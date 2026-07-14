5 navad, zaradi katerih se vrat postara hitreje kot obraz

Kot opozarjajo strokovnjaki, težava ni le v genetiki ali letih. Velik vpliv imajo tudi vsakodnevne navade, za katere se pogosto sploh ne zavedamo, da škodijo naši koži.

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1. Zaščitni faktor nanašate le na obraz

Če obstaja ena navada, ki jo dermatologi najpogosteje izpostavljajo, je to pozabljanje na zaščito vratu pred soncem. Ultravijolični žarki pospešujejo razgradnjo kolagena in elastina, kar vodi v gube, povešeno kožo in pigmentne madeže. Ker je vrat skoraj vsak dan izpostavljen soncu, hkrati pa ga mnogi pri nanosu SPF-ja preskočijo, se znaki staranja tam pojavijo hitreje. Kot poroča Health Cleveland Clinic, strokovnjaki priporočajo, da zaščitno kremo z zaščitnim faktorjem vsako jutro nanesete vse do dekolteja, ne le do linije čeljusti.

icon-expand Večina žensk vestno neguje obraz, pri tem pa pogosto pozabi na vrat. FOTO: Shutterstock

2. Vso pozornost namenite obrazu, vrat pa ostane brez nege

Marsikdo uporablja serume, vlažilne kreme in anti-age izdelke samo na obrazu. Vrat pa ostane brez aktivnih sestavin, ki bi koži pomagale ohranjati prožnost. Dermatologinja dr. Shilpi Khetarpal iz Cleveland Clinic poudarja, da se koža vratu stara na podoben način kot koža obraza, zato bi morala prejemati enako nego. To pomeni, da lahko na vrat nanesete tudi vitamin C, peptide, retinol in kakovostno vlažilno kremo. Pomembno pa je, da retinol uvajate postopoma, saj je koža na vratu pogosto občutljivejša.

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3. Več ur na dan gledate navzdol v telefon

V zadnjih letih so strokovnjaki začeli uporabljati izraz 'tech neck' oziroma tehnološki vrat. Kot opisuje portal Westlake Dermatology, gre za pojav, ko zaradi pogostega gledanja v telefon ali prenosnik koža na vratu vedno znova prepogiba na istih mestih. Sčasoma se začasne gube lahko spremenijo v trajne vodoravne linije. Po besedah dermatologov se prve izrazite linije zaradi tega danes pojavljajo že pri ljudeh v dvajsetih in tridesetih letih. Enostaven trik? Telefon dvignite nekoliko višje in poskušajte zaslon gledati bolj v višini oči. S tem zmanjšate prepogibanje kože na vratu.

icon-expand Telefon dvignite nekoliko višje in poskušajte zaslon gledati bolj v višini oči. S tem zmanjšate prepogibanje kože na vratu. FOTO: Shutterstock

4. Spite v položaju, ki ustvarja dodatne gube

Tudi nočne navade lahko pustijo posledice. Spanje z visoko privzdignjeno glavo ali z več blazinami povzroča dolgotrajno prepogibanje kože na vratu. Podobno kot pri obraznih spalnih gubah lahko tudi na vratu sčasoma nastanejo trajne linije. Če je mogoče, uporabljajte nižjo blazino in skušajte vrat med spanjem ohranjati v čim bolj naravnem položaju.

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5. Premalo vlažite kožo

Kot razlaga ScienceInsight, ima koža na vratu manj lojnic kot koža obraza, zato hitreje izgublja vlago in je bolj nagnjena k izsušitvi. Posledično postanejo gube bolj izrazite, koža pa deluje manj napeta. Dermatologi zato priporočajo redno uporabo vlažilnih izdelkov s hialuronsko kislino, ceramidi in drugimi sestavinami, ki pomagajo ohranjati kožno bariero.

icon-expand Koža na vratu ima manj lojnic kot koža obraza, zato hitreje izgublja vlago in je bolj nagnjena k izsušitvi. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredite že danes?

Dobra novica je, da za bolj mladosten videz vratu niso vedno potrebni dragi posegi. Strokovnjaki se strinjajo, da največ naredijo tri preproste navade: - vsakodnevna uporaba SPF-ja, - redna nega vratu z enakimi izdelki kot obraza, - zmanjšanje časa, ko glavo držimo sklonjeno nad telefonom. Medtem ko lahko obraz skrijemo za ličili, vrat pogosto razkrije navade, ki smo jih ponavljali leta. Zato se naslednjič, ko boste nanašali kremo na obraz, spomnite še na nekaj centimetrov kože pod njim.

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