Losjon ali mleko za telo? Kaj izbrati?

Na srečo lahko že z majhnimi spremembami v negi naredimo veliko razliko in pomagamo, da se koža spet počuti bolje.

Zakaj je koža v hladnejših mesecih bolj suha?

Težave z suho kožo se največkrat pojavijo v zimskih mesecih, saj je v tem obdobju leta koža izpostavljena več dejavnikom, ki zmanjšujejo njeno vlažnost. Mraz in veter upočasnita delovanje zaščitne bariere kože, zaradi česar ta hitreje izgublja vlago. Ogrevani notranji prostori pa ustvarjajo suh zrak, ki dodatno izsušuje povrhnjico. Ker je koža telesa že sicer nekoliko manj zaščitena kot koža obraza, se posledice pogosto pokažejo prav na nogah, rokah in komolcih.

Veliko ljudi kremo ali mleko za telo uporabi le, ko koža že postane neprijetno suha. V resnici pa je ključnega pomena preventiva, redna, vsakodnevna nega.

Najpogostejše napake pri negi telesa pozimi

Ko temperature padejo, si želimo predvsem topline in udobja, a prav vsakodnevne navade, ki nam prinesejo občutek sprostitve, lahko kožo dodatno izsušijo. Nega telesa ni zahtevna, vendar jo lahko hitro spodkopljemo z nekaj pogostimi napakami. Dolgo tuširanje z vročo vodo Topel tuš po hladnem dnevu je prijeten ritual, vendar vroča voda odstranjuje naravna zaščitna olja s površine kože. Posledica je občutek zategovanja in večja dovzetnost za izgubo vlage. Uporaba agresivnih gelov za prhanje Močno odišavljene ali čistilno intenzivne formule lahko porušijo naravno ravnovesje kože, še posebej, kadar je ta že izpostavljena mrazu in suhemu zraku. Nežnejši, vlažilni izdelki pomagajo ohraniti zaščitno bariero in zmanjšujejo občutek suhosti po prhanju. Neredno nanašanje vlažilne nege Veliko ljudi kremo ali mleko za telo uporabi le, ko koža že postane neprijetno suha. V resnici pa je ključnega pomena preventiva, redna, vsakodnevna nega, najbolje takoj po tuširanju, ko koža še zadrži del vlage. Izbira prelahkih formul Izdelki, ki so idealni poleti, v hladnejših mesecih pogosto ne zadostujejo. Koža potrebuje bogatejše, hranilnejše teksture, ki nudijo dolgotrajnejšo hidracijo in zaščito pred izgubo vlage.

Suhost kože je pogosta težava, vendar ni neizogibna. Z nekaj premišljenimi prilagoditvami in dosledno nego lahko koža ostane mehka, prožna in prijetna na dotik.

4 preprosti koraki, ki naredijo razliko

Majhne spremembe v rutini lahko hitro izboljšajo stanje kože:

- Tuširajte se krajši čas in z mlačno vodo.

- Kožo po prhanju nežno popivnajte (ne drgnite).

- Vlažilni izdelek nanestite na rahlo vlažno kožo.

- Nego vključite vsak dan, ne le po potrebi.

Losjon ali mleko za telo? Kaj izbrati?

Na policah pogosto najdemo različne tipe izdelkov za nego telesa, vendar niso vsi prilagojeni enakim potrebam kože, še posebej ne v hladnejših mesecih, ko ta izgublja več vlage. Losjon za telo ima praviloma lažjo, bolj vodeno teksturo, ki se hitro vpije in kože ne obteži. Namenjen je predvsem ohranjanju osnovne ravni vlaženja pri normalni ali manj suhi koži ter je praktičen za toplejši del leta ali za tiste, ki želijo zelo lahkoten občutek na koži. Mleko za telo vsebuje bogatejšo kombinacijo vlažilnih in hranilnih sestavin ter nekoliko bolj kremasto teksturo, ki kožo intenzivneje neguje. Takšna formula pomaga dlje zadrževati vlago, podpira zaščitno bariero kože in je zato primernejša izbira, ko se pojavita suhost ali občutek zategovanja.

