Preveri, kateri zimski nohti so pravi zate

December je mesec, ko se praznično vzdušje kaže na vsakem koraku. V tem času se vedno več žensk odloča za božično tematiko nohtov, saj je prav manikura eden izmed najlepših načinov, da začutimo čar praznikov že v prvi polovici meseca. Kakšni so trendi letos?

Klasika, ki nikoli ne gre iz mode

Klasične božične barve ostajajo nepogrešljiv del decembrskih trendov. Rdeča v različnih odtenkih, od globoke vinske do svetle, praznične rdeče, je še vedno prva izbira mnogih. Smaragdno zelena in mlečno bela manikura ustvarjata brezčasno kombinacijo, ki deluje čisto, sveže in izjemno elegantno. Subtilni praznični motivi, kot so nežne snežinke, drobne pikice, ki spominjajo na sneg, ter diskretni srebrni ali zlati detajli, dodajo nohtom čarobnost brez pretiravanja. Takšne manikure so popolne za tiste, ki želijo ostati zvesti klasiki, a hkrati vnesti nekaj prazničnega duha v svoj videz.

Božični motivi za bolj drzno manikuro

Za vse, ki si želijo izrazitejših nohtov, so božični motivi odlična izbira. V letu 2025 bodo zelo priljubljeni motivi smrečic, jelenčkov, božičkovih kap in darilnih paketkov, ki ustvarijo igriv in skoraj pravljičen videz. Nohti postanejo majhno platno, na katerem zaživijo praznične zgodbe, z majhnimi ilustracijami, bleščečimi poudarki in kontrastnimi barvami. Posebno priljubljeni so poudarjeni nohti z bogatimi detajli, ostali pa ostanejo v umirjenih tonih, s čimer dosežete ravnovesje med drznostjo in eleganco. Takšna manikura je idealna za decembrske zabave, druženja in praznične večerje.

Pentlje kot glavni trend letošnje božične sezone

Med najbolj opaznimi trendi božičnih nohtov 2025 so brez dvoma pentlje. Ta motiv je postal simbol prazničnega glamurja in ženstvenosti, saj spominja na darilne trakove in praznično okraševanje. Pentlje se pojavljajo v različnih oblikah, od minimalističnih narisanih linij do tridimenzionalnih okraskov, ki delujejo kot mali nakit na nohtih. Najlepše pridejo do izraza na nežnih nude podlagah, mlečno belih ali klasično rdečih nohtih, kjer ustvarijo eleganten kontrast. Zlate, srebrne, rdeče ali celo prosojne pentlje dodajo manikuri prestižen videz in občutek posebnosti. Prav ta trend letos najbolj zaznamuje božično sezono in prinaša svežino v svet praznične manikure.

