Koža

Ženske po 40. prisegajo na to rastlino: zaradi nje naj bi bila koža bolj napeta

S.B.
29. 05. 2026 04.00
0

Po 40. letu številne ženske opazijo spremembe, ki jih prej niso poznale: utrujenost, nihanje razpoloženja, slabši spanec, nenadno nabiranje kilogramov in predvsem spremembe na koži. Ta postane bolj suha, tanjša in izgublja prožnost. Razlog? Hormonske spremembe, povezane s perimenopavzo in menopavzo.

V zadnjih letih se zato vse več govori o maci, perujski korenini, ki jo mnogi opisujejo kot naravno pomoč za hormonsko ravnovesje, energijo in lepšo kožo. A kaj o njej pravijo raziskave?

Zakaj se koža po 40. letu tako spremeni?

Strokovnjaki s Harvard Health Publishing pojasnjujejo, da upad estrogena vpliva na tvorbo kolagena, hidratacijo kože in njeno elastičnost. Prav estrogen pomaga koži ohranjati vlago, čvrstost in zaščitno bariero. Ko njegove ravni začnejo padati, se pojavijo suhost, gube in občutljivost kože.

Nekatere raziskave celo kažejo, da lahko ženske v prvih letih menopavze izgubijo velik delež kolagena, kar strokovnjaki neuradno imenujejo "kolagenski prepad".

Koža po 40. postane bolj suha, tanjša in izgublja prožnost.FOTO: Adobe Stock

Kaj je maca?

Maca je rastlina iz Peruja, ki jo tradicionalno uporabljajo že stoletja. Pogosto jo uvrščajo med adaptogene rastline, ki telesu pomagajo pri prilagajanju na stres in hormonske spremembe.

Najpogosteje jo najdemo v obliki prahu ali kapsul, uporabnice pa poročajo o več energije, boljšem razpoloženju, manjših hormonskih nihanjih, izboljšanem libidu in boljšem počutju med menopavzo.

Kaj pravijo raziskave?

Sistematični pregled kliničnih raziskav, objavljen v podatkovni bazi PubMed, je pokazal, da bi maca lahko pomagala pri nekaterih simptomih menopavze, vendar so bile raziskave majhne in premalo obsežne za dokončne zaključke.

Tudi strokovnjaki opozarjajo, da maca ni "čudežno zdravilo". Po navedbah WebMD ni dovolj kakovostnih raziskav, ki bi potrdile vse priljubljene trditve o njenem vplivu na hormone ali kožo.

Zakaj jo ženske vseeno obožujejo?

Na forumih in družbenih omrežjih številne ženske opisujejo, da so po menopavzi opazile nenadne spremembe kože, izgubo čvrstosti, suhost in občutek "tanjše" kože.

Mnoge zato posegajo po prehranskih dopolnilih, kot so kolagen, omega-3 maščobe, magnezij in adaptogene rastline, med katerimi je tudi maca.

Čeprav je maca za večino ljudi varna, strokovnjaki opozarjajo, da ni primerna za vsakogar. Previdnost svetujejo predvsem ljudem s težavami s ščitnico ali hormonsko občutljivimi boleznimi. Pred uporabo prehranskih dopolnil se je zato smiselno posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Maca je rastlina iz Peruja, ki jo tradicionalno uporabljajo že stoletja. FOTO: Dreamestime

Kaj dejansko pomaga koži po 40. letu?

Dermatologi poudarjajo, da največjo razliko še vedno naredijo preverjene navade, kot so vsakodnevna zaščita pred soncem, dovolj beljakovin in kakovostna prehrana, retinoidi in antioksidanti, kakovosten spanec, gibanje ter zmanjševanje stresa.

Maca je lahko zanimiv dodatek, ni pa čarobna rešitev. Pri hormonskih spremembah po 40. letu namreč največ pomeni celosten pristop, od prehrane do nege kože in življenjskega sloga.

Viri: Harvard Health, Vogue

maca menopavza nega kože po 40. hormonsko ravnovesje zdravje žensk koža
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

