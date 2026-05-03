Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam

Strije so izjemno pogost pojav, saj jih ima skoraj 90 odstotkov ljudi. Gre za naravno spremembo kože, ki se lahko pojavi v različnih življenjskih obdobjih, najpogosteje pa ob hitrih telesnih spremembah. Čeprav jih pogosto dojemamo kot estetsko težavo, so v resnici povsem normalen del človeškega telesa.

Preberi še 4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte

Kaj so strije?

Strije so tanke črte ali brazde na koži, ki nastanejo, ko se koža nenadoma preveč raztegne ali skrči. Najpogosteje jih opazimo na predelu trebuha, prsi, zgornjega dela rok, stegen in zadnjice. Ob dotiku jih lahko občutimo kot rahlo vdolbino, včasih pa so pred nastankom celo srbeče. Čeprav so trajne, podobno kot druge brazgotine, se njihova barva sčasoma spreminja in postanejo manj opazne. Pri nosečnicah denimo pogosto zbledijo približno pol leta po porodu, kot poroča Healthline.

Preberi še Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti

Zakaj nastanejo strije?

Strije običajno nastanejo iz dveh glavnih razlogov. Prvi je mehansko raztezanje kože, drugi pa povečana raven hormona kortizona, ki zmanjšuje elastičnost kože. Med najpogostejšimi dejavniki tveganja so nosečnost, hitro pridobivanje ali izguba telesne teže ter uporaba kortikosteroidnih krem in tablet, ki lahko kožo stanjšajo. Pomembno vlogo ima tudi genetika, saj obstaja večja verjetnost za njihov pojav, če so jih imeli že vaši starši. V redkih primerih so lahko strije tudi znak resnejših zdravstvenih stanj, kot sta bolezen jeter ali anoreksija, še navaja Healthline.

icon-expand Imate tudi ve strije? FOTO: iStock

Kateri izdelki in sestavine lahko pomagajo?

Veliko ljudi posega po različnih kremah in oljih, vendar niso vse sestavine enako učinkovite. Kot poroča Mirror, med najbolj obetavne sodijo hialuronska kislina, tretinoin in centella asiatica, saj spodbujajo nastajanje kolagena in izboljšujejo elastičnost kože. Redna uporaba teh sestavin lahko pomaga, da so strije manj vidne, še posebej v zgodnjih fazah.

Preberi še Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka

"Tukaj so tri stvari, ki dejansko delujejo, ker olje vitamina E, karitejevo maslo in kakavovo maslo verjetno ne bodo delovali," je po poročanju Mirror povedal zdravnik estetske medicine dr. Noman Mohamed in dodal: "Torej, prva stvar je serum s hialuronsko kislino ali vlažilna krema. Druga stvar je tretinoin, spet vsak dan. Tretinoina ne smete uporabljati, če ste noseči. In zadnja stvar je vse, kar vsebuje centelo."

Preberi še Hialuronska kislina že po 25. letu: koži vrne vlago, prožnost in sijaj

Po drugi strani pa nekateri priljubljeni naravni pripravki nimajo tako močnega učinka, kot se pogosto verjame, po poročanju Mirror trdi dr. Noman Mohamed, zdravnik estetske medicine s sedežem v Londonu. Med njimi je tudi karitejevo maslo, ki je sicer odlično za vlaženje kože, vendar ne more povsem preprečiti ali odstraniti strij. Kot poroča Mirror, dermatologi, med katerimi je tudi že omenjeni dr. Mohamed, opozarjajo, da gre pri nekaterih pripravkih predvsem za mit, saj ni dovolj znanstvenih dokazov, da bi imeli takšne učinke na globlje plasti kože.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dermatološki postopki za zmanjšanje strij

Če niste pripravljeni čakati, da strije zbledijo same od sebe, obstajajo tudi učinkovitejši dermatološki postopki. Med najbolj dostopnimi so kreme s tretinoinom in hialuronsko kislino, ki pomagajo pri obnavljanju kolagena, vendar se tretinoina ne sme uporabljati med nosečnostjo, opozarja Healthline. Za bolj izrazite rezultate so na voljo laserske terapije, ki spodbujajo tvorbo novih elastinskih vlaken in izboljšujejo teksturo kože. Druga možnost je mikrodermoabrazija, kjer s posebnimi kristali odstranijo vrhnjo plast kože in spodbudijo regeneracijo.

Preberi še Mikrodermoabrazija: pot do sijoče, mladostne in gladke kože

Vse o mikrodermoabraziji si lahko preberete TUKAJ! Gre za neinvaziven kozmetični postopek, za katerega se odločajo številne ženske.

Kako preprečiti nastanek novih strij?

Popolnega načina za preprečevanje strij ni, lahko pa tveganje zmanjšate z določenimi navadami. Pomembno je postopno pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, saj nenadne spremembe najbolj obremenijo kožo. Pri tem lahko pomaga tudi sodelovanje z dietetikom, ki poskrbi za uravnotežen pristop. Ključnega pomena sta tudi zdrava prehrana in zadostna hidracija, saj dobro nahranjena koža lažje ohranja svojo prožnost. Čeprav se strij ne da popolnoma preprečiti, lahko z ustrezno nego in življenjskim slogom poskrbite, da bodo manj izrazite.

icon-expand Imate tudi ve strije? FOTO: iStock

Strije kot naraven del telesa

Kljub številnim metodam za njihovo zmanjšanje je pomembno razumeti, da so strije povsem običajen pojav. Sčasoma večinoma zbledijo in postanejo manj opazne, kar potrjuje tudi Healthline. Če pa opazite nenavadne simptome, kot so hitro nastajanje modric, mišična oslabelost ali nenadne spremembe teže, se je smiselno posvetovati z zdravnikom.

Preberi še Strije: zakaj nastanejo in kako se jih znebiti?

Strije niso napaka, temveč del življenjskih sprememb, ki jih doživi skoraj vsak. Namesto skrivanja jih lahko sprejmemo kot del svoje zgodbe in dokaz, da se naše telo skozi čas spreminja.

Koža Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Včasih se ne zavedamo, kako pomembna je naša koža. Prijavi se na e-novičke v katerih ti bomo razkrili vse trike za lepo, negovano kožo, pa naj bo to za poleti ali pozimi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Vir: healthline.com, mirror.co.uk