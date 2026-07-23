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Dua Lipa
Lepota

Dua Lipa presenetila z manikiro, ki ni tipična za poletje

M. A.
23. 07. 2026 03.38
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Ko pomislimo na poletne trende nohtov, si običajno predstavljamo žive barve, bleščice, pastelne odtenke in igrive vzorce. A Dua Lipa je dokazala, da lahko tudi nekoliko temačnejša izbira deluje izjemno elegantno – celo sredi najbolj vročih mesecev.

Britanska pop zvezdnica je po vrnitvi v ZDA po poroki in medenih tednih v Italiji presenetila z zelo opazno lepotno izbiro: bleščečo črno manikiro, ki jo modni poznavalci že označujejo za njen "midnight mani" oziroma polnočno manikiro.

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Črna manikira sredi poletja? Zakaj pa ne?

Dua Lipa je v preteklosti navduševala z različnimi trendi na nohtih: od pisanih kromiranih učinkov do cvetličnih vzorcev in igrivih poletnih dizajnov. Tokrat pa je izbrala popolnoma drugačno smer.

Njeni dolgi nohti mandljeve oblike so bili pobarvani v globok, sijoč črn odtenek. Rezultat? Videz, ki je hkrati nekoliko uporniški, eleganten in nepričakovano primeren za poletje.

Črna barva na nohtih pogosto velja za bolj jesensko ali zimsko izbiro, vendar prav zaradi tega trenutno izstopa. Medtem ko večina prisega na tropske odtenke in svetle tone, Dua dokazuje, da lahko minimalistična temna manikira deluje zelo šik.

Dua Lipa
Dua LipaFOTO: Profimedia

"Midnight mani" je popolno nasprotje poletnih barv

Po nekaj tednih sonca, romantike in oddiha v Italiji je morda povsem logično, da se je pevka ob vrnitvi v mestni vrvež odločila za nekoliko bolj dramatičen videz.

Temna manikira deluje kot kontrast lahkotnemu poletnemu razpoloženju in prav v tem je njen čar. Ni kričeča, vendar jo je skoraj nemogoče spregledati.

Trend je všeč tudi zato, ker omogoča bolj sofisticiran videz. Črni nohti niso več povezani zgolj z alternativnim slogom, ampak so postali modna izbira, ki jo nosijo tudi največje zvezdnice.

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Kako poustvariti videz Due Lipe?

Če želite posnemati njen "midnight mani", je ključ v popolnem sijaju. Pri črnem laku so namreč hitro vidne nepravilnosti, zato je pomembna natančna aplikacija.

Za podoben učinek:

- izberite dolžino nohtov v mandljevi obliki,

- nanesite dve do tri plasti globoko črnega laka,

- uporabite kakovosten nadlak za visok sijaj,

- razmislite o gel manikiri, ki bo obstojnejša in bo dlje ohranila sijoč videz.

Pomembno je, da se izognete okrušenemu laku. Pri tako intenzivnem odtenku so poškodbe hitro opazne.

Dua Lipa
Dua LipaFOTO: Profimedia

Bo črna manikira postala novi poletni trend?

Dua Lipa je že večkrat dokazala, da rada premika meje lepotnih trendov. Njena najnovejša izbira pa kaže, da poletje ni rezervirano samo za svetle in igrive barve.

Morda je prav "midnight mani" dokaz, da je lahko tudi temna, elegantna in nekoliko skrivnostna manikira najbolj sveža izbira sezone.

Vir: Cosmopolitan.com

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