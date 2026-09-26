14-letnica je želela popolno kožo, nato pa je sledil šok: zaradi kreme je imela mesec dni izpuščaje

Mlada manekenka Sienna Sorby iz Liverpoola je želela svoji koži privoščiti nekaj dodatne nege, a se je povsem nedolžen lepotni preizkus končal z bolečo izkušnjo. Kot poroča Profimedia, je 14-letnica med obiskom pri prijateljici posegla po kozmetičnih izdelkih za odrasle, ker sta ju pritegnili privlačna embalaža in priljubljenost izdelkov na družbenih omrežjih.
"Videli sva kozmetiko za odrasle in naju je zanimalo, kakšna je. Vse je bilo videti tako lepo in privlačno, da sva jo želeli preizkusiti," je pojasnila Sienna po poročanju Profimedie.
Naslednje jutro so se pojavile težave
Deklica sprva ni vedela, da nekateri izdelki vsebujejo sestavine, kot je retinol, ki za mlado in občutljivo kožo niso vedno primerni. Že dan po uporabi so se pojavili prvi znaki težav.
Po navedbah Profimedie je bila njena koža napeta, srbeča in prekrita z rdečimi madeži. Stanje se je hitro slabšalo. "Do večera so bile moje veke rdeče in zelo suhe. Koža me je tako srbela, da so se po licih in ob čeljusti pojavili rdeči izpuščaji. Nič ni pomagalo," je povedala.
Zdravniki so se bali poškodovane kožne bariere
Zaradi hudih težav je poiskala zdravniško pomoč. Kot poroča Profimedia, so se simptomi med zdravljenjem najprej še poslabšali, zdravniki pa so bili zaskrbljeni, da je prišlo do poškodbe kožne bariere, ki jo je pogosto zelo težko obnoviti.
Med priporočili za okrevanje je bila tudi terapija z rdečo svetlobo. Težave s kožo pa niso vplivale le na njeno počutje, temveč tudi na delo. Zaradi izpuščajev je morala odpovedati dve fotografiranji, morala pa bi nastopiti na modni reviji za več različnih blagovnih znamk.
Posledice čuti še danes
Čeprav so izpuščaji sčasoma izginili, njena koža ostaja bolj občutljiva in suha kot prej.
"Ne uporabljajte izdelkov proti staranju, kislin, retinola ali drugih izdelkov za nego zrele kože, če prej ne preverite, ali so primerni za vašo starost. Zame tveganje preprosto ni bilo vredno," opozarja najstnica.
Strokovnjaki opozarjajo na vpliv družbenih omrežij
V zadnjih letih so lepotne rutine med otroki in najstniki postale pravi trend, predvsem zaradi vsebin na TikToku in drugih družbenih omrežjih. Mnogi mladi posegajo po izdelkih, namenjenih odraslim, ne da bi vedeli, kakšne učinkovine vsebujejo.
Tudi Siennina mama Marie meni, da bi morali proizvajalci na embalažah jasneje opozarjati, komu so izdelki namenjeni. Ob tem poudarja, da otroci pogosto ne razumejo, kaj si v resnici nanašajo na obraz, zato je pomembno, da jih pri izbiri kozmetike usmerjajo starši in strokovnjaki.
Vir: Profimedia
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