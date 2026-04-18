Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka

V svetu nege kože je malo sestavin, ki bi v zadnjih letih vzbudile toliko zanimanja kot niacinamid. Najdemo ga v serumih, kremah, tonikih in losjonih, uporabnice pa mu pripisujejo skoraj vse: lepši ten, manj nepravilnosti, manj vidne pore in bolj sijočo kožo. Niacinamid poznamo tudi kot vitamin B3 oziroma nikotinamid. Gre za vodotopen vitamin, ki ima v človeškem telesu pomembno vlogo pri celičnem metabolizmu, proizvodnji energije ter biosintezi lipidov in steroidov. Njegova priljubljenost ni le posledica lepotnih trendov, temveč temelji na širokem naboru učinkov na kožo. Danes ga najdemo v izdelkih za nego aknaste, zrele in suhe kože ter kože s hiperpigmentacijami, pogosto pa tudi v izdelkih za občutljivo ali oslabljeno kožno bariero, sta pojasnili doc. dr. Maja Bjelošević Žiberna s Katedre za farmacevtsko tehnologijo in izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač s Katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Zakaj je niacinamid tako priljubljen?

Niacinamid je postal zelo cenjen v kozmetiki tudi zaradi svoje vsestranskosti. Po pojasnilih sogovornic je njegova uporaba smiselna pri negi aknaste kože, zrele kože in kože z neenakomerno obarvanostjo. Raziskave kažejo, da vpliva na izločanje sebuma in poroženelost kože, kar je ugodno pri koži, nagnjeni k aknam. Hkrati pa prek vpliva na elastičnost in vlaženje kože prispeva tudi k lepšemu videzu finih linij, gub in teksture kože. Niacinamid tako ni namenjen le enemu tipu kože, temveč ga je mogoče smiselno vključiti v različne rutine nege kože. Posebej priljubljen je tudi pri negi občutljivejše kože, zlasti ob oslabljeni barierni funkciji in večji nagnjenosti k vnetjem. Sogovornici sta izpostavili tudi njegovo podporno vlogo pri zdravljenju aken z zdravili, kar dodatno potrjuje, da ga stroka razume kot uporabno podporo pri negi problematične kože.

icon-expand Niacinamid poznamo tudi pod sopomenkama, kot sta vitamin B3 oziroma nikotinamid. FOTO: Shutterstock

Učinki niacinamida niso takojšnji

Doc. dr. Maja Bjelošević Žiberna in izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač opozarjata na pomembno zmoto sodobne nege kože: učinki niacinamida niso hipni. "Bistveno je, da razumemo, da se učinki ne pokažejo takoj, temveč po večtedenski redni uporabi," sta poudarili. Prav nerealna pričakovanja so eden glavnih razlogov, da uporabnice prehitro opustijo uporabo. Če nekdo po nekaj dneh ne opazi spremembe, še ne pomeni, da izdelek ne deluje. Veliko pomembnejša sta doslednost in potrpežljivost.

Več odstotkov ne pomeni nujno boljšega učinka

Niacinamid velja za kozmetično aktivno sestavino, ki jo koža praviloma dobro prenaša in ima malo neželenih učinkov, kar pa ne pomeni, da previdnost ni potrebna. Sogovornici poudarjata, da sta, tako kot pri vsakem kozmetičnem izdelku, priporočljiva zmernost in posvet s strokovnjakom predvsem pri začetni uporabi pri osebah z znanimi preobčutljivostnimi reakcijami ali z diagnosticiranimi kožnimi boleznimi.

Bistveno vprašanje pri niacinamidu je tudi, kako ga uporabljati. Danes ga najdemo v zelo različnih oblikah, od krem, serumov in losjonov do tonikov, razpršil, šamponov in balzamov za lase. Primeren je kot del dnevne in nočne nege, a pri izdelkih sta pomembni koncentracija niacinamida in formulacija oziroma sestava kozmetičnega izdelka. Običajne koncentracije niacinamida so med 2 in 5 odstotki, na trgu pa se pojavljajo izdelki v zelo širokem razponu koncentracij, od izjemno nizkih 0,0001 odstotka do celo 100 odstotkov. A višja koncentracija še ne pomeni nujno boljšega učinka; pri občutljivi koži ali ob prepogosti uporabi lahko izdelki z višjimi vsebnostmi niacinamida vodijo do srbečice, rdečice ali pekočega občutka, posebej na predelih okrog nosu. Redkeje se lahko pojavijo tudi resnejše neželene reakcije, kot so alergijske reakcije ali močnejše draženje kože, sta opozorili doc. dr. Maja Bjelošević Žiberna in izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač. Posebno previdnost svetujeta pri uporabi serumov z niacinamidom, saj gre za koncentrirane tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov, ki se lahko hitreje vpijejo v kožo. Zato se lahko ob neprilagojeni uporabi pogosteje pojavijo neželeni učinki, zlasti pri 10-odstotnih ali še višjih koncentracijah niacinamida.

