Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Bambi - ig
Lepota

Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi

N. Č.
28. 02. 2026 04.00
0

Letos v ospredje prihaja prav poseben trend za nohte, ki je že začel valovati po družbenih omrežjih in salonih – imenovan je 'bambi nohti'.

Ste že slišale za tako imenovane 'bambi nohte'? Gre za subtilno, a privlačno različico animal print tehnike, ki jo prepoznamo po mehkih, naravnih odtenkih z nežnimi motivi, navdihnjenimi z vzorcem vsem dobro poznanega Bambija. Ta estetika združuje romantično pomladno razpoloženje z modernim pristopom k nail artu in predstavlja osvežujočo alternativo klasičnim dizajnom.

Kako nositi živalske vzorce, ne da bi preveč izstopale?
Preberi še
Kako nositi živalske vzorce, ne da bi preveč izstopale?

Nenavaden trend, ki je postal pravi hit na družbenih omrežjih

Bambi nohti so trend, ki se na prvi pogled morda zdi nenavaden, a prav zaradi svoje pristnosti in mehkih, zemeljskih tonov hitro postaja simbol prefinjene pomladne manikure. Namesto močnih kontrastov ali kričečih barv ta tehnika uporablja tople, nežne barve, kot so rjavi, bež, nude in kremni toni, dopolnjene z drobnimi belimi oz. svetlimi lisami, ki posnemajo pike, ki jih najdemo na telesu vsem dobro poznanega Bambija. Rezultat je nežna, a izrazita manikura, ki deluje sofisticirano in ženstveno, obenem pa ohranja občutek svežine in lahkotnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj obožujemo bambi nohte?

Trend Bambi nohtov osvaja zato, ker združuje estetiko animal printa z nežnejšim, bolj nosljivim videzom. Klasični živalski vzorci, kot je na primer leopardji vzorec, so malce preveč drzni in opazni za nežne spomladanske mesece, zato po njih običajno posegamo bolj ob koncu leta, ko se dnevi krajšajo.

Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Preberi še
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo

Poleg vizualne privlačnosti trend 'bambi nohtov' omogoča tudi veliko prilagodljivost. Bambi nohti delujejo odlično na različnih dolžinah nohtov, ne glede na to, ali imate kratke ali daljše nohte, prav tako pa se lepo povežejo z drugimi pomladnimi barvami in stili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako ustvariti 'bambi nohte'?

Najprej izberite osnovni odtenek, kot je bež, svetlo rjava ali nude, ki bo služil kot podlaga. Ta barva naj bo mehka in subtilna, da lahko na njej ustvarite kontrast z bolj svetlimi detajli. Nato z uporabo tankega čopiča ali posebnega orodja za nail art nanesite naključne, nepravilne lise oz. pike v beli barvi. Priporočljivo je, da pike niso preveč simetrične ali enakomerno razporejene, saj tak pristop ustvarja bolj naraven in organski videz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: glamour.mx

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nohti bambi nohti manikura živalski vzorec
Ženske frizure

To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517