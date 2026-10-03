Kislinski piling: zakaj ga ženske po 40. letu vse pogosteje vključujejo v nego kože

Zakaj so kislinski pilingi postali tako priljubljeni?

V zadnjih letih so serumi in pilingi s kislinami postali eden najbolj iskanih izdelkov za nego kože. Njihova glavna naloga je kemična eksfoliacija oziroma odstranjevanje odmrlih kožnih celic, ki se s starostjo ne obnavljajo več tako hitro kot v mladosti. Po pojasnilih strokovnjakov iz Cleveland Clinic kisline pomagajo pospešiti obnovo kože, izboljšati teksturo, zmanjšati videz por, izenačiti ten ter prispevati k bolj sijoči polti.

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Za razliko od mehanskih pilingov z zrni, ki odmrle celice odstranjujejo s trenjem, kemični pilingi delujejo tako, da oslabijo vezi med odmrlimi celicami in omogočijo njihovo lažje odstranjevanje. Ta pristop je pogosto bolj enakomeren in nežnejši do kože. Po navedbah American Academy of Dermatology (AAD) je kemična eksfoliacija pogosto primernejša od agresivnih mehanskih pilingov.

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Katere kisline najpogosteje najdemo v serumih?

Glikolna kislina

Glikolna kislina spada med AHA kisline in velja za eno najbolj učinkovitih sestavin za izboljšanje videza kože. Ker ima zelo majhno molekulo, lahko prodre globlje kot številne druge AHA kisline.

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Po podatkih Cleveland Clinic lahko pomaga pri: pusti polti, pigmentnih madežih, drobnih gubicah, neenakomerni teksturi kože, zamašenih porah. Najpogosteje jo najdemo v koncentracijah od 5 do 10 odstotkov za domačo uporabo.

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Salicilna kislina

Salicilna kislina je BHA kislina in velja za zlati standard pri mastni in aknasti koži. Ker je topna v maščobah, lahko prodre v pore in pomaga odstranjevati odvečni sebum. Strokovnjaki Cleveland Clinic jo pogosto priporočajo pri ogrcih, mozoljih in zamašenih porah. Če imate mastno kožo, je običajno boljša izbira kot glikolna kislina.

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Mlečna kislina

Mlečna kislina je med najbolj priljubljenimi kislinami za začetnice. Deluje nekoliko nežneje kot glikolna, zato jo pogosto priporočajo suhi in občutljivejši koži. Poleg eksfoliacije pomaga tudi pri ohranjanju vlažnosti kože.

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Mandljeva kislina

Mandljeva kislina je znana po tem, da redkeje povzroča draženje. Zaradi večje molekule prodira počasneje in bolj postopno. Po navedbah strokovnjakov jo pogosto priporočajo ljudem z občutljivo kožo ali tistim, ki prvič posegajo po kislinah.

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Katera kislina je primerna za vaš tip kože?

Če imate mastno ali aknasto kožo Izberite: salicilno kislino (BHA). Če imate suho kožo Izberite: mlečno kislino, PHA kisline, nežne formule z glikolno kislino. Če imate občutljivo kožo

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Izberite: mandljevo kislino, PHA kisline. Če vas motijo pigmentni madeži Najpogosteje se uporabljajo: glikolna kislina, mlečna kislina, mandljeva kislina.

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Kako pogosto uporabljati kislinski serum?

Ena največjih napak je vsakodnevna uporaba že od prvega dne. AAD priporoča postopno uvajanje aktivnih sestavin, saj lahko pretirana eksfoliacija poškoduje zaščitno bariero kože.

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Začetnice lahko začnejo:

1 do 2-krat tedensko, z nižjimi koncentracijami, z enim aktivnim izdelkom naenkrat. Če koža dobro prenaša izdelek, lahko pogostost postopoma povečujete.

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Katere sestavine ni priporočljivo uporabljati skupaj?

Dermatologi pogosto opozarjajo na pretiravanje z aktivnimi sestavinami. Posebna previdnost je potrebna pri kombiniranju: kislin in retinola, več različnih kislin hkrati, kislin in benzoil peroksida pri občutljivi koži. Če uporabljate retinol, je za številne ljudi najboljša rešitev izmenično nanašanje: en večer kislina, naslednji večer retinol.

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Brez SPF ne gre

Po uporabi kislin je koža občutljivejša na UV-sevanje. Po navedbah Cleveland Clinic in AAD lahko pomanjkanje zaščite poveča tveganje za pigmentne madeže in prezgodnje staranje kože. Zato strokovnjaki priporočajo vsakodnevno uporabo zaščitnega faktorja SPF 30 ali več.

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Najpogostejša vprašanja:

Ali so kisline primerne po 40. letu?

Da. Pravzaprav jih številni dermatologi priporočajo za izboljšanje teksture kože, pigmentacij in videza drobnih gubic.

Je luščenje kože normalen pojav?

Blago luščenje je lahko normalen del prilagajanja kože. Močno luščenje, pekoč občutek ali izrazita rdečina pa niso zaželeni.

Ali lahko kisline uporabljamo poleti?

Da, vendar le ob dosledni uporabi zaščitnega faktorja.

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