Slovo od temnih madežev: Strokovni nasveti za poenoten ten kože

Temni madeži sodijo med najpogostejše kožne težave, še posebej pri ženskah po 35. letu. Pogosto jih povezujemo s soncem, vendar njihov nastanek ni tako preprost.

Preberi še Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka

Na količino pigmenta v koži vplivajo številni dejavniki – od genetike in izpostavljenosti UV-žarkom do hormonskih sprememb, vnetij kože in procesa staranja. Na nastanek melazme močno vplivajo hormoni, zato se pogosteje pojavijo ali poslabšajo denimo v nosečnosti ter v perimenopavzi in menopavzi. Takrat hormonska nihanja vplivajo na delovanje melanocitov, celic, ki proizvajajo pigment, koža pa pogosto postane tudi bolj občutljiva na zunanje dejavnike.

icon-expand Nina Jugovar FOTO: osebni arhiv

Niso vse hiperpigmentacije enake. "Pri ženskah najpogosteje opažamo melazmo, potem pa ločimo še solarne lentige oziroma sončne pege, postinflamatorne hiperpigmentacije po aknah ali poškodbah kože ter efelide oziroma pege," je nanizala Nina Jugovar, dr. med., specialistka dermatovenerologije. Čeprav se številnim zdijo vse pigmentne spremembe podobne, pa je njihov izvor lahko povsem drugačen, kar pomeni, da tudi zdravljenje ni enako. "Pravilna diagnoza je ključnega pomena. Pred začetkom zdravljenja je zato pomemben dermatološki pregled, kjer določimo tip pigmentacije in naredimo načrt zdravljenja," je pojasnila. Poudarila je zlasti pomen zgodnje preventive, še preden se pigmentacije izraziteje pojavijo: "Preprečevanje je pogosto veliko uspešnejše kot zdravljenje že prisotnih sprememb."

Kaj je najpomembnejši ukrep za preprečevanje in zmanjševanje hiperpigmentacij?

Če bi morali dermatologi izpostaviti ključni in najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje in zmanjšanje tveganja za nastanek hiperpigmentacij, bi bil odgovor skoraj vedno enak – zaščita pred soncem z ustrezno sončno kremo v zadostni količini, nošenje sončnih očal in pokrival ter izogibanje intenzivnemu soncu.

Preberi še Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?

"Če bi morala izpostaviti samo eno navado, bi bila to dosledna vsakodnevna uporaba zaščitnega faktorja SPF 50+, v zadostni količini, ne glede na letni čas ali vreme," je poudarila sogovornica. "To je daleč najpomembnejši korak pri preprečevanju nastanka novih pigmentacij in zmanjševanju ponavljanja že obstoječih. Brez ustrezne zaščite pred soncem so tudi najnaprednejši dermatološki postopki pogosto kratkotrajni," je dodala. Veliko žensk zaščitni faktor uporablja predvsem poleti ali na dopustu, čeprav UV-sevanje na kožo deluje vse leto. Raziskave obenem kažejo, da lahko pri nekaterih oblikah hiperpigmentacij pomembno vlogo igra tudi vidna svetloba. Zato dermatologinja priporoča "uporabo širokospektralnega zaščitnega faktorja SPF 50+, idealno takšnega, ki poleg UV-žarkov nudi zaščito tudi pred vidno svetlobo. Posebej koristni so tonirani zaščitni izdelki z železovimi oksidi, saj dodatno zmanjšujejo vpliv vidne svetlobe, ki lahko pomembno prispeva k nastanku melazme."

Kako omiliti ali preprečevati hiperpigmentacije? Čeprav na nastanek hiperpigmentacij vplivajo tudi genetika in hormoni, lahko z vsakodnevnimi navadami zelo zmanjšamo tveganje za njihov razvoj. Vsak dan uporabljajte zaščitni faktor SPF 50+, tudi pozimi in v oblačnem vremenu, ob daljši izpostavljenosti soncu pa zaščito redno obnavljajte. Nosite sončna očala in pokrivala s širokim robom. Izogibajte se pretirano agresivnim pilingom in izdelkom, ki dražijo kožo. V nego vključite antioksidante in aktivne učinkovine, kot so vitamin C, niacinamid, azelaična kislina, traneksaminska kislina in retinoidi. Ob pojavu novih ali hitro spreminjajočih se pigmentnih sprememb obiščite dermatologa.

icon-expand Hiperpigmentacije se lahko pojavijo na obrazu, rokah, dekolteju ali drugih delih telesa, izpostavljenih soncu. FOTO: Profimedia

