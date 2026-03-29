Monaška princesa Charlene
Kraljevo

Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana

N. Č.
29. 03. 2026 04.00
0

Vsi se sprašujejo, zakaj princesa Charlene, znana tudi kot najbolj žalostna princesa na svetu, skoraj nikoli ne nosi svojega zaročnega prstana. Kljub temu da gre za izjemno dragocen in estetsko dovršen kos nakita, ga v javnosti redko opazimo.

Princesa Charlene je že od začetka svojega javnega življenja veljala za nekoliko zadržano in minimalistično osebnost. Kot nekdanja vrhunska športnica je razvila odnos do preprostosti, ki ga ohranja tudi kot članica monaške knežje družine. Čeprav bi lahko vsakodnevno nosila najrazkošnejše dragulje, se pogosto odloča za diskreten videz ali celo popolno odsotnost nakita, kar jo loči od številnih drugih kraljevih osebnosti.

14 let pozneje ponovno nosila svojo poročno tiaro

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Ljubezenska zgodba med Albertom II. in princeso Charlene se ni začela kot pravljica na prvi pogled. Spoznala sta se leta 2000 na plavalnem tekmovanju v Monaku, kjer je Charlene nastopala kot profesionalna plavalka. Princ je pozneje priznal, da ga je takrat navdušila predvsem kot športnica in oseba, ne pa kot bodoča partnerica, piše People.

Nosila pregrešno drage kose: videz presega 4000 evrov

Njuno razmerje se je začelo šele pet let pozneje, leta 2005, ko sta se bolje spoznala in razvila globlje prijateljstvo. Prav ta počasnejši začetek naj bi bil temelj njune stabilne zveze, ki ni temeljila zgolj na začetni privlačnosti, temveč na medsebojnem spoštovanju in razumevanju.

Princa obtožili, da plačuje milijone bivšim ljubicam

Zaročila sta se junija 2010, leto pozneje pa sta svojo zvezo okronala s spektakularno poroko v Monaku. Slovesnost, ki je trajala več dni, je bila ena najbolj razkošnih kraljevih porok, z razkošno obleko, ognjemetom in celo nastopom skupine The Eagles. Kljub vsemu blišču pa je princ pozneje priznal, da bi si sam želel bolj intimno praznovanje, piše People.

Princ Albert in princesa Charlene
Princ Albert in princesa CharleneFOTO: Profimedia

Zaročni prstan princese Charlene

Zaročni prstan, ki ga je Charlene prejela ob zaroki, je delo prestižne pariške hiše Repossi, ki velja za uradnega draguljarja monaške knežje družine. Gre za eleganten kos, ki ga zaznamuje trikaratni diamant v obliki hruške, obdan z manjšimi diamanti, razporejenimi v subtilni trikotni formaciji, poroča People. Celotna zasnova poudarja prefinjenost in brezčasno eleganco.

Vrednost prstana je ocenjena na približno 56.200 evrov, kar ga uvršča med dražje kraljeve zaročne prstane, čeprav je v primerjavi z legendarnim prstanom Grace Kelly precej skromnejši, še dodajajo. Njen prstan, ki je danes vreden več deset milijonov evrov, ostaja eden najbolj ikoničnih kosov kraljevega nakita vseh časov.

Zakaj princesa Charlene skoraj nikoli ne nosi svojega zaročnega prstana?

Razlogov, zakaj princesa Charlene svojega zaročnega prstana skoraj nikoli ne nosi, je več, vendar se vsi vrtijo okoli njenega osebnega odnosa do mode in praktičnosti. Kot nekdanja plavalka je vajena življenja brez nakita, kjer so funkcionalnost, udobje in preprostost na prvem mestu, piše People. Poleg tega njen stil temelji na minimalizmu, zato pogosto nosi le poročni prstan iz belega zlata hiše Cartier ali pa se odpove nakitu v celoti. Njena odločitev lahko simbolizira tudi poudarek na zakonski vezi kot taki, ne pa na materialni vrednosti zaročnega prstana.

Monaška princesa Charlene
Monaška princesa CharleneFOTO: Profimedia
Bo bivša ljubica princa Alberta nadomestila princeso Charlene?
Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Princeza Charlene Monaški princ Albert Zaročni prstan Repossi nakit Kraljevi nakit Moda in stil Diamanti
