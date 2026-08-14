Zakaj si italijanske neveste pred poroko mažejo obraz z oljčnim oljem? Razlog vas bo presenetil

Ko pomislimo na oljčno olje, najprej verjetno pomislimo na italijansko kuhinjo, svež kruh, paradižnik in testenine. A v južni Italiji ima ta zlata tekočina precej globlji pomen. Njena zgodba je prepletena s tradicijo, družinskimi običaji, verovanji in tudi lepoto. Kako pomembno je bilo oljčno olje za prebivalce tega območja že v davni preteklosti, dokazuje tudi zanimiva arheološka najdba iz Pompejev. Tam so našli steklenico oljčnega olja, ki naj bi izvirala iz leta 79 našega štetja, iz časa uničenja antičnega mesta. Od takrat se je marsikaj spremenilo, vendar je povezava med južno Italijo in oljčnim oljem ostala izjemno močna.

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Od zaščite pred uroki do lepotnega rituala

V okolici Neaplja je oljčno olje skozi generacije dobivalo različne pomene. Poleg svojih negovalnih lastnosti je bilo povezano tudi z ljudskimi verovanji. Med drugim so mu pripisovali moč zaščite pred zlim očesom, zato je bilo del posebnih ritualov, ki so jih izvajale starejše ženske v skupnosti. Oljčno olje je tako postalo veliko več kot kozmetični pripomoček. Predstavljalo je dobro znamenje, zaščito in željo po obilju.

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Prav zato ima za številne prebivalce Kampanije še danes posebno mesto. Še posebej zanimivo je, da se tradicija prenaša iz roda v rod: pogosto od babic in mam na hčere. In kdo bi si lahko želel več sreče in lepote kot nevesta pred enim najpomembnejših dni v življenju?

icon-expand Oljčno olje FOTO: Shutterstock

Nevesta, ki je tradicijo spremenila v lepotni ritual

Neapeljska modna stilistka Roberta Astarita je za svojo poroko leta 2024 tradicijo oljčnega olja vključila v priprave na poročni dan. Pri lepotni rutini ji je pomagala sestra Angela Astarita, facialistka in umetnica ličenja. Roberta si je vsako jutro obraz umila z milom iz oljčnega olja, ki je znano po svojih vlažilnih lastnostih. A izbira ni bila zgolj praktična. Za družino je imel ta ritual simbolni pomen. Kot je pojasnila Angela, jih je mati učila, da olje predstavlja čistost, obilje in blagoslov. Tudi lasje niso bili izvzeti. Roberta je pred poroko uporabljala šampon z oljčnim oljem, ki je njene naravno kodraste lase naredil mehkejše in bolj definirane. Rezultat? Po besedah neveste je bila njena koža iz tedna v teden bolj gladka in sijoča, lasje pa mehkejši in lažje obvladljivi.

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Zakaj je oljčno olje zanimivo tudi za kožo?

Tradicionalni lepotni ritual ima tudi precej sodobno razlago. Oljčno olje vsebuje maščobne kisline, med drugim oleinsko in linolno kislino, fitosterole ter skvalen, poleg tega pa tudi različne antioksidante in vitamine. Na koži deluje predvsem kot emolient, kar pomeni, da pomaga zadrževati vlago in kožo naredi mehkejšo. Na njeni površini lahko ustvari tudi zaščitno plast, zaradi česar je koža videti bolj negovana in prožna. Oljčno olje vsebuje tudi vitamine A, D, E in K, zato se že dolgo uporablja kot sestavina različnih negovalnih izdelkov. A pomembno je, da pri neposrednem nanašanju na obraz ne pretiravamo. Čeprav je lahko za suho kožo zelo prijetno, lahko pri nekaterih ljudeh povzroči občutek težkosti ali nečistoče. Zato je pri obrazni negi vedno dobro najprej preveriti, kako se nanj odzove naša koža.

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In kaj lahko naredi za lase?

Oljčno olje je priljubljeno tudi pri negi las, predvsem suhih, poškodovanih in kodrastih. Maščobe v olju lahko pomagajo zgladiti lasno površino, zmanjšati izgubo vlage in lase narediti bolj mehke. Zaradi tega so lahko videti bolj sijoči in urejeni, pri razvozlavanju pa je lahko manj težav. Ni torej presenetljivo, da je bil prav ritual z oljčnim oljem za Roberto tako pomemben del priprav na poroko. Ni šlo samo za to, da bi bila na svoj veliki dan videti čudovito. Želela je ohraniti nekaj, kar ji je predala mama.

icon-expand Poškodovani lasje FOTO: Profimedia

Lepotni ritual, ki nosi sporočilo

Morda je najlepši del te zgodbe prav v tem, da lepota tukaj ni ločena od tradicije. Roberta je na poročni dan nosila tudi tiaro, ki jo je na svoji poroki nosila njena mama. Tako je poleg lepotnega rituala prevzela še predmet z močno družinsko simboliko. Vse skupaj je postalo svojevrstna želja po srečnem začetku novega življenjskega obdobja. In tradicija uporabe oljčnega olja za lepoto sega še veliko dlje od južne Italije. Z oljem so se negovali že stari Grki in Rimljani, ki so ga uporabljali za vlaženje in odišavljanje kože. Med kopanjem so olje uporabljali za čiščenje kože, nato pa ga ponovno nanesli, da bi jo dodatno navlažili. Oljčno olje je imelo v antiki tudi zdravilne in obredne vloge. Z njim so mazali športnike in gladiatorje, pozneje pa je postalo povezano tudi s poročnimi obredi, kjer je simboliziralo plodnost in blagoslov.

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Najdražja kozmetika ni vedno tista z največjim pomenom

Danes imamo na voljo skoraj neskončno izbiro kozmetičnih izdelkov, toda zgodba južnoitalijanskih nevest opominja, da ima lahko lepotni ritual vrednost, ki presega njegov kozmetični učinek. V steklenički oljčnega olja se lahko skrivajo spomini na mamo, babico, poročni dan in generacije žensk, ki so isti ritual izvajale pred nami. Morda je prav zato njegova simbolika tako posebna. Za južnoitalijansko nevesto oljčno olje ni le sredstvo za mehkejšo kožo ali sijoče lase. Je simbol sreče, obilja, zaščite in ljubezni, ki se prenaša iz ene generacije v drugo. In prav takšni rituali so pogosto najlepši: ne zato, ker bi bili dragi ali zapleteni, ampak ker imajo zgodbo.

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