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Kamela
Koža

Kamelje mleko: egipčanska krema, ki jo ženske hvalijo kot rešitev za sončne opekline

N. Č.
19. 06. 2026 04.00
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Poleti se koža hitro izsuši in razdraži, zato se vedno znova pojavi zanimanje za naravne sestavine, ki pomagajo pomiriti sončne opekline. Med njimi izstopa kamelje mleko, tradicionalna sestavina iz arabskega sveta, ki jo raziskave povezujejo z regeneracijo in vlaženjem kože po izpostavljenosti soncu.

Poletje je čas sonca, morja in dolgih dni na prostem, a hkrati tudi obdobje, ko se mnogi soočajo z neprijetnimi sončnimi opeklinami in razdraženo kožo. Prav zato se vsako leto znova pojavi zanimanje za naravne sestavine, ki lahko pomagajo pomiriti kožo po izpostavljenosti soncu.

Med njimi je v ospredje ponovno stopilo kamelje mleko, tradicionalna sestavina iz arabskega sveta, ki jo domačini že stoletja uporabljajo za nego suhe, pordele in občutljive kože. Znanstvene raziskave potrjujejo, da ima kamelje mleko edinstveno sestavo, ki lahko dejansko pomaga pri regeneraciji kože, še posebej po sončenju.

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Kamelje mleko: starodavna sestavina, ki se uporablja še danes

Kamelje mleko je v arabskem svetu že stoletja del tradicionalne nege kože. Sodobne analize potrjujejo, da vsebuje izjemno kombinacijo bioaktivnih beljakovin, mineralov in vitaminov. Pregled znanstvene literature, ki ga povzema Camelixir Science Review, navaja, da kamelje mleko vsebuje laktoferin, laktoperoksidazo, peptidoglikanski prepoznavni protein (PGRP) in nenasičene maščobne kisline, ki so ključne za regeneracijo kože.

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Laktoferin je znan po protivnetnih in antibakterijskih lastnostih, kar potrjujejo raziskave, objavljene v PubMedu, vitamin C, ki ga je v kameljem mleku trikrat več kot v kravjem, pa je pomemben antioksidant, ki ščiti kožo pred poškodbami UV-žarkov in spodbuja obnovo.

Kamelje mleko je v arabskem svetu že stoletja del tradicionalne nege kože.
Kamelje mleko je v arabskem svetu že stoletja del tradicionalne nege kože. FOTO: Shutterstock

Zakaj kamelje mleko pomaga pri sončnih opeklinah?

Koža, ki je izpostavljena soncu, potrebuje pomiritev, vlaženje in obnovo. Kamelje mleko ponuja vse troje. Študija Swelum et al. (2021) potrjuje, da je kamelje mleko bogato z vitaminom C, cinkom in selenom, ki zmanjšujejo oksidativni stres po izpostavljenosti UV-žarkom. Laktoferin, ki ga je v kameljem mleku bistveno več kot v kravjem, ima dokazano protivnetno delovanje, kar potrjujejo Singh et al. (2017). To pomeni, da lahko pomaga zmanjšati rdečico in občutek zategovanja kože, ki sta značilna za sončne opekline.

Kamelje mleko vsebuje tudi naravni laktat, obliko alfahidroksi kisline (AHA), ki deluje kot blag piling in pospešuje obnovo kože. To potrjuje študija Oginga et al. (2024), ki navaja, da laktat spodbuja odstranjevanje odmrlih celic in pospešuje regeneracijo povrhnjice. Prav ta kombinacija protivnetnega delovanja, antioksidativne zaščite in nežne eksfoliacije je razlog, da ga Egipčanke že generacije uporabljajo kot prvo pomoč po sončenju.

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Zakaj je egipčanska krema iz kameljega mleka tako priljubljena?

Egipčanske različice krem iz kameljega mleka so pogosto bogatejše, bolj mastne in manj parfumirane kot evropske. To pomeni, da kože po sončenju ne le pomirijo, temveč jo tudi intenzivno nahranijo. Zato ni presenetljivo, da je Tjaša Vrečič v intervjuju poudarila, da je bila krema "bolj učinkovita od vsega, kar so prinesli s sabo". Takšne kreme so v Egiptu del vsakdanje nege, pri nas pa delujejo kot eksotična, a učinkovita alternativa klasičnim 'aftersun' izdelkom.

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Ali se kamelje mleko uporablja tudi v kozmetiki pri nas?

Čeprav kamelje mleko ni pogosta sestavina v evropski kozmetiki, postaja vse bolj priljubljeno v premium naravnih linijah. Najdemo ga v kremah za občutljivo kožo, anti-age izdelkih in izdelkih za pomirjanje kože.

Krema iz kameljega mleka, o kateri v intervjuju govori Tjaša, ni izdelek ene prepoznavne blagovne znamke, temveč generična egipčanska krema, ki jo pod istim imenom proizvaja več lokalnih proizvajalcev. To pomeni, da se embalaža, tekstura in sestavine lahko nekoliko razlikujejo od trgovine do trgovine, a osnovna formula ostaja podobna: bogata, mastna krema z dodatkom kameljega mleka, namenjena pomirjanju razdražene in sončno poškodovane kože.

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V Egiptu je takšna krema del vsakdanje ponudbe v lekarnah in turističnih trgovinah, zato jo domačini in turisti poznajo kot "Camel Milk Cream", ne kot izdelek določene znamke. Podobne kreme pa najdemo tudi v drugih državah, kjer je kamelje mleko tradicionalno prisotno v kozmetiki – predvsem v Jordaniji, Savdski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Omanu in Katarju, kjer lokalni proizvajalci prav tako izdelujejo kreme na osnovi kameljega mleka.

Kamela
KamelaFOTO: Shutterstock
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Več o Tjašinem dopustu v Egiptu si sicer lahko preberete TUKAJ!

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