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princ william, kralj karel
Kraljevo

Kralj Karel in William ne popuščata: glede Harryja sta enotna

N. Č.
17. 09. 2026 04.00
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Po letih družinskih sporov naj bi se princ Harry z očetom znova nekoliko zbližal, a ena stvar ostaja nespremenjena. Kralj Karel III. in princ William sta glede Harryja in Meghan menda popolnoma enotna ter pri svojem stališču ne nameravata popustiti.

Kljub temu da naj bi princ Harry v zadnjih mesecih naredil nekaj korakov proti spravi z očetom, kraljem Karlom III., ostajajo odnosi v britanski kraljevi družini napeti. Po poročanju revije People pa sta kralj Karel in princ William glede ene stvari povsem enotna.

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Vrnitev Harryja in Meghan v Združeno kraljestvo

Po vrnitvi princa Harryja in Meghan Markle v Združeno kraljestvo konec avgusta so se znova okrepila ugibanja o njunem položaju v odnosu do kraljeve družine. Zakonca Sussex sta namreč napovedala, da bosta v Veliki Britaniji vzpostavila novo družinsko bazo, čeprav že od leta 2020 ne opravljata več nalog aktivnih članov kraljeve družine.

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Po navedbah kraljevega komentatorja Russella Myersa, ki ga povzema People, sta kralj Karel III. in princ William "popolnoma usklajena" glede stališča, da Harry in Meghan NE predstavljata britanske kraljeve družine.

Princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila v Združeno kraljestvo.
Princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila v Združeno kraljestvo.FOTO: Profimedia

"Kralj in William sta povsem enotna glede tega, da Sussexa ne predstavljata kraljeve družine. Glede tega vprašanja sta popolnoma usklajena," je dejal Myers.

Odnosi med bratoma naj bi bili še vedno zelo skrhani

Čeprav naj bi bil Harry v zadnjem obdobju ponovno v stikih z očetom in se je julija celo sestal s kraljem Karlom in kraljico Camillo, naj bi bil odnos med njim in princem Williamom še vedno na mrtvi točki. Po navedbah poznavalcev kraljeve družine med bratoma še vedno ni neposredne komunikacije.

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Razkol sega v leto 2020, ko sta se Harry in Meghan odpovedala vlogi aktivnih članov kraljeve družine in se preselila v Kalifornijo. Od takrat so odnose dodatno obremenili intervjuji, dokumentarne oddaje in Harryjeva odmevna knjiga spominov z naslovom Rezerva.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan MarkleFOTO: Profimedia

Jasno sporočilo palače

V začetku septembra je bila v imenu kralja Karla III. objavljena tudi uradna razlaga, da ostajata vojvoda in vojvodinja Susseška neaktivna člana kraljeve družine. Njune dobrodelne in poslovne dejavnosti se tako obravnavajo kot zasebne aktivnosti, ne kot delo v imenu monarhije.

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To naj bi bil tudi razlog, da sta se kralj in prestolonaslednik po navedbah virov poenotila: ne glede na morebitno osebno spravo ostaja jasno, da Harry in Meghan nimata več uradne vloge pri predstavljanju britanske krone.

Kralj Karel III. je potrdil, da Harry in Meghan ostajata neaktivna člana kraljeve družine.
Kralj Karel III. je potrdil, da Harry in Meghan ostajata neaktivna člana kraljeve družine.FOTO: Profimedia
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Vir: People

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