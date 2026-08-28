Koža po dopustu je utrujena: 5 korakov, ki jo rešijo v nekaj dneh

Koža po dopustu potrebuje nežnost, vlago in obnovo. S pravilnim čiščenjem, vlaženjem, nežnim pilingom, antioksidanti in pomirjajočimi sestavinami se lahko v nekaj dneh vidno povrne njen sijaj. Preverjeni nasveti dermatologov potrjujejo, da je prav konec poletja najboljši čas, da koži ponudimo dodatno nego in ji pomagamo, da se po intenzivnih poletnih dneh ponovno uravnovesi.

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Nežno čiščenje, ki odstrani SPF in ostanke soli

Po podatkih Healthline se na koži po dopustu nabirajo ostanki kreme za sončenje, znoj, sol in klor, ki lahko povzročijo izsušenost in nečistoče. Dermatologi priporočajo nežno čistilo brez sulfatov, ki ne poškoduje zaščitne bariere kože. Pomembno je, da kožo čistimo dvakrat na dan, saj se s tem odstrani plast, ki povzroča občutek "utrujenosti" in zategovanja.

icon-expand Čiščenje kože na obrazu FOTO: Thinkstock

Intenzivna hidracija z vlažilnimi sestavinami

Po dopustu je koža pogosto dehidrirana. WebMD navaja, da so najbolj učinkovite sestavine za obnovo kože hialuronska kislina, glicerin in ceramidi, saj pomagajo zadrževati vlago in obnoviti zaščitni sloj. V praksi to pomeni: serum za vlaženje + krema , ki zaklene vlago. Koža bo že po nekaj nanosih videti bolj polna in manj utrujena.

Nežen piling za odstranjevanje suhe kože

Po podatkih American Academy of Dermatology je piling ključen za obnovo kože po izpostavljenosti soncu, saj odstrani odmrle celice, ki povzročajo hrapavost in neenakomerno teksturo. Izberite nežne AHA-kisline (mlečna ali mandljeva), ki ne dražijo kože.

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Piling naredi kožo bolj gladko, mehko in pripravljeno na nadaljnjo nego.

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Obnova z antioksidanti

Antioksidanti, kot je vitamin C, pomagajo koži okrevati po soncu. Healthline navaja, da vitamin C zmanjšuje videz pigmentnih madežev, posvetli kožo in spodbuja obnovo. Po dopustu je to ena najboljših sestavin, saj koži povrne svežino in zmanjša utrujen videz.

icon-expand Obnovite svojo kožo po dopustu. FOTO: Shutterstock

Pomirjanje kože z aloe vero ali niacinamidom

Aloe vera je po podatkih Mayo Clinic učinkovita pri pomirjanju razdražene kože po soncu, saj zmanjšuje rdečico in vlaži. Niacinamid pa po podatkih Healthline krepi kožno bariero, zmanjšuje nečistoče in izboljša teksturo. Obe sestavini sta idealni za kožo, ki je po dopustu občutljiva in utrujena.

icon-expand Obnovite svojo kožo po dopustu. FOTO: Dreamstime

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