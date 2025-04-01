Zadovoljna.si
To so najlepši nohti za novoletne praznike

To so najlepši nohti za novoletne praznike

Lepota
0
Tega nocoj ne smete spregledati

Tega nocoj ne smete spregledati

Novice
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba

Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba

Trači
0
December brez filma Sam doma ni pravi december

December brez filma Sam doma ni pravi december

Oddaje
0
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
0
Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

Božični nohti 2025 prinašajo kombinacijo klasične elegance in drzne kreativnosti, ki bo poudarila praznično razpoloženje. Če želite, da bo vaša manikura zasijala ob božičnem večeru z družino in prijatelji, v nadaljevanju predstavljamo trende, ki jih ne smete spregledati. Za vas pa smo pripravili tudi kviz, ki razkriva, kateri trend je prava izbira za vas!
Lepota
0
Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile

Stekleni nohti, s katerimi boste navdušile

Stekleni nohti so trend, ki je svojo pot navduševanja začel že lani. V trendu ostaja tudi letos in zagotovo ga bomo na nohtih modnih navdušenk videli tudi v prihodnjih mesecih.
Lepota
0
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026

Leto 2026 obljublja barvno prelomnico v svetu las – pričakujemo tako drznejše, izražene odtenke kot tudi prefinjene, naravne barve, ki poudarjajo luksuzni videz. Trend se giblje med kontrastnimi odtenki in mehkejšimi, harmoničnimi prehodi, kar pomeni, da bo vsak našel primerno barvo zase, ne glede na to, ali želi izstopati ali ohraniti subtilen, vsakdanji videz.
Ženske frizure
0
Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranje

Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranje

Ali je eliksir mladosti skrit v temni čokoladi? Presenetljive ugotovitve raziskav kažejo na fascinantno povezavo med teobrominom in biološkim staranjem. Čeprav to ni izgovor za neomejeno sladkanje, pa odpira vrata k razumevanju prehranskih vplivov na dolgo življenje.
Lepota
0
To so najlepše praznične manikure letošnjega leta

To so najlepše praznične manikure letošnjega leta

Praznična manikura 2025 združuje toplino decembrske nostalgije in sodobno eleganco, kar jo dela popolno izbiro za vse, ki želijo sijoč, moden in hkrati prefinjen videz. Ne glede na to, ali prisegaš na minimalizem ali pravi praznični glamur, letošnji praznični trendi ponujajo široko paleto možnosti, da tvoji nohti zasijejo v najbolj čarobnem obdobju leta.
Lepota
0
Jesenska barva nohtov, ki jo bomo nosile tudi pozimi

Jesenska barva nohtov, ki jo bomo nosile tudi pozimi

Rjava ni zgolj jesenska barva. Priljubljena je tudi v zimskih mesecih. Nosile jo bomo tudi na nohtih.
Lepota
0
Barva las, ki vas bo postarala za 10 let

Barva las, ki vas bo postarala za 10 let

Izbira prave barve las je ključna – napačen odtenek lahko hitro doda leta vašemu obrazu, namesto da bi osvežil vaš videz.
Ženske frizure
0
Kako pravilno poskrbeti za kožo v zimskih dneh

Kako pravilno poskrbeti za kožo v zimskih dneh

Zimski meseci predstavljajo izziv za našo kožo. Hladen in suh zrak s seboj prinaša manj vlage, centralno ogrevanje pa izsušuje tudi zrak v našem domu. Tako je koža na udaru in še posebej ranljiva ter zato potrebuje dodatno nego.
Koža
0
Širša prečka, izpadanje las, manj volumna: priznani frizer svetuje, kako ukrepati

Širša prečka, izpadanje las, manj volumna: priznani frizer svetuje, kako ukrepati

Z leti se izpadanje, redčenje in tanjšanje las pri mnogih ženskah okrepi, a dobra novica je, da lahko s pametnim striženjem, premišljeno barvo in pravilno nego hitro izboljšate videz. Frizer je pogosto prvi, ki zazna spremembe in pomaga poiskati prave rešitve. Kako, pojasnjuje priznani slovenski frizer Tomaž Turk.
Ženske frizure
0
Najlepše jesenske frizure, ki jih je enostavno vzdrževati

Najlepše jesenske frizure, ki jih je enostavno vzdrževati

Razkrivamo najlepše jesenske pričeske, ki jih je enostavno vzdrževati. Zagotovo boste tudi same našle tisto, ki je popolna izbira za vas.
Ženske frizure
0
Ličenje po 50. letu: 5 pogostih napak in njihove rešitve

Ličenje po 50. letu: 5 pogostih napak in njihove rešitve

Odkrijte pet najpogostejših napak pri ličenju, ki jih delajo ženske nad 50 let, in se naučite pravilnih tehnik. Znana vizažistka svetuje, kako izbrati primerne izdelke in tehnike za osvežen videz.
Ličila
0
Noč čarovnic: Izbira barv in dizajnov za vaše nohte

Noč čarovnic: Izbira barv in dizajnov za vaše nohte

Pripravite se na noč čarovnic s sanjsko manikuro! Ne glede na to, ali imate rade diskretnost ali popolno dramo, spoznajte trende, s katerimi boste zablestele in pustile nepozaben vtis.
Lepota
0
Arhiv člankov