Univerzalnega tretmaja za vse vrste hiperpigmentacij ni

Čeprav je preventiva ključnega pomena, se številne ženske začnejo z vprašanjem hiperpigmentacij ukvarjati šele takrat, ko so spremembe že vidne. Takrat pridejo v ospredje možnosti tretmajev in zdravljenja. Uspešno zmanjševanje po pojasnilih sogovornice pogosto zahteva kombinacijo pravilne domače nege, zaščite pred soncem in dermatoloških postopkov. Univerzalne rešitve ni; terapija mora biti prilagojena tipu pigmentacije, fototipu kože in življenjskemu slogu posameznice. Pri nekaterih oblikah pomagajo kemični pilingi, pri drugih laserji ali svetlobne terapije.

Preberi še Suho krtačenje: starodavna praksa za zdravje in dobro počutje?

Kemični pilingi pospešujejo luščenje vrhnjih plasti kože, zato so posebej učinkoviti pri zdravljenju površinskih pigmentacij in postinflamatornih hiperpigmentacij. Laserske in svetlobne naprave delujejo s selektivnim usmerjanjem na pigment v koži, kar omogoča učinkovito odstranjevanje solarnih lentigov in nekaterih drugih lokaliziranih pigmentnih sprememb. "Pri melazmi je potrebna večja previdnost, saj lahko agresivni postopki stanje celo poslabšajo. V teh primerih pogosto kombiniramo depigmentacijske učinkovine, nežnejše pilinge in skrbno izbrane laserske postopke," je obrazložila Nina Jugovar.

Preberi še Mikrodermoabrazija: pot do sijoče, mladostne in gladke kože

Pomagajo lahko tudi aktivne sestavine v kozmetičnih izdelkih. Med najbolj učinkovitimi so vitamin C, niacinamid, azelaična kislina, traneksaminska kislina in retinoidi, vendar mora biti izbira prilagojena posamezni koži. Pri ličilih je treba izbirati kakovostne izdelke, ki ne dražijo kože, saj lahko pretirano draženje, agresivni pilingi ali pogosta vnetja kože še dodatno poslabšajo stanje.

icon-expand Niso vsi pigmentni madeži enaki. Pred izbiro ustreznega zdravljenja je pomembno razumeti njihov izvor in na dermatološkem pregledu postaviti pravilno diagnozo. FOTO: Shutterstock

Ali lahko hiperpigmentacije v celoti odstranimo?

Eno pogostejših vprašanj je, ali je mogoče trajno odstraniti hiperpigmentacije, pri čemer je odgovor odvisen od vrste pigmentnih sprememb. "Pri nekaterih spremembah, kot so sončne pege, lahko dosežemo zelo dobre in dolgotrajne rezultate. Pri melazmi pa gre pogosto za kronično stanje s ponavljajočimi se zagoni, kjer je cilj predvsem dolgoročno obvladovanje in zmanjševanje vidnosti sprememb," je pojasnila Nina Jugovar.

Preberi še Retinoidi so zlati standard v boju proti prvim znakom staranja

Ne glede na izbrano metodo zdravljenja pa je treba vedeti, da hitrih rešitev praviloma ni. Zato so pomembna realna pričakovanja, doslednost in potrpežljivost. "Rezultati se običajno razvijajo postopoma skozi tedne ali mesece, dolgoročni uspeh pa temelji na kombinaciji strokovno izbranih tretmajev, ustrezne domače nege in dosledne zaščite pred soncem," je poudarila dermatologinja. Potrebni pa sta tudi pozornost in previdnost. Čeprav so temni madeži večinoma nenevarni, namreč niso vedno zgolj estetska težava. "Vsaka nova, hitro spreminjajoča se ali neobičajna pigmentirana sprememba zahteva pregled pri dermatologu, saj je treba izključiti tudi kožnega raka oziroma melanom," je opozorila.

Preberi še Kaj je niacinamid in zakaj je nepogrešljiv v negi kože?

Hiperpigmentacije torej niso zgolj vprašanje lepote. So odraz dogajanja v koži, na katerega vplivajo sonce, hormoni, življenjski slog in leta. Dobra novica pa je, da lahko z ustrezno nego, zaščito in strokovnim pristopom njihovo vidnost zmanjšamo ter upočasnimo ali preprečimo nastanek novih sprememb.

icon-expand Brez vsakodnevne zaščite pred soncem tudi najboljši tretmaji dolgoročno ne bodo uspešni. FOTO: Shutterstock

Preberi še Kaj je SPF-faktor in zakaj je pomemben?