icon-expand Niacinamid je vsestranska kozmetično aktivna sestavina s široko uporabnostjo, ki jo koža praviloma dobro prenaša. FOTO: Shutterstock

Niacinamid je pogost, podatkov pa dostikrat manjka

Pri uporabi kozmetičnih izdelkov ni nujno, da bolj koncentriran izdelek pomeni boljši rezultat. "Dodatna zmota je tudi prepričanje, da višje koncentracije pomenijo boljše rezultate – klinični dokazi tega ne potrjujejo," sta poudarili sogovornici.

Po ugotovitvah raziskave, ki so jo izvedli na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar in doc. dr. Maje Bjelošević Žiberna, so med kozmetičnimi izdelki z niacinamidom na trgu najpogostejši prav serumi (42 odstotkov) in hidrofilne kreme za nego obraza, vratu in dekolteja (38 odstotkov). Večina izdelkov, dostopnih na slovenskem tržišču, je namenjena negi zrele kože, sledijo izdelki za nego aknaste kože. V njih pogosto najdemo tudi natrijev hialuronat in druge vitamine skupine B, najpogosteje pantenol. Gre za sestavine, ki imajo pomembno vlogo pri vlaženju, negi suhe kože in kože, nagnjene k staranju. Vse bolj priljubljene postajajo tudi kombinacije niacinamida s peptidi in ceramidi.

Kot zanimivost sta dodali še ugotovitev raziskave, da 19 odstotkov izbranih kozmetičnih izdelkov niacinamid oglašuje kot vitamin B3, medtem ko ga 81 odstotkov navaja z imenom niacinamid. Večina izdelkov (83 odstotkov) ne navaja koncentracije niacinamida, čeprav podatek o vsebnosti pogosto zanima uporabnice.

icon-expand Niacinamid je lahko koristen pri negi aknaste, zrele in suhe kožeter kože z neenakomernim tenom. FOTO: Shutterstock

Katere kombinacije so smiselne in kje je potrebna previdnost?

Strokovnjakinji svetujeta previdnost pri sočasni uporabi več različnih kozmetično aktivnih sestavin. Namesto da bi kožo naenkrat obremenili z več "močnimi" aktivnimi sestavinami, priporočata postopno uvajanje. Smiselno je začeti z izdelki z nižjimi koncentracijami niacinamida in šele pozneje po potrebi poseči po bolj koncentriranih izdelkih.

Glede kombinacije z vitaminom C sta sogovornici pojasnili, da so se v preteklosti pojavljali dvomi o njuni združljivosti zaradi domnevnih neželenih kožnih reakcij, česar znanstvene študije niso nedvoumno potrdile. Vseeno svetujeta previdnost predvsem pri občutljivi koži ali v začetni fazi uporabe, pri čemer se jima zdi smiselnejša uporaba v obliki ločenih izdelkov kot pa združeno v eni sami formulaciji. V raziskavah so ugotovili tudi, da lahko niacinamid prepreči ali omili draženje kože, ki je posledica dermalnega nanosa retinoidov.

icon-expand Niacinamid lahko prepreči ali omili draženje kože, ki je posledica dermalnega nanosa retinoidov. FOTO: Adobe Stock

Med pogostimi zmotami o niacinamidu sta doc. dr. Maja Bjelošević Žiberna in izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač izpostavili še eno, da pogosto neposredno prenašajo rezultate kliničnih raziskav na posamezne kozmetične izdelke. A to po njunih besedah ni pravilno. Rezultati raziskav so vezani na specifične formulacije in pogoje testiranja, zato jih ni mogoče posploševati na vsak serum ali kremo, ki vsebuje niacinamid. Prav zato sta potrebni strokovna presoja in previdnost pri interpretaciji marketinških obljub.

Kako prepoznati kakovostne izdelke?

Sogovornici sta ob zaključku odprli tudi širše vprašanje sodobne kozmetike: kako v poplavi izdelkov, trendov in nasvetov prepoznati kakovostne izdelke in zanesljive vire informacij. Zdi se jima zelo pomembno, da se obračamo na strokovno javnost in strokovna gradiva, še posebej v času, ko se kozmetologija kot hitro razvijajoča se veda krepi tudi pri nas, kar potrjuje univerzitetni študijski program Kozmetologija na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ter desetletje generacij diplomiranih kozmetologinj in kozmetologov. Pomemben prispevek k stroki predstavlja tudi publikacija "Sodobna kozmetika", ki je nastala v krogu njunih sodelavcev. Skupaj z angleško izdajo "Modern Cosmetics" je prejela pomembna strokovna priznanja in je široko mednarodno prepoznana.