri katerem je bila zaroka le vprašanje časa.
Pokazala je tudi zaročni prstan
Ob razkritju vesele novice je posebno pozornost pritegnil zaročni prstan, ki ga je princesa pokazala na fotografijah. Elegantni diamantni prstan je hitro navdušil ljubitelje kraljeve mode in nakita ter postal tema številnih komentarjev na družbenih omrežjih.
Vnukinja nepozabne Grace Kelly
Princesa Alexandra Hannovrska je najmlajša vnukinja slovite Grace Kelly, hollywoodske igralke, ki je po poroki s knezom Rainierjem postala monaška princesa. Zaradi družinske povezave je Alexandra že od mladih let pod drobnogledom javnosti, čeprav se večinoma drži stran od medijskega pompa.
Vir: townandcountrymag.com
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