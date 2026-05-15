Če uporabljate SPF, ne izpustite ključnega koraka pri čiščenju obraza

Učinkovito čiščenje kože je temelj zdrave in sijoče polti, še posebej, če vsak dan uporabljate SPF. Dermatologi poudarjajo, da se zaščitni faktor oprime kože skupaj z olji, sebumom in ličili, zato ga z enim samim čistilom pogosto ne odstranimo popolnoma. Prav zato strokovnjaki priporočajo dvojno čiščenje, ki je po navedbah Healthline eden najbolj zanesljivih načinov za temeljito odstranjevanje vseh nečistoč.

Preberi še Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?

Zakaj je dvojno čiščenje nujno, če uporabljate SPF?

Po poročanju Healthline dvojno čiščenje pomeni uporabo dveh različnih čistil zapored – najprej oljnega, nato vodnega. Prvi korak je ključen, ker oljni odstranjevalci raztopijo oljne nečistoče, med katere spadajo tudi vodoodporni SPF, ličila, sebum in delci onesnaženja. Oljni čistilec tako pripravi kožo, da lahko drugi, vodni čistilec učinkovito odstrani še preostanek znoja, umazanije in ostankov olja.

Preberi še Hialuronska kislina že po 25. letu: koži vrne vlago, prožnost in sijaj

Healthline navaja, da je SPF med najtrdovratnejšimi izdelki na koži, saj je zasnovan tako, da se dobro oprime površine in ostane obstojen. Zato ga je treba razgraditi z oljem, preden ga lahko sploh speremo. Če ta korak izpustimo, lahko ostanki SPF-ja mašijo pore, povzročajo nečistoče in zmanjšajo učinkovitost nadaljnje nege.

icon-expand Čiščenje kože na obrazu FOTO: Thinkstock

Oljni odstranjevalec: zakaj je tako učinkovit?

Oljni odstranjevalci ali čistilna olja so, pojasnjuje Healthline, zasnovani tako, da privlačijo in raztapljajo oljne snovi na koži. To vključuje: vodoodporna ličila, SPF, odvečni sebum in delci onesnaženja.

Kako uporabljati oljni odstranjevalec?

Oljni čistilec oz. odstranjevalec se nanesite na suho kožo in z masažo raztopi vse, kar se je čez dan naložilo na površino. Po navedbah Healthline so oljni odstranjevalci pogosto dovolj nežni tudi za predel okoli oči, če ne vsebujejo dišav. Ko se oljni odstranjevalec spere, je koža pripravljena na drugi korak – vodni čistilec, ki odstrani še preostanek nečistoč in zagotovi občutek popolne čistosti brez izsuševanja.

Kako pravilno očistiti obraz, če uporabljate SPF?

Healthline svetuje, da je večerno čiščenje obvezno, saj se čez dan na koži nabere mešanica SPF-ja, ličil, znoja, bakterij in olj. Če uporabljate SPF, je dvojno čiščenje eden najbolj zanesljivih načinov, da kožo resnično očistite.

Preberi še Novi "skinboosterji": polinukleotidi za naravni sijaj in elastičnost kože

Postopek: Oljni čistilec – nanesite ga na suho kožo, masirajte približno minuto in sperite. Vodni čistilec – nanesite na vlažno kožo, nežno očistite in sperite. Ta kombinacija po navedbah Healthline omogoča, da se koža temeljito očisti, ne da bi jo pri tem izsušili ali poškodovali kožne pregrade.

icon-expand Tako morate očistiti kožo, če uporabljate SPF. FOTO: Shutterstock

Vrste čistil za učinkovito dvojno čiščenje

Pri prvem koraku dvojnega čiščenja se uporabljajo oljna čistila, ki so lahko v obliki čistilnega olja, čistilnega balzama ali micelarnega olja; vsa delujejo po istem principu, saj oljna osnova raztopi SPF filtre, ličila in sebum ter se ob stiku z vodo spremeni v emulzijo, ki se zlahka spere s kože. Drugi korak predstavlja vodno čistilo, ki je lahko gel, pena, mleko ali kremni čistilec; njegova naloga je odstraniti ostanke oljnega čistila ter očistiti kožo z nežnimi površinsko aktivnimi snovmi, ki ne porušijo njenega naravnega pH-ja. Kombinacija obeh korakov zagotovi temeljito, a hkrati nežno čiščenje, primerno za vsakodnevno uporabo.

icon-expand Odstranjevanje ličil FOTO: Shutterstock

Zakaj je uporaba SPF ključna?

Čeprav zahteva nekoliko bolj temeljito čiščenje, je SPF eden najpomembnejših korakov v negi kože. Healthline poudarja, da je zaščita pred soncem ključna za preprečevanje prezgodnjega staranja, pigmentnih madežev, neenakomernega tena in predvsem kožnega raka. SPF je po navedbah dermatologov nujen vsak dan, ne glede na vreme, saj UV-žarki prodirajo skozi oblake in okna.

Preberi še Ali lahko uporabimo lak za lase kot fiksator za ličila?

Redna uporaba SPF-ja je torej naložba v dolgoročno zdravje kože – dvojno čiščenje pa je preprost način, da poskrbite, da bo vaša koža čista, zdrava in pripravljena na vse nadaljnje korake nege.

Anketa Arhiv Ali vsak dan uporabljate kremo za obraz s SPF zaščito? Da Ne Včasih Moški Ženska Da 202 Ne 488 Včasih 98 Da 24 Ne 153 Včasih 18 Da 178 Ne 335 Včasih 80 Skupaj Moški Ženska