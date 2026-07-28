Menopavza in mozolji: težava, na katero mnoge niso pripravljene

Dermatologi opozarjajo, da akne v menopavzi niso nič neobičajnega. Pravzaprav so hormonske spremembe eden najpogostejših razlogov, da se koža v tem obdobju začne obnašati drugače.

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Zakaj se akne pojavijo ravno v menopavzi?

Med menopavzo se hormonsko ravnovesje spremeni. Zaradi manjšega deleža estrogena imajo večji vpliv hormoni, ki spodbujajo mastenje kože. Koža zato proizvaja več loja, pore se lažje zamašijo in pojavijo se akne.

icon-expand Vročinski oblivi, nespečnost, nihanje razpoloženja in pridobivanje kilogramov so med najbolj znanimi spremljevalci menopavze. Marsikatero žensko pa presenetijo mozolji. FOTO: AdobeStock

Kako prepoznati menopavzalne akne?

Za razliko od najstniških mozoljev, ki se pogosto pojavljajo na čelu in nosu, se hormonske akne pri odraslih ženskah običajno razvijejo na spodnjem delu obraza. Najpogostejša mesta so:

- brada,

- čeljustna linija,

- predel okoli ust,

- vrat,

- včasih tudi zgornji del prsnega koša. Pogosto gre za globlje, boleče in vnete spremembe, ki se ponavljajo na istih mestih. Dermatologi jih opisujejo kot vozličke ali cistične akne, ki lahko za seboj pustijo pigmentne madeže ali brazgotine.

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Krivi niso le hormoni

Hormoni so pomemben del zgodbe, niso pa edini dejavnik. Po podatkih Ameriške akademije za dermatologijo lahko pojav aken pri odraslih ženskah poslabšajo tudi:

- kronični stres,

- pomanjkanje spanja,

- nekateri kozmetični izdelki,

- genetika,

- določena zdravila,

- kajenje. Stres je še posebej problematičen, saj spodbuja nastajanje androgenov, ki lahko dodatno povečajo mastenje kože.

icon-expand Koža med menopavzo postane tanjša, bolj suha in občutljivejša zaradi padca estrogena. FOTO: Shutterstock

Napaka, ki jo naredijo številne ženske

Ko se pojavijo mozolji, marsikatera poseže po izdelkih, ki jih je uporabljala v mladosti. A dermatologi opozarjajo, da je to pogosto napačna strategija. Koža med menopavzo postane tanjša, bolj suha in občutljivejša zaradi padca estrogena. Agresivni izdelki za mastno kožo zato lahko povzročijo še več draženja, rdečice in izsušenosti. Z drugimi besedami: pri 50 letih koža nima enakih potreb kot pri 16.

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Kaj lahko pomaga?

1. Nežno čiščenje kože Dermatologi priporočajo blaga čistilna sredstva brez alkohola in agresivnih dišav. Kože ni smiselno drgniti ali umivati večkrat dnevno, saj lahko to poruši njeno zaščitno bariero. 2. Sestavine z dokazanim učinkom Pri hormonskih aknah se najpogosteje uporabljajo salicilna kislina, azelaična kislina, retinoidi, niacinamid. Te sestavine pomagajo odmašiti pore, zmanjšati vnetje in pospešiti obnovo kože.

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3. Vsakodnevna zaščita pred soncem Ameriška akademija za dermatologijo poudarja, da je pri zreli koži zaščita pred UV-žarki še posebej pomembna. Sonce lahko poslabša pigmentne madeže, ki ostanejo po aknah, hkrati pa pospešuje staranje kože. 4. Poskrbite za spanec in obvladovanje stresa Čeprav to ne bo čudežno odpravilo mozoljev, lahko kakovosten spanec in zmanjševanje stresa ugodno vplivata na hormonsko ravnovesje in stanje kože.

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Kdaj je čas za obisk zdravnika?

Če se mozolji pojavijo nenadoma, so boleči, puščajo brazgotine ali se kljub negi več mesecev ne izboljšajo, je smiselno obiskati dermatologa. V nekaterih primerih so lahko v ozadju tudi druge hormonske motnje, zato lahko zdravnik priporoči dodatne preiskave ali zdravljenje. Pri hujših oblikah hormonskih aken se uporabljajo tudi zdravila na recept.

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