Kako izbrati pravi SPF za svoj tip kože: mastna, suha, mešana, občutljiva

Izbira pravega SPF-ja je eden najpomembnejših korakov v vsakodnevni negi kože. Dermatologi poudarjajo, da je poleg zaščitnega faktorja ključno, da izbereš teksturo, ki ustreza tvojemu tipu kože, saj boš le tako SPF uporabljala dosledno.

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Po podatkih American Academy of Dermatology je vsakodnevna uporaba zaščite pred soncem najzanesljivejši način za preprečevanje prezgodnjega staranja, pigmentnih madežev in kožnega raka. Healthline dodaja, da napačna tekstura pogosto vodi do tega, da SPF-ja ne nanašamo dovolj ali ga sploh preskočimo, kar zmanjša učinkovitost zaščite.

icon-expand Zaščita pred soncem je izredno pomembna. FOTO: Shutterstock

Kako izbrati pravo teksturo kreme z zaščitnim faktorjem?

Izbira ustrezne teksture SPF-ja je ključna za to, kako dobro se izdelek obnese na koži in kako dosledno ga bomo uporabljali. Healthline poudarja, da mora tekstura ustrezati tipu kože, saj lahko pretežke ali premastne formule povzročijo neudobje, mašenje por ali nezadostno zaščito zaradi premajhne količine nanosa. Pomembno je tudi, da tekstura omogoča enakomeren nanos in dobro plastenje z drugimi izdelki v rutini. Cleveland Clinic navaja, da SPF deluje optimalno le, če ga nanesemo v zadostni količini, zato mora biti formula takšna, da jo lahko brez težav razporedimo po obrazu. V vročih mesecih se večina dermatologov nagiba k lahkotnejšim teksturam, ki se hitro vpijejo in ne puščajo mastnega filma, kar poveča udobje nošenja in s tem tudi redno uporabo zaščite.

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SPF za mastno kožo

Mastna koža najbolje prenaša lahkotne, vodene in hitro vpojne formule. Healthline navaja, da so geli, fluidi in "oil-free" kreme najboljša izbira, saj ne mašijo por in ne povzročajo dodatnega sijaja. Dermatologi priporočajo tudi nekomedogene formule, ki zmanjšujejo možnost izbruhov. Mastna koža se pogosto odzove z dodatnim izločanjem sebuma, če je SPF pretežak, zato je izbira teksture ključna.

icon-expand Imate mastno kožo? FOTO: AdobeStock

SPF za suho kožo

Suha koža potrebuje bogatejše, hranilne teksture. Cleveland Clinic poudarja, da so kreme z dodanimi vlažilnimi sestavinami, kot so hialuronska kislina, ceramidi in skvalan, najboljša izbira, saj hkrati ščitijo in obnavljajo kožno bariero. Mineralni SPF je lahko dobra izbira, če vsebuje negovalne dodatke, ki preprečujejo zategovanje kože po nanosu.

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SPF za mešano kožo

Mešana koža zahteva ravnovesje med lahkotnostjo in vlaženjem. Po priporočilih dermatologov, ki jih povzema Healthline, se najbolje obnesejo lahke emulzije ali fluidi, ki ne obtežijo kože, hkrati pa nudijo dovolj vlage na suhih predelih. Pomembno je, da izdelek ne vsebuje težkih olj, ki bi lahko povzročila masten sijaj.

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SPF za občutljivo kožo

Občutljiva koža najpogosteje najbolje prenaša mineralne filtre, kot sta cinkov oksid in titanov dioksid. American Academy of Dermatology navaja, da so mineralni SPF-ji manj dražeči, saj delujejo na površini kože in ne prodirajo globlje. Izogibati se je treba dišavam, alkoholu in močno aktivnim sestavinam, ki lahko povzročijo rdečico ali pekoč občutek.

icon-expand Imate občutljivo kožo? FOTO: Adobe Stock

Kako zaščititi kožo pred soncem, soljo in klorom?

Po podatkih American Academy of Dermatology je najpomembnejši korak redno nanašanje SPF-ja vsakih nekaj ur, še posebej po kopanju. Sol in klor lahko dodatno izsušita kožo, zato dermatologi priporočajo spiranje kože po plavanju in nanos vlažilne kreme pred SPF-jem, če je koža nagnjena k suhosti. Healthline dodaja, da je nošenje klobuka in izogibanje neposrednemu soncu med 11. in 16. uro še vedno ena najučinkovitejših oblik zaščite.

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