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zeleni čaj
Koža

Je zeleni čaj res skrivnost mladostne kože? Kaj pravi znanost

L.G.
03. 09. 2026 04.00
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Ko govorimo o lepi koži, običajno najprej pomislimo na serume, kreme in zaščito pred soncem. A vse pogosteje se med živili, ki naj bi podpirala zdrav videz kože, omenja tudi zeleni čaj. Na družbenih omrežjih mu pripisujejo skoraj čudežne učinke, od zmanjševanja gub do sijoče polti. Toda kaj od tega je res?

Znanost kaže, da zeleni čaj sicer ni čarobni napitek, ki bi ustavil staranje, vsebuje pa spojine, ki lahko pomagajo koži pri obrambi pred vsakodnevnimi vplivi okolja.

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Zakaj je zeleni čaj nekaj posebnega?

Zeleni čaj nastane iz rastline Camellia sinensis, vendar za razliko od črnega čaja ne gre skozi proces oksidacije. Zaradi tega ohrani več naravnih polifenolov, predvsem katehinov, ki delujejo kot antioksidanti.

Med njimi največ pozornosti pritegne spojina EGCG (epigalokatehin galat), ki pomaga nevtralizirati proste radikale. To so nestabilne molekule, ki nastajajo zaradi UV-žarkov, onesnaženja, kajenja in drugih dejavnikov ter prispevajo k prezgodnjemu staranju kože.

Zeleni čaj pomaga nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo zaradi UV-žarkov, onesnaženja in drugih dejavnikov.
Zeleni čaj pomaga nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo zaradi UV-žarkov, onesnaženja in drugih dejavnikov.FOTO: iStock

Lahko pomaga pri zaščiti pred staranjem kože?

Eden od razlogov, zakaj je zeleni čaj tako priljubljen med ljubitelji zdravega načina življenja, so njegovi antioksidanti. Ti pomagajo varovati kožo pred škodljivimi vplivi okolja in lahko prispevajo k bolj svežemu ter sijočemu videzu.

Raziskovalci ugotavljajo, da je eden največjih "sovražnikov" mladostne kože sonce. Ultravijolični žarki pospešujejo razgradnjo kolagena in elastina, kar prispeva k nastanku gub. Prav zato znanstveniki zanimanje usmerjajo v snovi, ki bi lahko kožo zaščitile pred oksidativnim stresom.

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Kaj kažejo raziskave na ljudeh?

Ena od zanimivejših raziskav, objavljena v The Journal of Nutrition, je spremljala ženske, ki so 12 tednov uživale napitek z zelenimi čajnimi polifenoli. Raziskovalci so opazili izboljšanje nekaterih lastnosti kože, med drugim elastičnosti, hidracije in zaščite pred poškodbami, ki jih povzroča UV-sevanje.

Tudi sistematični pregled kliničnih raziskav je pokazal, da obstajajo dokazi o koristih zelenega čaja pri zaščiti kože pred poškodbami, povezanimi z ultravijoličnimi žarki. Vendar avtorji opozarjajo, da so dokazi za učinke na gube, akne ali izrazito pomlajevanje kože za zdaj še omejeni.

Z drugimi besedami: zeleni čaj lahko pomaga, ni pa nadomestilo za dobro nego kože in zaščito pred soncem.

Zeleni čaj lahko pomaga, ni pa nadomestilo za dobro nego kože in zaščito pred soncem.
Zeleni čaj lahko pomaga, ni pa nadomestilo za dobro nego kože in zaščito pred soncem.FOTO: Shutterstock

Ali pitje zelenega čaja pomeni manj gub?

Tukaj je treba ostati realen. Dermatologi in raziskovalci poudarjajo, da nobena posamezna pijača ne more preprečiti staranja. Na videz kože vplivajo genetika, hormoni, prehrana, kakovost spanja, kajenje, izpostavljenost soncu in številni drugi dejavniki.

Vendar pa redno uživanje zelenega čaja pomeni dodaten vir antioksidantov, ki lahko pomagajo telesu pri spopadanju z oksidativnim stresom. 

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Kako ga vključiti v vsakdan?

Če želite izkoristiti njegove potencialne koristi, ni treba pretiravati.

Nekaj praktičnih nasvetov:
- zeleni čaj pijte brez dodatnega sladkorja,
- namesto sladkih pijač izberite skodelico čaja,
- kombinirajte ga z uravnoteženo prehrano, bogato s sadjem in zelenjavo,
- ne pozabite na zadostno hidracijo,
- zaščita pred soncem naj ostane vsakodnevna navada.

Torej, mit ali resnica?

Resnica je nekje vmes. Zeleni čaj ni skrivna formula za večno mladost, vendar znanstvene raziskave kažejo, da vsebuje spojine, ki lahko pomagajo zaščititi kožo pred oksidativnim stresom in vplivi UV-sevanja.

Če ga vključite v zdrav življenjski slog, skupaj z dobro prehrano, kakovostnim spancem in redno uporabo zaščitnega faktorja, je lahko ena od navad, ki dolgoročno prispevajo k bolj zdravemu videzu kože.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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