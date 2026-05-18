Eksosomi: revolucija v negi kože

Več kot nega: komunikacija na celični ravni

Če smo še pred nekaj leti govorili predvsem o kolagenu, hialuronski kislini in retinolu, danes znanost odpira vrata v bolj kompleksno razumevanje kože. Eksosomi so mikroskopske strukture, ki celicam dobesedno 'sporočajo', kaj naj počnejo: naj se obnavljajo, umirijo ali okrepijo. V praksi to pomeni, da ne gre več zgolj za dodajanje aktivnih sestavin, temveč za spodbujanje kože, da sama začne delovati bolj učinkovito. In prav to je ključna razlika, ki eksosome postavlja v ospredje sodobne kozmetike.

Predstavitev EXO-LIFT Afrodita Professional v Ljubljani

Da eksosomi niso več le domena laboratorijev in estetske medicine, potrjuje tudi dogajanje na domačem lepotnem parketu. V Ljubljani je v elegantnem butičnem ambientu potekala predstavitev nove linije EXO-LIFT Afrodita Professional. Dogodek je zaznamovala prefinjena atmosfera, v kateri se je prepletala strokovnost z občutkom za estetiko. Mojca Hernaus, strokovna svetovalka programa Afrodita Professional, je na razumljiv, a poglobljen način približala znanost celične komunikacije ter njen vpliv na sodobno nego kože.

icon-expand Dogodek je vodila Mojca Hernaus, strokovna svetovalka programa Afrodita Professional. FOTO: Afrodita

Eksosomi za pomlajevanje kože: kako deluje tehnologija

Jedro linije EXO-LIFT Afrodita Professional predstavljajo eksosomi, pridobljeni iz matičnih celic centele, ki delujejo kot 'prenašalci sporočil', koži signalizirajo, naj pospeši obnovo in okrepi svojo strukturo. Gre za pristop, ki presega klasično nego: koža ni več pasivni prejemnik učinkovin, temveč aktivno sodeluje v procesu pomlajevanja. Izdelki linije EXO-LIFT lahko:

- zmanjšajo vidnost gub,

- izboljšajo čvrstost kože,

- vplivajo na enotnejši ten,

- zmanjšajo videz por in rdečice. Posebno pozornost je pritegnil koncentrat EXO-LIFT 88 Double Infinity Exosome Shot, lahek, skoraj vodni serum, zasnovan za plastenje in intenzivno regeneracijo kože. Linija vsebuje do 88 milijard eksosomov na dan, kar jo uvršča med visoko koncentrirane formulacije. Po navedbah strokovnjakov lahko koža že v 30 minutah pokaže učinek učvrstitve, ob redni uporabi pa se videz kože opazno izboljša. Uporabljeni eksosomi so bili nagrajeni s prestižno nagrado BSB Innovation Award Cosmetics 2025, dodatna prednost pa je njihova biomimetična struktura, koža jih prepoznava kot sebi lastne, kar povečuje njihovo učinkovitost.

icon-expand Jedro linije EXO-LIFT Afrodita Professional predstavljajo eksosomi. FOTO: Afrodita

Personalizirana nega kože

Ena ključnih prednosti sodobnih kozmetičnih pristopov je prilagodljivost, in prav to odraža tudi linija EXO-LIFT. Nega kože se vse bolj odmika od univerzalnih formul in približuje posamezniku, njegovemu tipu kože, življenjskemu slogu in celo trenutnemu stanju kože. Namesto iskanja 'ene popolne kreme' postaja pomembnejše razumevanje, kaj koža v določenem obdobju potrebuje: več vlage, več hranil, več zaščite ali regeneracije. V tem kontekstu lahko uporabnice izbirajo med različnimi teksturami:

- lahkotna AQUA krema za vlaženje brez občutka teže,

- VELVET krema kot uravnotežena kombinacija vlaženja in hranjenja,

- bogata RICH krema za intenzivno nego in občutek udobja. Tak pristop odraža širši premik v kozmetiki: od splošnih rešitev k ciljani, personalizirani negi, ki se prilagaja posamezniku, ne obratno.

icon-expand Nega kože se vse bolj odmika od univerzalnih formul in približuje posamezniku, njegovemu tipu kože, življenjskemu slogu in celo trenutnemu stanju kože. FOTO: Afrodita

Kako vključiti eksosome v dnevno nego kože

Učinkovitost naprednih sestavin, kot so eksosomi, je v veliki meri odvisna od pravilne uporabe in doslednosti. Ključ ni v kompleksnih rutinah, temveč v premišljeni kombinaciji korakov, ki podpirajo delovanje kože. Za optimalne rezultate strokovnjaki priporočajo:

- nanos koncentrata kot prvi korak po čiščenju, ko je koža najbolj dovzetna za aktivne sestavine,

- plastenje z izbrano kremo glede na potrebe kože,

- redno uporabo zjutraj in zvečer, saj se učinki gradijo skozi čas. Takšna rutina sledi sodobni filozofiji nege: manj agresivnih pristopov, več podpore naravnim procesom kože. Linija je še posebej primerna za kožo po 30. letu, ko se naravni procesi obnove postopoma upočasnjujejo, vendar lahko koristi tudi v drugih situacijah, pri občutljivi koži, po estetskih posegih ali v obdobjih hormonskih sprememb, ko koža potrebuje dodatno ravnovesje in podporo.

icon-expand Ekipa podjetja Afrodita. FOTO: Afrodita

Je to prihodnost nege?