Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?

Če ste se kdaj po dnevu na plaži spopadali z zategnjeno kožo in luščenjem, po obisku bazena pa z občutkom suhosti ali srbečico, niste edini. Dermatologi opozarjajo, da lahko različne vrste vode kožo obremenijo na različne načine.

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Kaj morska voda naredi vaši koži?

Mnogi prisegajo na občutek po kopanju v morju. Slana voda lahko začasno pomaga pri nekaterih kožnih težavah, saj deluje protibakterijsko in pomaga odstranjevati odvečne maščobe s površine kože. Toda obstaja tudi druga plat zgodbe. Sol nase veže vlago, zato lahko po večurnem kopanju in sončenju koža postane izsušena. Temu pogosto dodatno prispevajo veter, sonce in pesek. Posebej občutljivi so ljudje s suho kožo, atopijskim dermatitisom ali ekcemi. Pri njih lahko dolgotrajno izpostavljanje morski vodi povzroči še večjo občutljivost in občutek zategovanja.

icon-expand Sol nase veže vlago, zato lahko po večurnem kopanju in sončenju koža postane izsušena. FOTO: Shutterstock

Kaj pa bazenska voda?

Čeprav je bazen pogosto videti bolj "nežen", ima tudi svoje pasti. Klor, ki skrbi za čistočo vode, lahko oslabi naravno zaščitno kožno bariero. Posledice se pogosto pokažejo kot:

- suha koža,

- srbenje,

- rdečica,

- občutek zategovanja,

- razdraženost, predvsem pri otrocih in ljudeh z občutljivo kožo. Pogosti obiskovalci bazenov pogosto opazijo tudi suhe lase in razdraženo lasišče, saj klor ne vpliva le na kožo, ampak tudi na zaščitno plast las.

icon-expand Klor, ki skrbi za čistočo vode, lahko oslabi naravno zaščitno kožno bariero. FOTO: Pinterest

Po morju: koža potrebuje predvsem hidracijo

Če ste dan preživeli na plaži, je najpomembnejša naloga kože nadomeščanje izgubljene vlage. Rutina po kopanju v morju 1. Nežen tuš Po prihodu domov ali v hotel s kože sperite ostanke soli, peska in sončne kreme. 2. Vlažilen serum ali losjon Koža po morju še posebej dobro sprejme sestavine, kot so:

- hialuronska kislina,

- glicerin,

- aloe vera,

- pantenol. 3. Vlažilna krema Vlago je treba "zakleniti" v kožo, zato po serumu uporabite še hranilnejšo kremo ali losjon. 4. Veliko tekočine Poletna hidracija ni pomembna samo od zunaj. Če ste bili ves dan na soncu, telo potrebuje tudi dovolj vode od znotraj.

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Po bazenu: poudarek naj bo na obnovi kožne bariere

Pri negi po bazenu cilj ni le vlaženje, ampak tudi pomirjanje kože, ki je bila izpostavljena kloru. Rutina po bazenu 1. Takoj pod prho Ne čakajte več ur. Klor čim prej sperite s kože. 2. Uporabite nežna čistila Močna mila lahko težavo še poslabšajo. 3. Izberite obnovitvene sestavine Dermatologi pogosto priporočajo izdelke s:

- ceramidi,

- niacinamidom,

- pantenolom,

- ovsenimi izvlečki. 4. Pozornost namenite tudi obrazu Če redno plavate, lahko klor vpliva tudi na občutljivo kožo obraza. Po bazenu uporabite pomirjujočo vlažilno nego in se izogibajte agresivnim pilingom.

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Veliko ljudi po dnevu ob morju in po dnevu v bazenu uporablja isti losjon za telo in s tem zaključi nego. Koža po morju običajno potrebuje več hidracije, po bazenu pa več obnove in pomiritve. Prav ta majhna prilagoditev lahko pomaga preprečiti izsušenost, srbečico in prezgodnje staranje kože.

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