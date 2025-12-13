Zadovoljna.si
Navadno čokolado lahko nadomestite s temno.
Lepota

Raziskava pokazala, da črna čokolada upočasnjuje staranje

N. Č.
13. 12. 2025 04.00
0

Ali je eliksir mladosti skrit v temni čokoladi? Presenetljive ugotovitve raziskav kažejo na fascinantno povezavo med teobrominom in biološkim staranjem. Čeprav to ni izgovor za neomejeno sladkanje, pa odpira vrata k razumevanju prehranskih vplivov na dolgo življenje.

Najnovejša znanstvena spoznanja s Kraljevega kolidža v Londonu prinašajo fascinantno ugotovitev, ki bi lahko spremenila naše razumevanje procesov staranja. Študija namreč kaže, da bi lahko teobromin, alkaloid, ki je naravno prisoten v kakavovcih in je ključna komponenta črne čokolade, pomagal pri upočasnjevanju biološkega staranja, poroča Euronews. Ta izraz se nanaša na resnično funkcionalno starost celic in tkiv v telesu, kar se lahko razlikuje od kronološke starosti posameznika, še dodajajo.


Kaj so raziskovali?

Z merjenjem ravni teobromina v krvi in primerjavo z epigenetskimi markerji, ki odražajo stopnjo biološkega staranja, so raziskovalci odkrili 'značilno povezanost' med višjimi koncentracijami teobromina in počasnejšim staranjem na celični ravni, poroča britanski časopis The Independent.


To odpira pomembne debate o vlogi prehrane in posameznih molekul v procesih staranja, pri čemer strokovnjaki poudarjajo previdnost in ne spodbujajo pretiranega uživanja čokolade, temveč iskanje novih aplikacij teh dognanj v farmakologiji ali funkcionalni hrani. Teobromin, opisan kot "razmeroma neraziskan prehranski fitonutrient", je bil sicer že prej povezan z različnimi zdravstvenimi koristmi ter podaljšanim življenjskim obdobjem, še dodaja The Independent.

Ali temna čokolada res upočasnjuje staranje?
Ali temna čokolada res upočasnjuje staranje?FOTO: Adobe Stock

Raziskava in vzorec

Analiza, ki so jo izvedli strokovnjaki s Kraljevega kolidža v Londonu, je vključevala impresivno število udeležencev: 509 posameznikov iz registra TwinsUK in 1160 posameznikov iz študije KORA v Nemčiji. Tovrsten obsežen vzorec omogoča bolj zanesljive ugotovitve in poudarja pomembnost populacijskih analiz pri raziskovanju vpliva prehrane na epigenetiko, poroča Euronews.


Kakšne so bile ugotovitve?

Ugotovitve strokovnjakov s Kraljevega kolidža v Londonu kažejo, da imajo tisti z višjimi ravnmi teobromina v krvnem obtoku počasnejše biološko staranje.


To nakazuje, da teobromin morda vpliva na epigenetske mehanizme, ki so bistveni za ohranjanje mladostnosti celic. Dr. Ramy Saad, vodja raziskave na Kraljevem kolidžu v Londonu, je izpostavil: "To je zelo vznemirljivo odkritje, in naslednja pomembna vprašanja so, kaj stoji za to povezavo in kako lahko nadalje raziskujemo interakcije med prehranskimi metaboliti in našim epigenomom."

Njegove besede nakazujejo, da so pred nami nove, revolucionarne poti v razumevanju in potencialnem preprečevanju bolezni, povezanih s staranjem.


Jordana Bell, profesorica epigenomike s Kraljevega kolidža v Londonu, je še dodala: "Naša študija najde povezave med ključno sestavino temne čokolade in ohranjanjem mladostnosti dlje časa." Toda poudarja, da "ne govorimo, da bi morali ljudje jesti več temne čokolade," temveč da ta raziskava "nam lahko pomaga razumeti, kako vsakodnevna živila morda vsebujejo ključe do bolj zdravega, daljšega življenja."

Ali temna čokolada res upočasnjuje staranje?
Ali temna čokolada res upočasnjuje staranje?FOTO: iStock

Kako naprej?

Ekipa zdaj raziskuje, ali je učinek na biološko staranje edinstven za teobromin ali če spojina deluje v povezavi z drugimi kemikalijami v temni čokoladi, kot so polifenoli, močni antioksidanti, ki jih najdemo tudi v sadju, zelenjavi, čaju, kavi in vinu.

Vir: independent.co.uk, euronews.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
teobromin biološko staranje črna čokolada epigenom zdrava prehrana dolgoživost staranje čokolada zdravje raziskava rezultati
