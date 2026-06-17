Slovo od temnih madežev: Strokovni nasveti za poenoten ten kože

Temni madeži sodijo med najpogostejše kožne težave, še posebej pri ženskah po 35. letu. Pogosto jih povezujemo s soncem, vendar njihov nastanek ni tako preprost.
Na količino pigmenta v koži vplivajo številni dejavniki – od genetike in izpostavljenosti UV-žarkom do hormonskih sprememb, vnetij kože in procesa staranja. Na nastanek melazme močno vplivajo hormoni, zato se pogosteje pojavijo ali poslabšajo denimo v nosečnosti ter v perimenopavzi in menopavzi. Takrat hormonska nihanja vplivajo na delovanje melanocitov, celic, ki proizvajajo pigment, koža pa pogosto postane tudi bolj občutljiva na zunanje dejavnike.
Niso vse hiperpigmentacije enake. "Pri ženskah najpogosteje opažamo melazmo, potem pa ločimo še solarne lentige oziroma sončne pege, postinflamatorne hiperpigmentacije po aknah ali poškodbah kože ter efelide oziroma pege," je nanizala Nina Jugovar, dr. med., specialistka dermatovenerologije.
Čeprav se številnim zdijo vse pigmentne spremembe podobne, pa je njihov izvor lahko povsem drugačen, kar pomeni, da tudi zdravljenje ni enako. "Pravilna diagnoza je ključnega pomena. Pred začetkom zdravljenja je zato pomemben dermatološki pregled, kjer določimo tip pigmentacije in naredimo načrt zdravljenja," je pojasnila. Poudarila je zlasti pomen zgodnje preventive, še preden se pigmentacije izraziteje pojavijo: "Preprečevanje je pogosto veliko uspešnejše kot zdravljenje že prisotnih sprememb."
Kaj je najpomembnejši ukrep za preprečevanje in zmanjševanje hiperpigmentacij?
Če bi morali dermatologi izpostaviti ključni in najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje in zmanjšanje tveganja za nastanek hiperpigmentacij, bi bil odgovor skoraj vedno enak – zaščita pred soncem z ustrezno sončno kremo v zadostni količini, nošenje sončnih očal in pokrival ter izogibanje intenzivnemu soncu.
"Če bi morala izpostaviti samo eno navado, bi bila to dosledna vsakodnevna uporaba zaščitnega faktorja SPF 50+, v zadostni količini, ne glede na letni čas ali vreme," je poudarila sogovornica. "To je daleč najpomembnejši korak pri preprečevanju nastanka novih pigmentacij in zmanjševanju ponavljanja že obstoječih. Brez ustrezne zaščite pred soncem so tudi najnaprednejši dermatološki postopki pogosto kratkotrajni," je dodala.
Veliko žensk zaščitni faktor uporablja predvsem poleti ali na dopustu, čeprav UV-sevanje na kožo deluje vse leto. Raziskave obenem kažejo, da lahko pri nekaterih oblikah hiperpigmentacij pomembno vlogo igra tudi vidna svetloba. Zato dermatologinja priporoča "uporabo širokospektralnega zaščitnega faktorja SPF 50+, idealno takšnega, ki poleg UV-žarkov nudi zaščito tudi pred vidno svetlobo. Posebej koristni so tonirani zaščitni izdelki z železovimi oksidi, saj dodatno zmanjšujejo vpliv vidne svetlobe, ki lahko pomembno prispeva k nastanku melazme."
Univerzalnega tretmaja za vse vrste hiperpigmentacij ni
Čeprav je preventiva ključnega pomena, se številne ženske začnejo z vprašanjem hiperpigmentacij ukvarjati šele takrat, ko so spremembe že vidne. Takrat pridejo v ospredje možnosti tretmajev in zdravljenja.
Uspešno zmanjševanje po pojasnilih sogovornice pogosto zahteva kombinacijo pravilne domače nege, zaščite pred soncem in dermatoloških postopkov. Univerzalne rešitve ni; terapija mora biti prilagojena tipu pigmentacije, fototipu kože in življenjskemu slogu posameznice. Pri nekaterih oblikah pomagajo kemični pilingi, pri drugih laserji ali svetlobne terapije.
Kemični pilingi pospešujejo luščenje vrhnjih plasti kože, zato so posebej učinkoviti pri zdravljenju površinskih pigmentacij in postinflamatornih hiperpigmentacij. Laserske in svetlobne naprave delujejo s selektivnim usmerjanjem na pigment v koži, kar omogoča učinkovito odstranjevanje solarnih lentigov in nekaterih drugih lokaliziranih pigmentnih sprememb. "Pri melazmi je potrebna večja previdnost, saj lahko agresivni postopki stanje celo poslabšajo. V teh primerih pogosto kombiniramo depigmentacijske učinkovine, nežnejše pilinge in skrbno izbrane laserske postopke," je obrazložila Nina Jugovar.
Pomagajo lahko tudi aktivne sestavine v kozmetičnih izdelkih. Med najbolj učinkovitimi so vitamin C, niacinamid, azelaična kislina, traneksaminska kislina in retinoidi, vendar mora biti izbira prilagojena posamezni koži. Pri ličilih je treba izbirati kakovostne izdelke, ki ne dražijo kože, saj lahko pretirano draženje, agresivni pilingi ali pogosta vnetja kože še dodatno poslabšajo stanje.
Ali lahko hiperpigmentacije v celoti odstranimo?
Eno pogostejših vprašanj je, ali je mogoče trajno odstraniti hiperpigmentacije, pri čemer je odgovor odvisen od vrste pigmentnih sprememb. "Pri nekaterih spremembah, kot so sončne pege, lahko dosežemo zelo dobre in dolgotrajne rezultate. Pri melazmi pa gre pogosto za kronično stanje s ponavljajočimi se zagoni, kjer je cilj predvsem dolgoročno obvladovanje in zmanjševanje vidnosti sprememb," je pojasnila Nina Jugovar.
Ne glede na izbrano metodo zdravljenja pa je treba vedeti, da hitrih rešitev praviloma ni. Zato so pomembna realna pričakovanja, doslednost in potrpežljivost. "Rezultati se običajno razvijajo postopoma skozi tedne ali mesece, dolgoročni uspeh pa temelji na kombinaciji strokovno izbranih tretmajev, ustrezne domače nege in dosledne zaščite pred soncem," je poudarila dermatologinja. Potrebni pa sta tudi pozornost in previdnost. Čeprav so temni madeži večinoma nenevarni, namreč niso vedno zgolj estetska težava. "Vsaka nova, hitro spreminjajoča se ali neobičajna pigmentirana sprememba zahteva pregled pri dermatologu, saj je treba izključiti tudi kožnega raka oziroma melanom," je opozorila.
Hiperpigmentacije torej niso zgolj vprašanje lepote. So odraz dogajanja v koži, na katerega vplivajo sonce, hormoni, življenjski slog in leta. Dobra novica pa je, da lahko z ustrezno nego, zaščito in strokovnim pristopom njihovo vidnost zmanjšamo ter upočasnimo ali preprečimo nastanek novih sprememb.
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