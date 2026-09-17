Kralj Karel in William ne popuščata: glede Harryja sta enotna

Kljub temu da naj bi princ Harry v zadnjih mesecih naredil nekaj korakov proti spravi z očetom, kraljem Karlom III., ostajajo odnosi v britanski kraljevi družini napeti. Po poročanju revije People pa sta kralj Karel in princ William glede ene stvari povsem enotna.
Vrnitev Harryja in Meghan v Združeno kraljestvo
Po vrnitvi princa Harryja in Meghan Markle v Združeno kraljestvo konec avgusta so se znova okrepila ugibanja o njunem položaju v odnosu do kraljeve družine. Zakonca Sussex sta namreč napovedala, da bosta v Veliki Britaniji vzpostavila novo družinsko bazo, čeprav že od leta 2020 ne opravljata več nalog aktivnih članov kraljeve družine.
Po navedbah kraljevega komentatorja Russella Myersa, ki ga povzema People, sta kralj Karel III. in princ William "popolnoma usklajena" glede stališča, da Harry in Meghan NE predstavljata britanske kraljeve družine.
Odnosi med bratoma naj bi bili še vedno zelo skrhani
Čeprav naj bi bil Harry v zadnjem obdobju ponovno v stikih z očetom in se je julija celo sestal s kraljem Karlom in kraljico Camillo, naj bi bil odnos med njim in princem Williamom še vedno na mrtvi točki. Po navedbah poznavalcev kraljeve družine med bratoma še vedno ni neposredne komunikacije.
Razkol sega v leto 2020, ko sta se Harry in Meghan odpovedala vlogi aktivnih članov kraljeve družine in se preselila v Kalifornijo. Od takrat so odnose dodatno obremenili intervjuji, dokumentarne oddaje in Harryjeva odmevna knjiga spominov z naslovom Rezerva.
Jasno sporočilo palače
V začetku septembra je bila v imenu kralja Karla III. objavljena tudi uradna razlaga, da ostajata vojvoda in vojvodinja Susseška neaktivna člana kraljeve družine. Njune dobrodelne in poslovne dejavnosti se tako obravnavajo kot zasebne aktivnosti, ne kot delo v imenu monarhije.
To naj bi bil tudi razlog, da sta se kralj in prestolonaslednik po navedbah virov poenotila: ne glede na morebitno osebno spravo ostaja jasno, da Harry in Meghan nimata več uradne vloge pri predstavljanju britanske krone.
Vir: People
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