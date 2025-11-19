Kako pravilno poskrbeti za kožo v zimskih dneh

Kombinacija nizkih temperatur, vetra in ogrevanja povzroča, da naša koža izgublja bistveno več vode in naravnih zaščitnih maščob. Posledice se pojavljajo kot občutek zategovanja, vidna izsušenost in srbečica. Kot opozarja britanski časopis The Sun, se težave z leti še stopnjujejo, saj koža postopoma izgublja svojo naravno elastičnost in sposobnost zadrževanja hidratacije.
Izogibajte se dolgemu tuširanju z vročo vodo
Čeprav nas vroč tuš v mrzlih dneh kar kliče, pa strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajno izpostavljanje vroči vodi dodatno izsušuje kožo in iz nje spira maščobe ter proteine, ki so ključni za njeno zdravje in zaščito. Namesto dolgih tuširanj pod vročo vodo je zato priporočljivo uporabiti mlačno vodo in tuš omejiti na pet minut.
Po končanem tuširanju kožo pustite še malo vlažno in nanesite vlažilne kreme ter losjone. Vlažna koža izdelke lažje vpije in zagotavlja boljšo hidracijo. Pri nanosu dodatno pozornost namenite predelom, ki so najbolj nagnjeni k izsušitvi, kot so komolci, kolena, stopala in drugo. Pri izbiri izdelkov bodite pozorni na njihovo sestavo, ki naj ne vsebuje dodanih parfumov in alkohola, saj ti še dodatno dražijo že tako občutljivo kožo.
Zaščita pred dražilci
Koža pozimi dodatno trpi tudi zaradi hitrih temperaturnih nihanj. Kadar je mogoče, se izogibajte dolgotrajnemu bivanju v vročih prostorih in nenadnim prehodom iz toplega v mrzlo in obratno.Priporočena je uporaba vlažilcev zraka, saj ti v prostor vračajo vlago in lajšajo simptome suhe kože.
Pomembno vlogo pri zaščiti kože pa igra tudi naša garderoba. Kot poroča Seventh Generation, je izbira oblačil ključnega pomena, saj pozimi pokrivajo večino našega največjega organa. Zato oblecimo več naravnih materialov, kot je bombaž, ki ne draži kože, ji omogoča dihanje in pomaga ohranjati naravno vlažnost.
Pri zimskih sprehodih ne pozabite na dodatno zaščito izpostavljenih predelov. Obraz, roke in ustnice v tem času potrebujejo posebno nego. Ne zanemarite pa tudi zaščito pred soncem, saj so UV žarki tudi pozimi škodljivi. Še posebej na snegu, saj se sončna svetloba odbija od bele podlage.
Vir: Seventh Generation, The Sun UK
