Največje napake pri negi kože po 40. letu

Strokovnjaki poudarjajo, da pri negi zrele kože ni pomembno samo to, kaj uporabljamo, ampak predvsem kako in kako pogosto. Nekatere navade lahko staranje kože celo pospešijo.

Preskakovanje zaščite pred soncem

Dermatologi že leta opozarjajo, da je UV-sevanje največji pospeševalec staranja kože. Sonce povzroča izgubo kolagena, pigmentne madeže, globlje gube, izgubo elastičnosti in tanjšanje kože. Kljub temu veliko žensk uporablja zaščitni faktor le poleti ali na plaži. Strokovnjaki pa priporočajo vsakodnevno uporabo SPF 30 ali več, tudi pozimi in v oblačnih dneh in ponovno nanašanje zaščite čez dan. Po besedah dermatologov je ravno dosledna zaščita pred soncem najpomembnejši "anti-age" korak.

Pretiravanje z aktivnimi sestavinami

Retinol, kisline, pilingi, vitamin C, peptidi ... današnja kozmetika ponuja ogromno aktivnih sestavin. Težava nastane, ko jih ženske začnejo kombinirati brez pravega znanja. Dermatologi opozarjajo, da pretirano luščenje kože in prepogosta uporaba močnih kislin poškodujeta kožno bariero, kar povzroči rdečico, občutljivost, izsušenost, draženje in posledično tudi hitrejše staranje kože. Zrela koža je pogosto bolj občutljiva kot v mlajših letih, zato strokovnjaki priporočajo bolj nežno nego in postopno uvajanje aktivnih sestavin.

icon-expand Strokovnjaki poudarjajo, da pri negi zrele kože ni pomembno samo to, kaj uporabljamo, ampak predvsem kako in kako pogosto. FOTO: Shutterstock

Premalo vlaženja kože

Po 40. letu koža proizvaja manj naravnih olj, zato postane bolj suha in občutljiva. Veliko žensk še vedno uporablja lahke izdelke, primerne za mlajšo kožo, kar pogosto ni več dovolj. Dermatologi priporočajo izdelke s ceramidi, hialuronsko kislino, glicerinom in niacinamidom. Pomembno je tudi izogibanje prevroči vodi, nežno čiščenje kože ter nanos kreme takoj po umivanju obraza.

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Uporaba pregrobih čistilcev

Veliko ljudi še vedno uporablja agresivne gele in pene za obraz, ki odstranijo naravna olja kože. Dermatologi opozarjajo, da je po 40. letu pomembno uporabljati blage čistilce, nežne formule brez alkohola ter izdelke brez močnih dišav. Preveč agresivno čiščenje lahko poškoduje zaščitno plast kože in povzroči občutek zategovanja ter dodatno izsušenost.

Zanemarjanje vratu in dekolteja

Mnoge ženske negujejo predvsem obraz, pozabijo pa na vrat in dekolte, področji, kjer se znaki staranja pogosto pokažejo zelo hitro. Dermatologi priporočajo, da SPF, retinoide, serume in vlažilne kreme nanašamo tudi na vrat in zgornji del prsnega koša.Strokovnjaki poudarjajo, da pri negi zrele kože ni pomembno samo to, kaj uporabljamo, ampak predvsem kako in kako pogosto

icon-expand Strokovnjaki poudarjajo, da pri negi zrele kože ni pomembno samo to, kaj uporabljamo, ampak predvsem kako in kako pogosto. FOTO: Adobe Stock

Preveč izdelkov v rutini

Družbena omrežja so povzročila pravo poplavo večstopenjskih rutin. Toda dermatologi opozarjajo, da več izdelkov ne pomeni nujno boljše kože. Preveč različnih aktivnih sestavin lahko povzroči draženje, poškodovano kožno bariero, občutljivost, akne in luščenje kože. Strokovnjaki pogosto priporočajo preprosto rutino, kot je nežno čiščenje, uporaba antioksidanta ali retinoida, dobre vlažilne kreme ter zaščitniga faktorja.

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Ignoriranje hormonskih sprememb

Po 40. letu se pri številnih ženskah začnejo hormonske spremembe, ki močno vplivajo na kožo. Zmanjšanje estrogena povzroči tanjšo kožo, večjo suhost, izgubo čvrstosti in počasnejšo obnovo kože. Zato rutina, ki je delovala pri 30 letih, pogosto ni več dovolj učinkovita.

Spanje z ličili

Dermatologi opozarjajo, da je ena največjih napak še vedno spanje z ličili. Ponoči se koža obnavlja, ostanki ličil, SPF-ja in nečistoč pa lahko zamašijo pore, povzročijo vnetja in povečajo občutljivost kože. Posebej pomembno je temeljito večerno čiščenje kože.

icon-expand Po 40. letu se pri številnih ženskah začnejo hormonske spremembe, ki močno vplivajo na kožo. FOTO: Shutterstock

Kajenje in premalo spanja

Strokovnjaki poudarjajo, da nobena krema ne more popolnoma popraviti škode, ki jo povzročajo kajenje, kronični stres, premalo spanja ter slaba prehrana. Kajenje zmanjšuje prekrvavitev kože in pospešuje nastanek gub, medtem ko stres povečuje vnetne procese v telesu.

Kaj dermatologi priporočajo po 40. letu?

Večina strokovnjakov se strinja, da je ključ do zdrave kože po 40. letu nežna in dosledna rutina, dobra hidracija, vsakodnevna uporaba SPF, uporaba retinoidov po potrebi, dovolj spanja, zdrava prehrana ter manj agresivnih tretmajev. Namesto hitrih rešitev in agresivnih posegov dermatologi poudarjajo predvsem dolgoročno zaščito kože in krepitev njene naravne bariere.

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