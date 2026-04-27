4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren

N. Č.
27. 04. 2026 04.00
0

Izbira pravega kozmetičnega salona za nego nohtov je lahko vse prej kot enostavna naloga, saj nas pogosto premamijo nizke cene ali bleščeče fotografije končnih izdelkov na družbenih omrežjih. Vendar pa bi morali biti estetika in stroški vedno na drugem mestu, takoj za brezhibno higieno in varnostjo.

Strokovnjakinja dr. Amanda Zubek z Yale Medicine za New York Post izpostavlja 4 glavne znake, na katere morate biti pozorni, če želite preprečiti obisk zdravnika namesto občudovanja novih nohtov. Zdravje kože in nohtov je namreč tesno povezano s sterilnostjo pripomočkov in okolja, v katerem se storitev izvaja. Da bi bila vaša naslednja pedikura varna, se podučite o nevarnostih, ki se skrivajo za bleščečimi pulti.

Močan kemični vonj ob vstopu

Prvi alarm se pogosto sproži že pri vhodu. Če vas ob odprtju vrat zadane močan, zadušljiv vonj po kemikalijah, je to jasen znak slabega prezračevanja, opozarja omenjena strokovnjakinja za New York Post. Saloni uporabljajo snovi, ki se v neustrezno prezračenih prostorih kopičijo v zraku.

Slab zrak ne povzroča le glavobolov, draženja dihal in vrtoglavice, temveč ustvarja tudi vlažno okolje, idealno za razrast plesni in bakterij. Če salon nima ustreznega sistema za prezračevanje, je to brez dvoma rdeča zastavica.

FOTO: Adobe Stock

Nepravilno ravnanje s pripomočki

Pripomočki, ki se dotikajo vaših nohtov, morajo biti brezhibno čisti. Lesene pilice, gobice in zaščite za pedikurne kadi so predmeti za enkratno uporabo in jih ni mogoče ustrezno sterilizirati. Če tehnik uporabi obrabljeno ali prašno pilico, je to jasen znak malomarnosti, opozarja strokovnjakinja za New York Post.

Kovinski instrumenti (npr. v kozmetiki ali zdravstvu) se za varno ponovno uporabo običajno sterilizirajo v avtoklavu (para pod tlakom), ker razkužila pogosto ne uničijo vseh mikroorganizmov (zlasti spor).

Pri masažnih banjicah z vodnimi šobami (jacuzzi tip) je znano, da se v ceveh lahko zadržujejo biofilmi, kjer se razvijajo bakterije in plesni, ki jih je težko popolnoma odstraniti, zato jih dermatologi pogosto odsvetujejo ali priporočajo dodatno previdnost.

FOTO: Adobe Stock

Nevarno odstranjevanje obnohtne kožice

Ena najpogostejših napak pri manikiri je rezanje obnohtne kožice. Dr. Zubek odločno opozarja, da je to nevarno, saj kožica deluje kot naravna zaščitna bariera pred bakterijami, glivicami in umazanijo. "Kožica tesni prostor okoli nohta in ga varuje pred bakterijami, glivicami in umazanijo," pojasnjuje. Njeno odstranjevanje ustvarja drobne ranice, ki so idealna vstopna točka za okužbe.

Namesto rezanja zahtevajte le nežno potiskanje kožice, po možnosti z lastnim pripomočkom. Tehniki bi morali nositi čiste rokavice in si med strankami umivati roke. Če po tretmaju opazite rdečico, oteklino ali bolečino, je to lahko znak bakterijske okužbe, še opozarja strokovnjakinja za New York Post.

FOTO: Dreamstime

Znaki okužbe po tretmaju

Če se po obisku salona pojavijo spremembe na nohtih, je to lahko resen opozorilni znak. Med najpogostejšimi simptomi so rumenkasta ali rjavkasta obarvanost nohta, drobljivost, odstopanje nohta od posteljice, bolečina, oteklina ali pa celo gnoj ob robu nohta.

Bele lise ali drobljivost pogosto kažejo na glivično okužbo, medtem ko rdečina in bolečina nakazujeta bakterijsko vnetje (paronihijo), opozarja strokovnjakinja. Dr. Zubek v teh primerih priporoča izdelke z undecilensko kislino, oljem čajevca ali mentolovimi mazili, vendar opozarja, da številna prosto dostopna sredstva niso dovolj učinkovita. Pri hujših primerih je nujen obisk dermatologa, ki lahko predpiše ustrezna zdravila.

FOTO: Shutterstock

Če boste pozorni na te štiri znake, boste veliko lažje izbrali salon, ki ne ponuja le lepih nohtov, temveč tudi varno in zdravo izkušnjo.

Vir: nypost.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
manikira pedikura glivice na nohtih higiena v salonu zdravje nohtov sterilizacija orodja dermatološki nasveti manikura kozmetični salon nohti
