Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo

V svetu visokokakovostne kozmetike se standardi varnosti in učinkovitosti zdijo samoumevni, vendar najnovejši izsledki Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) mečejo mračno senco na trg izdelkov za zaščito pred soncem. Na t. i. spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress, se pojavljajo kreme, ki z mamljivimi cenami in obljubami o visokem zaščitnem faktorju (ZF 50) zapeljujejo nepoučene potrošnike, piše 24ur.com. Analiza pa je pokazala porazno realnost: večina teh izdelkov ne zagotavlja niti delčka deklarirane zaščite, nekateri pa sploh ne vsebujejo ustreznih UV-filtrov. Takšna neskladnost z evropskimi varnostnimi standardi ne ogroža le ugleda kozmetične industrije, temveč neposredno vpliva na zdravje in dobrobit končnih uporabnikov, ki nevede izpostavljajo svojo kožo škodljivemu sevanju, še dodajajo.

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Kaj so pokazale raziskave?

Rezultati mednarodnega primerjalnega testa, ki ga je v Sloveniji povzela ZPS, so pokazali, da kreme za sončenje, kupljene na priljubljenih spletnih platformah, niso varne za uporabo. Od 17 naročenih izdelkov s Kitajske, ki so vsi obljubljali zaščitni faktor 50, jih je v končno testiranje prišlo le sedem, rezultati pa so šokirali: štirje izdelki sploh niso nudili zaščite (izmerjeni faktor je bil manjši od 2), trije pa so bili izločeni že na začetku zaradi uporabe v EU prepovedanih sestavin.

icon-expand Rezultati raziskave so bili šokantni! FOTO: Shutterstock

Pazite na kemikalije: Kaj v resnici nanašate na svojo kožo?

Test je razkril, da so v kremah prisotni nevarni filtri. Tri izdelke so takoj odstranili s seznama primernih za testiranje, ker so vsebovali filter 4-MBC, ki se v EU ne sme uporabljati v kozmetiki, piše 24ur.com. Še huje je, da tudi tista ena krema, ki je edina dejansko nudila dovolj visoko UVB in UVA zaščito, vsebuje OMC (oktilmetoksicinamat).

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To je kemikalija, ki velja za potencialni hormonski motilec. OMC lahko v telesu posnema ženski hormon estrogen, raziskave pa kažejo, da negativno vpliva tudi na delovanje ščitnice in deluje kot alergen. Zato takšnih izdelkov kljub ustrezni UV-zaščiti ne moremo priporočiti za varno vsakodnevno rabo.

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Lažna varnost vodi do sončnih opeklin in hujših bolezni

Nevarnost, ki jo prinašajo nekakovostni izdelki s kitajskih platform, se ne odraža le v kemični sestavi, temveč predvsem v t. i. psihološkem učinku lažne zaščite. Ko potrošnik uporabi kremo z napisom ZF 50, predpostavlja, da bo njegova koža varno prenesla dolgotrajnejšo izpostavljenost neposredni sončni svetlobi. V resnici pa izmerjena vrednost, ki ne presega faktorja 2, nudi skoraj identično 'zaščito' kot čista, neobdelana koža, piše 24ur.com. Takšna dezinformacija vodi v progresivne opekline povrhnjice, destrukcijo kolagenskih vlaken, kar povzroča prezgodnje staranje, ter kritično povečuje incidenco različnih oblik kožnega raka, vključno z najbolj nevarno obliko – melanomom. Ker ti generični izdelki pogosto nimajo jasne sledljivosti, je težko izvajati nadzor, saj se proizvajalci in imena blagovnih znamk na trgu ves čas spreminjajo in prihajajo pod novimi imeni.

icon-expand Neustrezna zaščita povečuje tveganje za nastanek kožnega raka. FOTO: Shutterstock

Kako varno kupovati in se učinkovito zaščititi?

Kozmetični trg Evropske unije ostaja referenčna točka za integriteto in varnost izdelkov. Strokovnjaki svetujejo, da potrošniki ne podležejo nizkim cenam na platformah, ki ne zagotavljajo pregledne zgodovine izdelkov. Za zagotovitev optimalne fotoprotekcije je nujno izbirati preparate, ki so prešli rigorozna testiranja neodvisnih potrošniških organizacij.

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Redna uporaba ustrezne količine kreme in konstantno obnavljanje zaščitnega sloja ostajata ključna postopka pri preprečevanju dermopatoloških stanj. ZPS ob tem poziva k vpogledu v primerjalne teste, kjer so na voljo rezultati za več kot šestdeset izdelkov, prilagojenih potrebam odraslih in otrok, hkrati pa opominjajo na izbiro formulacij brez znanih problematičnih kemikalij. Več si lahko preberete na 24ur.com.

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