Krema za oči: nujnost ali marketinški trik?

Pravilna nega kože okoli oči lahko pomaga zmanjšati videz podočnjakov, oteklin, drobnih linij in suhosti. Hkrati pa je pomembno vedeti, da niso vse kreme in sestavine primerne za tako občutljivo področje.

Zakaj je koža okoli oči bolj občutljiva?

Koža okoli oči je bistveno tanjša kot na drugih delih obraza. Debela je le približno 0,3 do 0,5 milimetra, zato so podkožne žile bolj vidne, kar pogosto povzroča videz temnih podočnjakov, piše Net.hr. Poleg tega ima ta predel manj lojnic, kar pomeni, da proizvaja manj naravnega olja in je zato bolj nagnjen k suhosti, dehidraciji in hitrejšemu nastanku drobnih linij, še dodajajo.

Kot poroča Healthline, koža okoli oči hitreje kaže znake prezgodnjega staranja tudi zato, ker oči ves dan intenzivno uporabljamo – mežikamo, se smejimo, mežimo in izražamo čustva. Na videz kože vplivajo tudi genetika, UV-žarki, stres, pomanjkanje spanja in življenjski slog.

Zakaj so kreme za oči pogosto boljša izbira?

V nekaterih primerih lahko uporabimo tudi običajno vlažilno kremo za obraz, vendar le, če vsebuje nežne in vlažilne sestavine ter ne draži kože. Če po nanosu opazite pekoč občutek, solzenje oči ali rdečico, krema ni primerna za predel okoli oči. Kot poroča Healthline, so specializirane kreme za oči pogosto oblikovane z blažjimi formulami, ki vsebujejo dovolj aktivnih sestavin za zmanjšanje gubic, podočnjakov in suhosti, hkrati pa manj verjetno povzročajo draženje.

Katere sestavine so zaželene pri kremah, ki so namenjene negi kože okoli oči?

Med najbolj zaželene sestavine sodijo hialuronska kislina, ceramidi in glicerin, saj intenzivno vlažijo kožo in pomagajo zmanjšati videz drobnih linij. Hialuronska kislina veže velike količine vode in kožo navidezno napolni, ceramidi pa krepijo kožno bariero in zmanjšujejo izsušenost.

Kot poroča Healthline, so za predel okoli oči zelo koristni tudi niacinamid, peptidi ter vitamina C in E. Niacinamid izboljša ton kože, peptidi spodbujajo tvorbo kolagena, antioksidanti pa ščitijo kožo pred prostimi radikali in prezgodnjim staranjem. Retinoidi so lahko učinkoviti pri zmanjševanju gub, vendar morajo biti posebej prilagojeni za uporabo okoli oči in uporabljeni previdno, še opozarjajo.

Katere kreme so premočne za predel okoli oči?

Koža okoli oči je zelo občutljiva, zato niso vse aktivne sestavine primerne za ta predel. Posebej previdni moramo biti pri izdelkih, ki vsebujejo visoke koncentracije retinola, močne kisline, kot so glikolna, salicilna ali druge AHA in BHA kisline, ter agresivne pilinge. Kot poroča NewBeauty, lahko premočne aktivne sestavine poškodujejo kožno bariero in povzročijo rdečico, luščenje, pekoč občutek in draženje. Med najbolj problematične sestavine sodijo alkohol, dišave in visoke koncentracije vitamina C, zlasti pri občutljivi koži. Dermatologi zato priporočajo uporabo formul brez alkohola in parfumov ter z nežnejšimi oblikami retinola, ki so posebej razvite za predel okoli oči.

Kaj se lahko zgodi ob neustrezni negi kože okoli oči?

Če uporabljamo preveč agresivne izdelke ali kreme, ki niso namenjene občutljivemu področju okoli oči, lahko hitro pride do draženja. Najpogostejši znaki so rdečica, srbenje, pekoč občutek, solzenje oči in luščenje kože. Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo tudi oteklina, občutek zategovanja ali celo alergijske reakcije. Kot poroča Healthline, je koža okoli oči zelo občutljiva na izdelke, ki vsebujejo dražilne sestavine. Če po nanosu običajne kreme za obraz oči postanejo rdeče ali se začnejo solziti, je to znak, da izdelek ni primeren za ta predel. Dolgotrajna uporaba premočnih izdelkov lahko poškoduje kožno bariero in dodatno poudari suhost ter gubice.

Kako pravilno nanašati kremo za okoli oči?

Pravilen nanos je skoraj enako pomemben kot izbira same kreme. Dovolj je zelo majhna količina izdelka, približno v velikosti riževega zrna za obe očesi. Kremo je najbolje nanašati s prstancem, saj ta prst izvaja najmanj pritiska.

Kremo nežno vtapkajte vzdolž orbitalne kosti pod in nad očesom, vedno od notranjega kotička navzven. Izogibajte se drgnjenju in raztegovanju kože. Kot poroča Healthline, nežno nanašanje pomaga preprečiti draženje in spodbuja boljšo mikrocirkulacijo. Pred nanosom ličil pa vedno počakajte, da se krema popolnoma vpije.

