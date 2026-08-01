Poletna težava, s katero se sooča skoraj vsaka ženska

Odrgnine (ang. chafing) so ena najpogostejših poletnih težav, ki se pri ženskah pojavijo na notranji strani stegen, pod prsmi, v bikini predelu in na mestih, kjer se koža drgne ob kožo ali oblačila. V vročinskem valu, ko se potenje poveča, se težava še okrepi. Po podatkih zdravstvenih virov, kot sta Healthline in Mayo Clinic, odrgnine nastanejo zaradi kombinacije trenja, vlage, toplote in občutljive kože in če jih ne obravnavamo pravočasno, lahko vodijo v boleče ranice, vnetja ali celo okužbe.
Zakaj se odrgnine poleti tako pogosto pojavijo?
Odrgnine nastanejo, ko se koža drgne ob kožo ali oblačila, trenje pa se v vročini poveča zaradi potenja. Healthline pojasnjuje, da vlaga zmanjša naravno zaščitno plast kože, zato postane bolj občutljiva in dovzetna za poškodbe. Ko se to zgodi na mestih, kjer se koža dotika (stegna, pazduhe, pod prsmi), se hitro pojavijo rdečina, pekoč občutek in bolečina.
Mayo Clinic dodaja, da k odrgninam prispevajo tudi neprimerni materiali oblačil, tesna oblačila, intenzivna hoja ter prekomerna vlaga, ki se ujame pod oblačili.
Kako preprečiti odrgnine?
Najboljša preventiva je kombinacija pravih materialov in pravilne nege kože. Oblačila iz bombaža, lana in modala zmanjšajo trenje, medtem ko sintetični materiali toploto ujamejo in poslabšajo stanje. Pomagajo tudi tanki zaščitni sloji, kot so balzami proti drgnjenju, nežni antiperspiranti ali posebne kreme, ki zmanjšajo trenje. Pomembno je, da kožo ohranjaš suho, a hkrati navlaženo presuha koža se hitreje poškoduje.
Kaj narediti, ko je koža že razdražena?
Če se odrgnine že pojavijo, je najpomembnejše, da prizadeto mesto čim prej pomiriš. Uporabi hladne obkladke, nežne vlažilne kreme in izdelke z aloe vero ali pantenolom. Izogibaj se parfumiranim izdelkom, saj lahko dodatno dražijo kožo. Prizadeto mesto naj bo nekaj dni brez trenja izberi mehka, ohlapna oblačila in se izogibaj daljšim sprehodom v vročini.
Kako se izogniti ponavljajočim se odrgninam v vročinskem valu?
Odrgnine se pogosto ponavljajo, če ne spremeniš nekaj ključnih navad. Nekaj najbolj uporabnih nasvetov, ki se jih velja držati, najdete spodaj.
Nosite oblačila iz zračnih materialov.
Uporabljate balzame proti drgnjenju pred aktivnostjo.
Izogibajte se tesnim oblačilom pri visokih temperaturah.
Redno menjate oblačila, če se močno potite.
Poleti izbierite obutev, ki ne povzroča drgnjenja na stopalih.
Oblačila, ki se jim moramo v vročinskem valu izogniti
V obdobju visokih temperatur je izbira napačnih oblačil eden glavnih razlogov za odrgnine, potenje in draženje kože. Po podatkih Healthline in dermatoloških strokovnjakov se težave najpogosteje pojavijo, ko nosimo materiale, ki zadržujejo toploto in vlago. Sintetična vlakna, kot so poliester, elastan in najlon, ujamejo pot pod oblačili, kar poveča trenje in občutljivost kože. Enako velja za zelo oprijeta oblačila, ki se tesno prilegajo telesu in ne dovolijo kroženja zraka.
Izogibaj se tudi grobim šivom, trdim robovom in oblačilom z dekorativnimi elementi, ki lahko drgnejo kožo med hojo. Temne barve dodatno privlačijo toploto, zato se v vročinskem valu raje odloči za svetle, zračne odtenke. Če se veliko potiš, se izogibaj tudi denim kratkim hlačam, saj se zaradi trše tkanine pogosto pojavijo odrgnine na notranji strani stegen. Najboljša izbira so mehki, zračni materiali, ki omogočajo gibanje brez trenja in ohranjajo kožo suho.
Vir: Healthline, Mayo Clinic
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