Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam

Strije so izjemno pogost pojav, saj jih ima skoraj 90 odstotkov ljudi. Gre za naravno spremembo kože, ki se lahko pojavi v različnih življenjskih obdobjih, najpogosteje pa ob hitrih telesnih spremembah. Čeprav jih pogosto dojemamo kot estetsko težavo, so v resnici povsem normalen del človeškega telesa.
Kaj so strije?
Strije so tanke črte ali brazde na koži, ki nastanejo, ko se koža nenadoma preveč raztegne ali skrči. Najpogosteje jih opazimo na predelu trebuha, prsi, zgornjega dela rok, stegen in zadnjice. Ob dotiku jih lahko občutimo kot rahlo vdolbino, včasih pa so pred nastankom celo srbeče. Čeprav so trajne, podobno kot druge brazgotine, se njihova barva sčasoma spreminja in postanejo manj opazne. Pri nosečnicah denimo pogosto zbledijo približno pol leta po porodu, kot poroča Healthline.
Zakaj nastanejo strije?
Strije običajno nastanejo iz dveh glavnih razlogov. Prvi je mehansko raztezanje kože, drugi pa povečana raven hormona kortizona, ki zmanjšuje elastičnost kože. Med najpogostejšimi dejavniki tveganja so nosečnost, hitro pridobivanje ali izguba telesne teže ter uporaba kortikosteroidnih krem in tablet, ki lahko kožo stanjšajo. Pomembno vlogo ima tudi genetika, saj obstaja večja verjetnost za njihov pojav, če so jih imeli že vaši starši. V redkih primerih so lahko strije tudi znak resnejših zdravstvenih stanj, kot sta bolezen jeter ali anoreksija, še navaja Healthline.
Kateri izdelki in sestavine lahko pomagajo?
Veliko ljudi posega po različnih kremah in oljih, vendar niso vse sestavine enako učinkovite. Kot poroča Mirror, med najbolj obetavne sodijo hialuronska kislina, tretinoin in centella asiatica, saj spodbujajo nastajanje kolagena in izboljšujejo elastičnost kože. Redna uporaba teh sestavin lahko pomaga, da so strije manj vidne, še posebej v zgodnjih fazah.
"Tukaj so tri stvari, ki dejansko delujejo, ker olje vitamina E, karitejevo maslo in kakavovo maslo verjetno ne bodo delovali," je po poročanju Mirror povedal zdravnik estetske medicine dr. Noman Mohamed in dodal: "Torej, prva stvar je serum s hialuronsko kislino ali vlažilna krema. Druga stvar je tretinoin, spet vsak dan. Tretinoina ne smete uporabljati, če ste noseči. In zadnja stvar je vse, kar vsebuje centelo."
Po drugi strani pa nekateri priljubljeni naravni pripravki nimajo tako močnega učinka, kot se pogosto verjame, po poročanju Mirror trdi dr. Noman Mohamed, zdravnik estetske medicine s sedežem v Londonu. Med njimi je tudi karitejevo maslo, ki je sicer odlično za vlaženje kože, vendar ne more povsem preprečiti ali odstraniti strij. Kot poroča Mirror, dermatologi, med katerimi je tudi že omenjeni dr. Mohamed, opozarjajo, da gre pri nekaterih pripravkih predvsem za mit, saj ni dovolj znanstvenih dokazov, da bi imeli takšne učinke na globlje plasti kože.
Dermatološki postopki za zmanjšanje strij
Če niste pripravljeni čakati, da strije zbledijo same od sebe, obstajajo tudi učinkovitejši dermatološki postopki. Med najbolj dostopnimi so kreme s tretinoinom in hialuronsko kislino, ki pomagajo pri obnavljanju kolagena, vendar se tretinoina ne sme uporabljati med nosečnostjo, opozarja Healthline.
Za bolj izrazite rezultate so na voljo laserske terapije, ki spodbujajo tvorbo novih elastinskih vlaken in izboljšujejo teksturo kože. Druga možnost je mikrodermoabrazija, kjer s posebnimi kristali odstranijo vrhnjo plast kože in spodbudijo regeneracijo.
Kako preprečiti nastanek novih strij?
Popolnega načina za preprečevanje strij ni, lahko pa tveganje zmanjšate z določenimi navadami. Pomembno je postopno pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, saj nenadne spremembe najbolj obremenijo kožo. Pri tem lahko pomaga tudi sodelovanje z dietetikom, ki poskrbi za uravnotežen pristop.
Ključnega pomena sta tudi zdrava prehrana in zadostna hidracija, saj dobro nahranjena koža lažje ohranja svojo prožnost. Čeprav se strij ne da popolnoma preprečiti, lahko z ustrezno nego in življenjskim slogom poskrbite, da bodo manj izrazite.
Strije kot naraven del telesa
Kljub številnim metodam za njihovo zmanjšanje je pomembno razumeti, da so strije povsem običajen pojav. Sčasoma večinoma zbledijo in postanejo manj opazne, kar potrjuje tudi Healthline. Če pa opazite nenavadne simptome, kot so hitro nastajanje modric, mišična oslabelost ali nenadne spremembe teže, se je smiselno posvetovati z zdravnikom.
Vir: healthline.com, mirror.co.uk
Centella asiatica, znana tudi kot azijski vodni popnjak ali 'tigrova trava', je zdravilna rastlina, ki se že stoletja uporablja v tradicionalni medicini. V sodobni kozmetiki je cenjena zaradi svojih protivnetnih lastnosti in sposobnosti pospeševanja celjenja ran. Spodbuja sintezo kolagena in izboljšuje prekrvavitev, kar pomaga pri obnovi poškodovanega kožnega tkiva, zato je pogosta sestavina izdelkov za nego brazgotin in strij.
Tretinoin je močna oblika vitamina A, ki spada v skupino retinoidov. V dermatologiji se uporablja za zdravljenje aken in zmanjševanje znakov staranja kože. Deluje tako, da pospešuje obnovo kožnih celic in spodbuja proizvodnjo kolagena v globljih plasteh kože. Zaradi svoje visoke učinkovitosti se izdaja na zdravniški recept in zahteva previdno uporabo, saj lahko povzroči draženje kože, med nosečnostjo pa je njegova uporaba strogo odsvetovana zaradi možnih tveganj za plod.
