Kako pravilno poskrbeti za kožo v zimskih dneh

Zimski meseci predstavljajo izziv za našo kožo. Hladen in suh zrak s seboj prinaša manj vlage, centralno ogrevanje pa izsušuje tudi zrak v našem domu. Tako je koža na udaru in še posebej ranljiva ter zato potrebuje dodatno nego.

Kombinacija nizkih temperatur, vetra in ogrevanja povzroča, da naša koža izgublja bistveno več vode in naravnih zaščitnih maščob. Posledice se pojavljajo kot občutek zategovanja, vidna izsušenost in srbečica. Kot opozarja britanski časopis The Sun, se težave z leti še stopnjujejo, saj koža postopoma izgublja svojo naravno elastičnost in sposobnost zadrževanja hidratacije.

Izogibajte se dolgemu tuširanju z vročo vodo

Čeprav nas vroč tuš v mrzlih dneh kar kliče, pa strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajno izpostavljanje vroči vodi dodatno izsušuje kožo in iz nje spira maščobe ter proteine, ki so ključni za njeno zdravje in zaščito. Namesto dolgih tuširanj pod vročo vodo je zato priporočljivo uporabiti mlačno vodo in tuš omejiti na pet minut. Po končanem tuširanju kožo pustite še malo vlažno in nanesite vlažilne kreme ter losjone. Vlažna koža izdelke lažje vpije in zagotavlja boljšo hidracijo. Pri nanosu dodatno pozornost namenite predelom, ki so najbolj nagnjeni k izsušitvi, kot so komolci, kolena, stopala in drugo. Pri izbiri izdelkov bodite pozorni na njihovo sestavo, ki naj ne vsebuje dodanih parfumov in alkohola, saj ti še dodatno dražijo že tako občutljivo kožo.

icon-expand Izogibajte se tuširanju z vročo vodo. FOTO: AdobeStock

Zaščita pred dražilci