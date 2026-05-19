Koža

Ali veste, kaj so jagodne noge in kako se jih znebiti?

N. Č.
19. 05. 2026 03.26
0

Razkrivamo vam vse, kar morate vedeti o jagodnih nogah in o tem, kako se jih znebiti. Tovrstni madeži na telesu še posebej pridejo do izraza v poletnih mesecih, ko se brijemo pogosteje zaradi nošenja kratkih kril, hlač in oblek.

Večina žensk si v poletnih mesecih želi imeti lepe, negovane in gladke noge, a pogosto britje dlačic lahko pogosto povzroči neprijetne težave, kot so majhne temne ali rdečkaste pikice. To stanje nekateri imenujejo tudi 'jagodne noge'.

Ste že slišale za novi trend imenovan delfinja koža?

Kaj so 'jagodne noge' in kako rešiti to težavo?

'Jagodne noge' so v medicini znane kot keratoza pilaris oz. puranja koža. Gre za pogosto kožno bolezen, ki se pojavi, ko se keratin kopiči in maši pore. To stanje je benigno in popolnoma neškodljivo, vendar predstavlja velik estetski problem, še posebej v poletnih mesecih. Po podatkih portala Health.com se pojavi pri približno 40 odstotkih odraslih.

Kaj je niacinamid in zakaj je nepogrešljiv v negi kože?

Keratosis pilaris povzroča izbokline na koži, ki včasih spominjajo na videz in strukturo jagod, od tod tudi ime "jagodne noge". Pike na nogah so lahko bele, rjave ali rdečkasto roza barve, po velikosti pa se lako primerjajo z zrnom peska. Na otip so hrapave, na prvi pogled pa izgledajo kot majhne akne.

Čeprav lahko z upoštevanjem določene rutine zmanjšamo vidnost neprijetnih madežev na nogah, trajne rešitve za zdravljenje puranje kože nažalost ni, toda v nadaljevanju razkrivamo nekaj preprostih lepotnih ritualov, ki vam lahko pomagajo prikriti ne preveč privlačen videz.

Ali veste, kaj so jagodne noge?
Ali veste, kaj so jagodne noge?FOTO: Shutterstock

Kakšni so vzroki za 'jagodne noge'?

Naša koža proizvaja keratin, beljakovino, ki jo najdemo v laseh, koži in nohtih. Kopičenje te beljakovine lahko zamaši naše pore, to pa povzroči majhne izbokline oz. pike na koži. Okoli teh pik lahko nastane tudi vnetje in takrat največkrat pride do folikulitisa.

Dejavniki, ki lahko prav tako vplivajo na nastanek jagodnih nog:
-Alergije
-Astma
-Suha koža
-Ekcem
-Prekomerna telesna teža
-Genetski dejavniki

Kaj je folikulitis?

Neprijetne lise na koži so lahko posledica folikulitisa – stanja, ki se pojavi, ko se lasni mešiček vname. Simptomi folikulitisa so rdečina, srbenje in pojav majhnih gnojnih mozoljev. Poleg tega se lahko pojavi tudi nelagodje, bolečina ali občutljivost kože. Če je okužba globlja, se lahko pojavijo celo razjede na koži. Čeprav se morda sliši strašljivo, gre v resnici za neškodljiv pojav, ki v večini primerov mine sam, le v nekaterih primerih pa je potrebno zdravljenje z antibiotiki.

Navade, ki preprečujejo izgubo kolagena in pomagajo ohranjati mladost

Folikulitis se lahko pojavi na kateremkoli delu telesa, kjer rastejo dlake, najpogosteje pa je posledica pogostega britja in depilacije v poletnih mesecih. Lahko se sicer pojavi tudi zaradi drugih vzrokov, kot so bakterijske, virusne ali glivične okužbe.

Ne pozabite na vlaženje kože!
Ne pozabite na vlaženje kože!FOTO: Shutterstock

Kako 'zdraviti' jagodne noge?

Z upoštevanjem določenih korakov v vaši rutini nege kože lahko zmanjšate videz neprijetnih temnih madežev. Če pa je stanje resnejše, je najbolje obiskati dermatologa, ki bo določil nadaljnje zdravljenje. 

Kako pripraviti stopala na sezono sandalov?

Kaj lahko storimo sami?

Redni piling

Z rednim pilingom ali luščenjem kože lahko zmanjšate vidnost temnih madežev na koži, a tudi preprečite njihov nastanek v prihodnosti. Pilingi običajno vsebujejo sestavine, ki so dobre za nego puranje kože. Dermatologi priporočajo izdelke, ki vsebujejo glikolno ali salicilno kislino, saj te sestavine blažijo vnetja, spodbujajo luščenje odmrlih kožnih celic in odmašijo pore.

AHA, BHA in PHA – kateri kislinski piling je primeren za vas?

Vlaženje kože

Redna hidracija je nujna za preprečevanje in zaščito pred pojavom puranje kože, zlasti po britju ali depilaciji nog. Dobra izbira so vlažilne kreme ali losjoni, ki jih nanesemo na telo takoj po prhanju, po potrebi pa lahko nanos ponovimo tudi pozneje.

Retinoidi

Retinoidi, derivati vitamina A, pomagajo pospešiti obnovo kožnih celic. Posledično retinoidi izboljšajo tonus kože in preprečijo kopičenje keratina v porah. 

Retinoidi so zlati standard v boju proti prvim znakom staranja

Laserska in svetlobna terapija

Če keratoza pilaris vztraja in se ne odziva na domače zdravljenje, strokovnjaki priporočajo laserske in svetlobne terapije. Raziskave so pokazale, da so ti načini zdravljenja zelo učinkoviti. Pomagajo izenačiti ton kože, odstraniti hrapavost in zmanjšati rdečico v primeru pojava keratosis pilaris.

Vir: zena.net.hr

