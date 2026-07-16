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Sončenje
Koža

Kako pravilno negovati kožo po sončenju?

N.R.A.
16. 07. 2026 03.32
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Odkrijte skrivnosti prestižne nege po sončenju. Poglobite se v rituale, ki obnavljajo kolagen in vračajo vaši koži izgubljeni sijaj po vročih dneh.

Medtem ko večino pozornosti namenjamo pripravi na sončenje in izbiri kreme z zaščitnim faktorjem, je tisto, kar naredimo po vrnitvi s plaže, enako pomembno. Sonce, vročina in sol izsušujejo kožo, kar lahko privede do rdečice in luščenja. Rutina po plaži ni le lepotni ritual, ampak pomemben korak za ohranjanje zdravega videza. Če opazite, da je vaša koža zategnjena ali občutljiva, je čas za takojšnje ukrepanje. Prvi korak je vedno rehidracija od znotraj s pitjem vode, nato pa sledi zunanja nega, ki bo koži povrnila vse izgubljene snovi.

Sončenje
SončenjeFOTO: Profimedia

Pravilno čiščenje telesa in obraza po plaži

Čiščenje po plaži je eden najpomembnejših korakov, saj moramo s kože odstraniti vse plasti sončne kreme, potu in soli. Za obraz je najboljše dvojno čiščenje – najprej oljni čistilec za odstranjevanje SPF, nato pa blaga pena za pranje. Za telo uporabite mlačno ali hladno vodo, saj vroča voda še dodatno izsuši že tako obremenjeno kožo. Dr. Joshua Zeichner priporoča uporabo blagih čistilnih gelov, ki ne dražijo bariere. Ne pozabite se obrisati nežno z mehko brisačo, brez drgnjenja, ki bi lahko poškodovalo občutljive plasti kože.

Nega kože po sončenju
Nega kože po sončenjuFOTO: Profimedia

Kako pravilno navlažiti kožo po sončenju

Vlaga je tisto, kar vaša koža po sončenju najbolj potrebuje. Po čiščenju nanesite vlažilne izdelke, dokler je koža še rahlo vlažna, saj s tem povečate njihovo učinkovitost. Uporabite serume, ki vsebujejo hialuronsko kislino, glicerin ali aloe vero. Ti sestavini sta znani po tem, da hladita in intenzivno vlažita. Za telo izberite bogatejše losjone. Dr. Garshick poudarja, da so ceramidi v kremah bistveni za popravilo poškodovane bariere. Izogibajte se izdelkom z močnimi dišavami in alkoholom, ki lahko na razdraženi koži povzročijo pekoč občutek.

Nega kože po sončenju
Nega kože po sončenjuFOTO: Profimedia

Pravilo vlažne kože: Vlažilne kreme vedno nanesite na rahlo vlažno kožo, saj s tem v pore ujamete dodatno vodo in podvojite učinek hidracije po sončenju.

Kaj storiti, če vas sonce kljub vsemu opeče?

Opekline na soncu so znak, da je vaša koža utrpela poškodbe. Prva pomoč so hladni obkladki ali krajše tuširanje s hladno vodo, ki bo odvzela vročino. Na kožo nikoli ne polagajte ledu neposredno, saj lahko povzroči ledene opekline. Aloe vera gel je vaša najboljša izbira, saj deluje protivnetno. Če se pojavijo mehurji, jih nikoli ne predirajte, saj preprečujejo okužbo. Če čutite mrzlico, imate visoko temperaturo ali se pojavijo mehurji na večjih delih telesa (obraz, roke), pa je nujno, da poiščete zdravniško pomoč.

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Vir: zena.net

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