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Koža
Koža

Koža po dopustu je utrujena: 5 korakov, ki jo rešijo v nekaj dneh

N. Č.
28. 08. 2026 19.31
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Po dopustu je koža pogosto bolj izsušena, občutljiva in neenakomerna, saj je bila več dni izpostavljena soncu, soli, vetru, kloru in težkim SPF-formulam. Dermatologi opozarjajo, da je prav konec poletja čas, ko koža potrebuje dodatno nego, da si opomore in povrne sijaj. Spodaj je pet preverjenih korakov, ki kožo v nekaj dneh vidno obnovijo.

Koža po dopustu potrebuje nežnost, vlago in obnovo. S pravilnim čiščenjem, vlaženjem, nežnim pilingom, antioksidanti in pomirjajočimi sestavinami se lahko v nekaj dneh vidno povrne njen sijaj. Preverjeni nasveti dermatologov potrjujejo, da je prav konec poletja najboljši čas, da koži ponudimo dodatno nego in ji pomagamo, da se po intenzivnih poletnih dneh ponovno uravnovesi.

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Nežno čiščenje, ki odstrani SPF in ostanke soli

Po podatkih Healthline se na koži po dopustu nabirajo ostanki kreme za sončenje, znoj, sol in klor, ki lahko povzročijo izsušenost in nečistoče. Dermatologi priporočajo nežno čistilo brez sulfatov, ki ne poškoduje zaščitne bariere kože.

Pomembno je, da kožo čistimo dvakrat na dan, saj se s tem odstrani plast, ki povzroča občutek "utrujenosti" in zategovanja.

Čiščenje kože na obrazu
Čiščenje kože na obrazu FOTO: Thinkstock

Intenzivna hidracija z vlažilnimi sestavinami

Po dopustu je koža pogosto dehidrirana. WebMD navaja, da so najbolj učinkovite sestavine za obnovo kože hialuronska kislina, glicerin in ceramidi, saj pomagajo zadrževati vlago in obnoviti zaščitni sloj. V praksi to pomeni: serum za vlaženje + krema, ki zaklene vlago.

Koža bo že po nekaj nanosih videti bolj polna in manj utrujena.

Nežen piling za odstranjevanje suhe kože

Po podatkih American Academy of Dermatology je piling ključen za obnovo kože po izpostavljenosti soncu, saj odstrani odmrle celice, ki povzročajo hrapavost in neenakomerno teksturo. Izberite nežne AHA-kisline (mlečna ali mandljeva), ki ne dražijo kože.

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Piling naredi kožo bolj gladko, mehko in pripravljeno na nadaljnjo nego.

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Obnova z antioksidanti

Antioksidanti, kot je vitamin C, pomagajo koži okrevati po soncu. Healthline navaja, da vitamin C zmanjšuje videz pigmentnih madežev, posvetli kožo in spodbuja obnovo. Po dopustu je to ena najboljših sestavin, saj koži povrne svežino in zmanjša utrujen videz.

Obnovite svojo kožo po dopustu.
Obnovite svojo kožo po dopustu.FOTO: Shutterstock

Pomirjanje kože z aloe vero ali niacinamidom

Aloe vera je po podatkih Mayo Clinic učinkovita pri pomirjanju razdražene kože po soncu, saj zmanjšuje rdečico in vlaži. Niacinamid pa po podatkih Healthline krepi kožno bariero, zmanjšuje nečistoče in izboljša teksturo. Obe sestavini sta idealni za kožo, ki je po dopustu občutljiva in utrujena.

Obnovite svojo kožo po dopustu.
Obnovite svojo kožo po dopustu.FOTO: Dreamstime
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Vir: Healthline, WebMD, American Academy of Dermatology (AAD), Mayo Clinic

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