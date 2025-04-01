Tega nocoj ne smete spregledati
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
December brez filma Sam doma ni pravi december
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Preveri, kateri zimski nohti so pravi zateBožični nohti 2025 prinašajo kombinacijo klasične elegance in drzne kreativnosti, ki bo poudarila praznično razpoloženje. Če želite, da bo vaša manikura zasijala ob božičnem večeru z družino in prijatelji, v nadaljevanju predstavljamo trende, ki jih ne smete spregledati. Za vas pa smo pripravili tudi kviz, ki razkriva, kateri trend je prava izbira za vas!
Lepota
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušileStekleni nohti so trend, ki je svojo pot navduševanja začel že lani. V trendu ostaja tudi letos in zagotovo ga bomo na nohtih modnih navdušenk videli tudi v prihodnjih mesecih.
Lepota
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026Leto 2026 obljublja barvno prelomnico v svetu las – pričakujemo tako drznejše, izražene odtenke kot tudi prefinjene, naravne barve, ki poudarjajo luksuzni videz. Trend se giblje med kontrastnimi odtenki in mehkejšimi, harmoničnimi prehodi, kar pomeni, da bo vsak našel primerno barvo zase, ne glede na to, ali želi izstopati ali ohraniti subtilen, vsakdanji videz.
Ženske frizure
Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranjeAli je eliksir mladosti skrit v temni čokoladi? Presenetljive ugotovitve raziskav kažejo na fascinantno povezavo med teobrominom in biološkim staranjem. Čeprav to ni izgovor za neomejeno sladkanje, pa odpira vrata k razumevanju prehranskih vplivov na dolgo življenje.
Lepota
To so najlepše praznične manikure letošnjega letaPraznična manikura 2025 združuje toplino decembrske nostalgije in sodobno eleganco, kar jo dela popolno izbiro za vse, ki želijo sijoč, moden in hkrati prefinjen videz. Ne glede na to, ali prisegaš na minimalizem ali pravi praznični glamur, letošnji praznični trendi ponujajo široko paleto možnosti, da tvoji nohti zasijejo v najbolj čarobnem obdobju leta.
Lepota
Jesenska barva nohtov, ki jo bomo nosile tudi pozimiRjava ni zgolj jesenska barva. Priljubljena je tudi v zimskih mesecih. Nosile jo bomo tudi na nohtih.
Lepota
Barva las, ki vas bo postarala za 10 letIzbira prave barve las je ključna – napačen odtenek lahko hitro doda leta vašemu obrazu, namesto da bi osvežil vaš videz.
Ženske frizure
Kako pravilno poskrbeti za kožo v zimskih dnehZimski meseci predstavljajo izziv za našo kožo. Hladen in suh zrak s seboj prinaša manj vlage, centralno ogrevanje pa izsušuje tudi zrak v našem domu. Tako je koža na udaru in še posebej ranljiva ter zato potrebuje dodatno nego.
Koža
Širša prečka, izpadanje las, manj volumna: priznani frizer svetuje, kako ukrepatiZ leti se izpadanje, redčenje in tanjšanje las pri mnogih ženskah okrepi, a dobra novica je, da lahko s pametnim striženjem, premišljeno barvo in pravilno nego hitro izboljšate videz. Frizer je pogosto prvi, ki zazna spremembe in pomaga poiskati prave rešitve. Kako, pojasnjuje priznani slovenski frizer Tomaž Turk.
Ženske frizure
Najlepše jesenske frizure, ki jih je enostavno vzdrževatiRazkrivamo najlepše jesenske pričeske, ki jih je enostavno vzdrževati. Zagotovo boste tudi same našle tisto, ki je popolna izbira za vas.
Ženske frizure
Ličenje po 50. letu: 5 pogostih napak in njihove rešitveOdkrijte pet najpogostejših napak pri ličenju, ki jih delajo ženske nad 50 let, in se naučite pravilnih tehnik. Znana vizažistka svetuje, kako izbrati primerne izdelke in tehnike za osvežen videz.
Ličila
