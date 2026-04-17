intimna nega
Koža

Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?

N. Č.
17. 04. 2026 04.00
Tuširanje je za večino ljudi samoumeven del vsakodnevne rutine, vendar dermatologi že nekaj let opozarjajo, da morda ni nujno, da se prhamo vsak dan. Nekateri strokovnjaki poudarjajo, da lahko pretirano umivanje poruši naravno ravnovesje mikrobioma kože, kar vodi v izsušitev, draženje in večjo dovzetnost za okužbe. Po drugi strani pa popolno opuščanje higiene prinaša resne posledice – od neprijetnega vonja do kožnih bolezni in socialne izolacije.

Ali se moramo tuširati vsak dan?

Vprašanje, ali je vsakodnevno tuširanje nujno, je postalo predmet številnih razprav. Kot poroča Healthline, je pogostost prhanja odvisna od tipa kože, življenjskega sloga, starosti in podnebja. Ljudje s suho ali občutljivo kožo lahko z vsakodnevnim tuširanjem odstranijo preveč naravnih olj, kar oslabi kožno bariero in poveča tveganje za vnetja. Dermatologi zato opozarjajo, da vsakodnevna prha ni nujno najboljša izbira za vse.

Po drugi strani pa Cleveland Clinic poudarja, da je vsakodnevno tuširanje koristno za ljudi, ki se veliko potijo, so fizično aktivni ali živijo v onesnaženem okolju. Redno spiranje znoja, alergenov in bakterij lahko prepreči akne, prhljaj in draženje kože. Vendar dermatologi dodajajo, da milo ni potrebno na vseh delih telesa vsak dan – dovolj je osredotočanje na pazduhe, intimne predele in stopala.

Tuširanje
Tuširanje FOTO: Shutterstock

Kako pogosto se moramo tuširati?

Kot navaja Vizita.si, večina zdravih odraslih ne potrebuje vsakodnevnega tuširanja. Dermatologi priporočajo prhanje vsak drugi dan ali celo vsaka dva do tri dni, če imate suho ali občutljivo kožo. Pomembno je, da se pogostost prilagodi posamezniku – ljudje, ki se močno potijo, živijo v vročem podnebju ali opravljajo fizično zahtevno delo, se bodo morali tuširati pogosteje.

Net.hr dodaja, da je pri določanju optimalne pogostosti pomembno upoštevati tudi starost in hormonske spremembe. Starejši ljudje imajo pogosto bolj suho kožo, zato lahko zmanjšajo pogostost prhanja brez negativnih posledic. Ključno je spremljati stanje kože in se prilagoditi njenim potrebam.

Kaj se zgodi, če se tuširamo prepogosto?

Pretirano tuširanje lahko povzroči več škode kot koristi. Kot poroča University Hospitals, pogosto umivanje z vročo vodo in agresivnimi mili odstrani naravna olja, ki ščitijo kožo pred izsušitvijo in vnetji. Posledice so lahko rdečica, srbečica, luščenje ali ekcem. Prekomerno prhanje lahko poruši tudi mikrobiom kože, kar oslabi njeno naravno odpornost, še dodajajo. Dermatologi zato priporočajo krajše prhe z mlačno vodo ter uporabo nežnih, pH-uravnoteženih čistil.

Kaj se zgodi, če se ne tuširamo dovolj pogosto?

Premalo higiene ima prav tako resne posledice. Kot navaja Net.hr, se na koži začnejo kopičiti bakterije, glivice, znoj in odmrle celice, kar vodi v neprijeten vonj, draženje in okužbe. Pojavijo se lahko glivične okužbe, folikulitis, akne ali zamašene pore.

Healthline opozarja tudi na psihološke posledice – zanemarjena higiena lahko vodi v socialno izolacijo, zmanjšano samozavest in poslabšanje duševnega zdravja. Redna higiena je zato ključna ne le za fizično, temveč tudi za psihično dobro počutje.

Tuširanje
Tuširanje FOTO: Adobe Stock

Ali se je bolje tuširati zjutraj ali zvečer?

Dermatologi se strinjajo, da imata oba časa svoje prednosti. Po poročanju Healthline je jutranje tuširanje idealno za ljudi, ki se zjutraj težko prebudijo, saj topla voda spodbuja prekrvavitev in poveča budnost. Prav tako je koristno za tiste, ki imajo mastno kožo, saj odstrani odvečni sebum, ki se nabere čez noč.

Zvečer pa je prhanje priporočljivo za vse, ki živijo v urbanih okoljih ali so čez dan izpostavljeni onesnaženju. Večerno tuširanje pomaga odstraniti umazanijo, znoj in alergene, kar izboljša kakovost spanca in zmanjša tveganje za kožne težave. Poleg tega je večerna prha sproščujoča in lahko zmanjša stres.

Se je bolje tuširati zjutraj ali zvečer?
Se je bolje tuširati zjutraj ali zvečer? FOTO: AdobeStock

Ali se moramo ženske tuširati pogosteje kot moški?

Po podatkih Healthline ni znanstvenih dokazov, da bi se ženske morale tuširati pogosteje kot moški. Pogostost prhanja je odvisna predvsem od individualnih dejavnikov, ne od spola. Vendar pa ženske pogosto uporabljajo več kozmetičnih izdelkov, kar lahko povzroči hitrejše nabiranje ostankov na koži, zato se nekatere odločajo za pogostejše tuširanje.

Net.hr poudarja, da je pri ženskah pomembna tudi pravilna intimna higiena, vendar dermatologi opozarjajo, da pretirano umivanje intimnih predelov z agresivnimi mili lahko poruši naravno pH-ravnovesje. Tako kot pri moških je tudi pri ženskah ključna zmernost in uporaba nežnih, neodišavljenih izdelkov.

Vir: net.hr, healthline.com, clevelandclinic.org, vizita.si, uhhospitals.org

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
