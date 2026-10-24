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Amy Ginger Hart - ig
Lepota

10 let se ni obrila in pravi, da moških to sploh ne moti

N. Č.
24. 10. 2026 04.00
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Deset let se ni obrila, danes pa ima več kot milijon sledilcev. Amy Ginger Hart pravi, da telesne dlačice moških pogosto motijo precej manj, kot si mnogi predstavljajo.

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Leta so ženske poslušale, da je gladka koža brez dlačic eden od lepotnih idealov. A vse več jih se odloča, da bodo ta pravila ignorirale in sprejele svoj naravni videz

Med njimi je tudi 34-letna ustvarjalka vsebin Amy Ginger Hart, ki si telesnih dlačic ni odstranjevala že deset let. Kot poroča The Sun, pravi, da je bila odzivov moških presenetljivo deležna predvsem v pozitivnem smislu.

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Dolga leta je verjela, da je britje obvezno

Amy Ginger Hart je po lastnih besedah večino mladosti verjela, da je redno britje nekaj, kar se od žensk preprosto pričakuje. Preizkusila je tudi voskanje, saj je želela ugoditi takratnemu partnerju, ki mu je bila všeč popolnoma gladka koža. Sčasoma pa je ugotovila, da ji celoten postopek povzroča več nelagodja kot zadovoljstva.

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"Poleg tega, da je odstranjevanje dlačic zamudno, mi je bilo neprijetno tudi obdobje, ko so ponovno začele rasti," je dejala za The Sun.

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Sledilce bi bolj šokiralo, če bi se obrila

Danes ima Amy na družbenih omrežjih več kot milijon sledilcev. Pravi, da je njen naravni videz postal del njene prepoznavnosti in da bi bili nekateri sledilci verjetno celo bolj presenečeni, če bi se odločila za odstranjevanje dlačic.

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Kljub temu se še vedno srečuje z negativnimi komentarji. Nekateri uporabniki spleta njen videz označujejo za neprivlačnega, a poudarja, da v resničnem življenju skoraj nikoli ne doživi takšnih odzivov.

"Če si moškemu res všeč, dlačice ne bodo problem"

Amy je prepričana, da fizična privlačnost temelji na veliko več kot zgolj na videzu kože. Po njenem mnenju moškega, ki mu je ženska resnično všeč, telesne dlačice ne bodo motile, nekaterim pa se lahko zdijo celo privlačne, ker so del osebe, ki jih privlači.

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Dodaja, da smo od otroštva izpostavljeni predstavi, da morajo imeti ženske gladko kožo, zato je vse, kar odstopa od tega ideala, pogosto deležno več pozornosti. Prav redkost pa lahko pri nekaterih ljudeh vzbudi tudi zanimanje.

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Vsaka naj se odloči sama

Zgodba Amy Ginger Hart je ponovno odprla razpravo o lepotnih standardih in družbenih pričakovanjih. Medtem ko nekatere ženske prisegajo na redno britje ali depilacijo, druge izberejo povsem naraven videz.

Ne glede na odločitev strokovnjaki poudarjajo, da bi morala biti ta predvsem osebna izbira in ne posledica pritiska okolice. Amy pa pravi, da se danes v svoji koži počuti bolje kot kadar koli prej.

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Vir: The Sun, Net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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