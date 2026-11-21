Vicky Derosa je 61-letna Američanka iz Los Angelesa, ki zaradi svojega mladostnega videza redno vzbuja pozornost, piše Net.hr. Večina ljudi je prepričana, da je stara med 45 in 50 let, saj je njena koža izjemno napeta in sijoča.

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Ne uporablja dragih tretmajev, le preprost jutranji postopek

Kljub temu da živi v okolju, kjer so lepotne operacije in dragi kozmetični popravki nekaj povsem običajnega, Vicky trdi, da nikoli ni opravila nobenega estetskega posega. Njena metoda za ohranjanje mladostnega videza je povsem naravna, vzame le nekaj minut na dan in je popolnoma brezplačna. Namesto dragih tretmajev se že vrsto let zanaša na preprost jutranji postopek in disciplinirano skrb za svoje telo.

To je glavni del njene jutranje rutine

Glavni del njene jutranje rutine je uporaba tople brisače. Postopek je zelo preprost in ga lahko izvedete v nekaj korakih. Potrebujete le čisto brisačo in vročo vodo. Brisačo namočite v vročo vodo, jo dobro ožamete in še toplo položite na obraz za nekaj minut.

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Vicky opozarja, da mora biti brisača nujno popolnoma bele barve, da ne vsebuje barvil, ki bi lahko dražila kožo, piše Net.hr. O učinku pravi: "To je isto, kot ko greste v spa center in vam naparijo obraz, da bi se odprle pore." Toplota namreč učinkovito odpre pore in zmehča kožo, kar omogoča, da se nečistoče lažje odstranijo, koža pa postane bolj dovzetna za vpijanje negovalnih izdelkov, ki sledijo v naslednjem koraku.

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Drugi del postopka, ki je prav tako pomemben

Ko odstrani toplo brisačo, sledi drugi del postopka, ki je ključen za zadrževanje vlage. Obraza ne obriše do suhega, ampak ga le nežno popivna, tako da koža ostane še rahlo vlažna. Takoj zatem v vlažno kožo vmasira olje za obraz ali kakovostno vlažilno kremo. Nanos izdelkov na vlažno kožo z odprtimi porami omogoča veliko boljše vpijanje in globinsko hidratacijo. "To počnem že leta in skoraj vsak dan. In je popolnoma brezplačno," pravi Vicky. Čeprav je sama lastnica blagovne znamke naravne kozmetike in dela v industriji dobrega počutja, poudarja, da je način nanosa in priprava kože s toplo vodo tisto, kar naredi največjo razliko.

Ne pozabite na zdrav življenjski slog

Ta 61-letna Američanka se dobro zaveda, da samo kozmetika in trik z brisačo nista dovolj za ohranjanje mladostnega videza, piše Net.hr. Velik poudarek daje zdravemu življenjskemu slogu, saj tudi poklicno deluje na področju zdravja in wellnessa.

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Njena dnevna rutina vključuje naslednje stroge navade: ne kadi, ne pije alkohola, spi šest do sedem ur na dan, pije veliko vode in je redno telesno aktivna. Kajenje in alkohol namreč močno izsušujeta kožo in pospešujeta nastanek gub, medtem ko zadostna količina vode in gibanje poskrbita za dobro prekrvavitev in prožnost tkiv. Vicky je prepričana, da ima vsak posameznik z izbiro življenjskega sloga veliko večji vpliv na svoje staranje, kot si običajno mislimo, še dodajajo.

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Nihče ji ne bi pripisal 61 let, prepričani so, da je mlajša

Zaradi svojega videza Vicky že več kot petnajst let, natančneje od svojega 45. leta dalje, redno posluša pohvale in vprašanja o tem, kako skrbi zase. "Ljudje običajno mislijo, da sem deset ali 15 let mlajša. Ko jim povem, koliko sem stara, me najprej vprašajo za nasvete glede nege kože," pojasnjuje. Kako zelo opazen je njen mladosten videz, dokazuje tudi nedavni dogodek iz živilske trgovine. Medtem ko je čakala v vrsti pri blagajni, je do nje pristopila popolna neznanka in jo začela spraševati o njeni negovalni rutini. Ženska je bila tako radovedna, da je celo pogledovala v Vickyjin nakupovalni voziček, saj je želela videti, katere izdelke in hrano kupuje, piše Net.hr. Vicky z nasmehom zaključuje, da pot do mladostne kože ne zahteva bogastva, temveč le doslednost pri osnovnih korakih.

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