Kako pravilno poskrbeti za kožo v zimskih dneh

Koža
0
Najlepši rjavi čevlji te sezone

Novice
Manj stresa, več miru in radosti: izkušnje Slovenk z Access Bars

Šport in zdravje
0
To je Naomi Campbell podarila papežu Leonu XIV.

Trači
0
To nam prinaša kombinacija mlaja in retrogradnega Merkurja

Horoskop znamenja
0
Hialuronska kislina že po 25. letu: koži vrne vlago, prožnost in sijaj

Hialuronska kislina je ena najbolj raziskanih in priljubljenih sestavin za vlaženje in pomlajevanje kože. Deluje v kremah in serumih, še izraziteje pa pri profesionalnih tretmajih. Kdaj jo vključiti v nego, komu je namenjena, kako jo pravilno kombinirati in na kaj paziti pri izbiri usposobljenega izvajalca za aplikacijo polnil, da se izognete pastem črnega trga, pojasnjujo strokovnjaki Nobilis estetsko – medicinskih centrov.
Koža
0
Novi "skinboosterji": polinukleotidi za naravni sijaj in elastičnost kože

Želite "spočit in ne napihnjen" videz? Polinukleotidi ne povzročajo zabuhlosti, temveč spodbudijo kožo k obnovi, in rezultat je bolj prožna, sijoča koža z manj drobnimi gubicami. Delovanje, potek terapij in razlike v primerjavi s hialuronsko kislino je razložil estetski zdravnik Matija Ambrož.
Koža
0
Folna kislina v kozmetiki: Ali res deluje?

Folna kislina je že dolgo znana kot prehransko dopolnilo, ki ga priporočajo predvsem nosečnicam. Zdaj pa vse pogosteje stopa tudi v svet kozmetike, kjer jo najdemo v serumih in kremah za obraz. Ali gre le za modni trend ali za obetavno sestavino, ki resnično koristi koži, razkriva dermatovenerologinja dr. Vesna Tlaker, dr. med.
Koža
0
Razkrivamo, kako stres vpliva na kožo

Vsem se je že kdaj zgodilo, da smo tik pred pomembnim dogodkom opazili nove mozolje, rdečico ali srbečo kožo. Stres ne vpliva le na naše počutje, ampak ima velik vpliv tudi na naš največji organ - kožo.
Koža
0
Skrivnosti brezhibne polti: kaj vpliva na staranje kože?

Koža je natančen odraz našega življenja in navad, a številne pogoste navade nezavedno prispevajo k hitrejšemu nastanku gub. Odkrijte 10 vsakdanjih napak, kot so nezadostna UV-zaščita, nočno spanje z ličili ali pogosto dotikanje obraza. Naučite se enostavnih korakov, kako jih odpraviti za bolj sijoč in dolgoročno mladosten videz brez truda.
Koža
0
Takšna je razlika med SPF 50 in SPF 30

Poletje je čas brezskrbnosti, oddiha in topline, a tudi obdobje, ko je koža izpostavljena največjim obremenitvam. Kljub vse boljši ozaveščenosti o škodljivosti UV-žarkov številni še vedno verjamejo v nekatere mite, ki lahko vodijo do prezgodnjega staranja kože, pigmentnih madežev, sončnih opeklin ali celo povečajo tveganje za kožnega raka.
Koža
Mikrodermoabrazija: pot do sijoče, mladostne in gladke kože

Mikrodermoabrazija je vse bolj priljubljen, neinvaziven postopek, ki čisti, gladi in pomlajuje ter obljublja sijočo kožo, nevidne pore in svež ten. Kako deluje, za koga je primerna in kaj pričakovati po tretmaju, pojasnjuje izkušena kozmetičarka Maja Bauman Novak.
Koža
0
Kombinacija vitamina C in retinola: Kako ju uporabljati skupaj?

Vitamin C in retinol sta učinkovita antioksidanta za nego kože, vendar ju je treba uporabljati ločeno, vitamin C zjutraj in retinol zvečer, da se prepreči draženje. Za optimalne rezultate sledite navodilom za uporabo in se posvetujte z dermatologom.
Koža
0
Suho krtačenje: starodavna praksa za zdravje in dobro počutje?

Suho ščetkanje oz. krtačenje je ajurvedska tehnika, ki vključuje ščetkanje suhe kože s krtačo z naravnimi ščetinami. Čeprav ni dovolj znanstvenih dokazov, naj bi imelo številne koristi za zdravje, kot so eksfoliacija kože, spodbujanje limfnega sistema in izboljšanje krvnega obtoka.
Lepota
0
Moramo kolagen res jemati v kombinaciji z vitaminom C?

Kolagen in vitamin C sta ključna za zdravje sklepov, kože in kosti. Kolagen zagotavlja trdnost tkiv, vitamin C pa sodeluje pri sintezi kolagena in deluje kot antioksidant.
Zdravje
0
V meterološko poletje vstopamo z visokimi temperaturami, na to morate biti pozorni

Ta vikend vstopamo v meterološko poletje, zato je pomembno, da obnovimo svoje znanje o škodljivih vplivih sončnih žarkov in pomenu primerne zaščite pred soncem.
Koža
0
Spomladansko sonce: Zakaj je zaščita kože ključnega pomena?

Spomladansko sonce je lahko še posebej nevarno za našo kožo. Pomembno je, da se zaščitite z ustrezno kremo za sončenje, zaščitnimi oblačili in izogibanjem soncu v najbolj vročih urah.
Koža
0
