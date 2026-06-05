5 napak pri zaščiti kože, ki jih dela skoraj vsaka ženska

V nadaljevanju razkrivamo najpogostejše napake in kako jih popraviti.

1. Pozabljamo na zaščito v mestu

Pogosto imamo občutek, da je zaščita pred soncem pomembna predvsem na plaži, v resnici pa smo UV žarkom izpostavljeni tudi v vsakdanjem življenju, med sprehodom po mestu, vožnjo v avtomobilu ali sedenjem na terasi. Ker UV-sevanje deluje tudi skozi oblake in steklo, je koža izpostavljena vsak dan. Zato naj SPF postane del jutranje rutine, ne glede na letni čas ali vreme.

2. Nanos SPF-a je premajhen (in ga ne obnavljamo)

Ena najpogostejših napak pri zaščiti pred soncem je, da kreme nanesemo premalo ali pa nanjo čez dan preprosto pozabimo. V takem primeru zaščitni faktor ne doseže obljubljene ravni. Za učinkovito zaščito je pomembna zadostna količina, za obraz približno dolžina dveh prstov, ter redno obnavljanje nanosa. Kremo je treba nanesti na vsaki dve uri, še posebej pa po kopanju, potenju ali brisanju z brisačo.

icon-expand Pogosto imamo občutek, da je zaščita pred soncem pomembna predvsem na plaži, v resnici pa smo UV žarkom izpostavljeni tudi v vsakdanjem življenju. FOTO: Shutterstock

3. Izpostavljanje soncu v najbolj nevarnem času

Med 11. in 16. uro je UV sevanje najmočnejše. V tem delu dneva se je zato smiselno čim bolj zadrževati v senci in izpostavljanje omejiti na minimum. Dodatno zaščito nudijo lahka, a gosto tkana oblačila, sončna očala in klobuk, ne glede na to pa ne smemo pozabiti na nanos kreme z visokim zaščitnim faktorjem.

4. Porjavelost kot znak zaščite

Porjavelost ni znak zdrave kože, ampak odziv na poškodbo, ki jo povzročajo UV-žarki. Posledice se lahko pokažejo kasneje kot pigmentni madeži, izguba elastičnosti ali prezgodnje staranje.

icon-expand Pomembno je, da kožo zaščitimo celostno, ne le od zunaj, temveč tudi od znotraj. FOTO: Arhiv naročnika

5. Zanašanje samo na SPF

Sončna krema je ključni del zaščite pred UV žarki, vendar sama po sebi ni dovolj. UV sevanje namreč v koži sproža nastanek prostih radikalov in oksidativni stres, ki lahko dolgoročno prispevata k poškodbam kože. Zato je pomembno, da kožo zaščitimo celostno, ne le od zunaj, temveč tudi od znotraj . Uravnotežena prehrana, bogata z antioksidanti pomaga krepiti naravno obrambno sposobnost kože. Dodatki, ki vsebujejo vitamine, minerale in druge zaščitne spojine, lahko pri tem delujejo kot podpora, zlasti v obdobjih večje izpostavljenosti soncu.

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Kaj je BeeBrown in kako deluje?

BeeBrown je prehransko dopolnilo podjetja Medex v kapsulah, ki združuje naravni beta karoten, propolis ter premišljeno kombinacijo vitaminov in mineralov (vitamina C, E, niacin, vitamin A, baker in selen). Deluje po principu 'od znotraj navzven', saj koži nudi podporo tam, kjer sončna krema ne doseže. Pomembno pa je poudariti, da BeeBrown ne nadomešča zaščite pred soncem, temveč dopolnjuje celostno skrb za kožo.

icon-expand BeeBrown je prehransko dopolnilo podjetja Medex v kapsulah, ki združuje naravni beta karoten, propolis ter premišljeno kombinacijo vitaminov in mineralov. FOTO: Arhiv naročnika

Njegove sestavine kožo podpirajo na več ravneh:

- Podpirajo enakomerno porjavelost – z naravnim beta karotenom in bakrom, ki spodbuja naravno obarvanost kože.

- Krepijo zaščito kože – vitamina C in E ter selen pomagajo zaščititi celice pred oksidativnim stresom.

- Podpirajo zdrav videz kože – vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože, vitamin A in niacin pa prispevata k ohranjanju zdrave kože. Takšna podpora se lahko kaže v bolj enakomernem in naravnem videzu kože. Priporočena uporaba:

1 kapsula na dan po obroku. Za optimalne rezultate začnite z jemanjem vsaj 3 tedne pred izpostavljenostjo soncu in nadaljujte skozi celotno obdobje sončenja.

icon-expand BeeBrown deluje po principu 'od znotraj navzven', saj koži nudi podporo tam, kjer sončna krema ne doseže. FOTO: Arhiv naročnika