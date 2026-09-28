Ali korejska kozmetika res deluje? Preizkušala jo je štiri tedne

Pred desetletjem je bila korejska kozmetika za večino Evropejk nekaj eksotičnega. Danes jo najdemo v drogerijah, specializiranih trgovinah in spletnih trgovinah po vsem svetu. Iz Južne Koreje prihajajo serumi, toniki, maske in kreme, ki obljubljajo sijočo, gladko in navidez popolno kožo.

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Toda koliko je v teh obljubah resnice?

Novinarka oddaje 24UR Inšpektor, Tea Šentjurc, se je odločila, da bo štiri tedne uporabljala izključno izbrane izdelke korejske kozmetike in preverila, ali je fenomen, ki je osvojil svet, res tako poseben, kot trdijo njegovi zagovorniki.

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Kako je korejska kozmetika postala svetovni hit?

Velik del uspeha korejske kozmetike ni povezan le z izdelki, temveč tudi s širjenjem korejske popularne kulture. K-pop zvezdniki, televizijske serije in vplivneži že leta promovirajo ideal sijoče, enakomerne in negovane kože. Profesor Kang Jung poudarja, da moramo za razumevanje južnokorejske kozmetične industrije razumeti tudi korejsko družbo, kjer sta hitrost in hitro sprejemanje novosti pomembna dela kulture. To se odraža tudi v lepotni industriji, kjer novi trendi nastajajo in se širijo izjemno hitro.

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Po čem se korejska kozmetika razlikuje?

Po besedah sogovornikov v oddaji je ena ključnih razlik predvsem v formulacijah in teksturah izdelkov. Med sestavinami, ki jih pogosto najdemo v korejski kozmetiki, so: centella asiatica, ceramidi, fermentirane sestavine, peptidi, niacinamid, retinol, hialuronska kislina. Kozmetičarka Anamarija Kim Varga Soon je pojasnila, da so fermentirane sestavine ena od posebnosti korejske kozmetike. Gre za fermentirane rastlinske izvlečke, ki jih številne znamke uporabljajo v svojih formulacijah.

icon-expand Anamarija Kim Varga Soon FOTO: 24UR Inšpektor

Vse več pozornosti namenjajo zaščiti pred soncem

Ena od največjih posebnosti korejske nege kože je poudarek na vsakodnevni zaščiti pred soncem. Na to opozarjajo tudi dermatologi. Specialistka dermatovenerologije Nika Juriševič Dolinar poudarja, da je prav zaščita pred UV-sevanjem najpomembnejši korak v rutini nege kože. "Mnogi sprašujejo, katera krema bo izbrisala gube ali pigmentne madeže, v resnici pa je ena najpomembnejših krem ravno tista z zaščitnim faktorjem," poudarja. V Koreji zaščita pred soncem ni omejena le na poletje ali obisk plaže. Gre za vsakodnevno navado, ki jo mnogi dosledno upoštevajo skozi vse leto.

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Ali potrebujemo deset različnih izdelkov?

Družbena omrežja pogosto prikazujejo rutine z osmimi, desetimi ali celo več izdelki. Toda strokovnjaki opozarjajo, da več ne pomeni nujno bolje. Dermatologi poudarjajo, da vseh aktivnih sestavin ni priporočljivo uvajati hkrati. Še posebej previdno je treba uporabljati retinol, ki velja za eno najbolj raziskanih sestavin v dermatologiji. Retinol lahko pomaga pri aknah in znakih staranja kože, vendar ga je treba uvajati postopoma. Nepravilna uporaba lahko povzroči rdečico, draženje in poškodbe kožne bariere.

icon-expand Koliko izdelkov za nego kože v resnici potrebujemo? FOTO: 24UR Inšpektor

Kaj pa obljube o popolni koži?

Prav tukaj strokovnjaki postanejo nekoliko bolj previdni. Anamarija Kim Varga Soon opozarja, da številne marketinške obljube nimajo vedno dovolj trdnih dokazov. Mnoge raziskave se nanašajo zgolj na posamezne sestavine in ne nujno na končne izdelke, kot jih uporabljajo potrošniki.

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Tudi profesor Kang opozarja na problem marketinga, ki pogosto temelji na ustvarjanju občutka, da moramo nujno slediti vsakemu novemu trendu.

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Kaj je pokazal štiritedenski preizkus?

Po štirih tednih redne uporabe je novinarka opazila nekaj sprememb. Koža je bila videti: nekoliko bolj sijoča, bolj navlažena, mehkejša na otip, ten je bil bolj enakomeren. Večjih sprememb pri gubah ali izrazitejših nepravilnostih pa ni bilo. In prav to potrjujejo tudi strokovnjaki. Kozmetika lahko pomaga izboljšati navlaženost kože, okrepi kožno bariero in začasno zmanjša videz drobnih gubic, ne more pa nadomestiti dermatoloških ali estetskih posegov.

icon-expand Novinarka Tea Šentjurc je za 24UR Inšpektor preizkusila korejsko kozmetiko. FOTO: 24UR Inšpektor

Končna ugotovitev novinarke: čudežev ni

Po mnenju strokovnjakov korejska kozmetika ni nujno boljša ali slabša od evropske. Razlikuje se predvsem v pristopu, formulacijah, teksturah in hitrosti uvajanja novih trendov. Najpomembnejši dejavniki za lepo kožo ostajajo enaki: redna in nežna nega, zaščita pred soncem, zdrav življenjski slog, doslednost.

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Korejska kozmetika torej ni čudež v lončku. Lahko pa nekaterim ženskam zaradi lahkotnih formulacij, inovativnih sestavin in poudarka na preventivi ustreza bolje kot klasični izdelki. Prav zato ostaja eden največjih lepotnih trendov zadnjega desetletja.

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