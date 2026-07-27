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koža
Koža

Poletne akne niso naključje: strokovnjaki razkrivajo, kaj se dogaja s kožo

M. A.
27. 07. 2026 03.05
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Poletje je za mnoge najlepši del leta: dolgi dnevi, sonce, dopusti in več časa na prostem. A medtem ko se veselimo toplih temperatur, naša koža pogosto doživlja precej manj prijetne spremembe. Nenadoma se pojavijo drobni mozoljčki, zamašene pore, rdečica in občutek, da je obraz bolj masten kot običajno. Še posebej neprijetno je, ko se zdi, da se vse to zgodi brez pravega razloga: rutina nege ostaja enaka, hormoni niso krivi, koža pa se kljub temu upira.

Čeprav pogosto povezujemo težave s kožo predvsem z zimskimi meseci, ko jo obremenjujejo mraz, suh zrak in ogrevanje, lahko tudi poletje sproži številne nepravilnosti. Vročina, povečano potenje, vlaga v zraku in večja količina izdelkov, ki jih nanašamo na obraz, lahko ustvarijo okolje, v katerem se pore hitreje zamašijo.

Strokovnjakinji za nego kože pojasnjujeta, da poletni izbruhi niso naključje, ampak posledica številnih dejavnikov, ki vplivajo na ravnovesje kože. Z nekaj prilagoditvami pa lahko zmanjšamo možnost nastanka mozoljev in poskrbimo, da bo koža tudi v najbolj vročih mesecih ostala mirna in zdrava.

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Zakaj se poleti pojavijo mozolji, čeprav se rutina ne spremeni?

Eden glavnih razlogov za poletne izbruhe je povečano potenje. Sam znoj sicer ni škodljiv za kožo, težava pa nastane, ko dlje časa ostane na obrazu. V kombinaciji z odmrlimi kožnimi celicami, sebumom, ličili in nečistočami iz okolja lahko ustvari idealne pogoje za zamašene pore in nastanek mozoljev.

Visoke temperature in povečana vlažnost vplivajo tudi na delovanje žlez lojnic. Koža začne proizvajati več maščobe, zaradi česar je lahko videz obraza bolj sijoč, pore pa bolj vidne. Pri ljudeh, ki so že nagnjeni k aknam, lahko to pomeni pogostejše izbruhe in počasnejše celjenje nepravilnosti.

Poleti se pogosto pojavi tudi rdečica in občutek občutljive kože. Zaradi vročine se krvne žile razširijo, koža pa lahko postane bolj reaktivna. K temu pripomorejo tudi pogosti dotiki obraza, sončna očala, kape in drugi predmeti, ki zadržujejo znoj in bakterije na določenih predelih kože.

Pordela koža
Pordela kožaFOTO: Shutterstock

Poleti koža potrebuje lažjo nego, ne več izdelkov

Ko temperature narastejo, je ena najpogostejših napak uporaba enake rutine kot pozimi. Bogate kreme in težke teksture, ki so bile v hladnejših mesecih dobrodošle, lahko poleti kožo dodatno obremenijo. Strokovnjaki zato priporočajo, da nego prilagodimo vremenu in izberemo lažje izdelke.

Gel vlažilci, izdelki brez olj in nekomedogene formule so pogosto boljša izbira za vroče dni. Koža namreč še vedno potrebuje vlaženje, tudi če se zaradi potenja zdi mastna. Pomanjkanje vlage lahko namreč povzroči, da koža začne proizvajati še več sebuma.

Pomemben del poletne rutine je tudi temeljito čiščenje. Po dnevu, preživetem na soncu, v mestu ali na plaži, na obrazu ostanejo znoj, zaščitna krema, ličila in različne nečistoče. Nežno, a učinkovito čiščenje zvečer lahko pomaga preprečiti, da bi se pore zamašile.

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Ali so pilingi in kisline dobra rešitev za poletne akne?

Ko opazimo nove mozolje, je prva reakcija pogosto uporaba močnejših izdelkov. AHA in BHA kisline, pilingi ter retinol so lahko učinkoviti pomočniki pri negi kože, vendar poleti zahtevajo več previdnosti. Zaradi večje izpostavljenosti soncu lahko kožo naredijo bolj občutljivo.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pretirana uporaba aktivnih sestavin v kombinaciji z vročino in UV-žarki poškoduje kožno bariero. Posledica je lahko dodatna razdraženost, suhost ali povečana občutljivost, kar lahko stanje kože še poslabša.

To ne pomeni, da se moramo poleti popolnoma odpovedati priljubljenim sestavinam. Pomembno je predvsem, da jih uporabljamo zmerno, predvsem zvečer, in da čez dan vedno poskrbimo za ustrezno zaščito pred soncem. Pri posameznih mozoljih so lahko boljša izbira tudi ciljni izdelki s salicilno kislino ali benzoil peroksidom.

Nega kože
Nega kožeFOTO: Shutterstock

Ali lahko zaščitna krema za sonce povzroči mozolje?

Zaščitni faktor je poleti nepogrešljiv del nege kože, vendar se mnogi sprašujejo, ali je prav SPF tisti, ki povzroča njihove izbruhe. Resnica je, da zaščita pred soncem sama po sebi ne povzroča aken. Nasprotno, vsakodnevna uporaba SPF je ključna za zaščito kože pred škodljivimi UV-žarki in prezgodnjim staranjem.

Težava se lahko pojavi pri določenih formulah, ki vsebujejo sestavine, ki niso najbolj primerne za mastno ali aknasto kožo. Težke, mastne kreme lahko pri nekaterih ljudeh prispevajo k zamašenim poram, zato je pomembno izbrati izdelek, ki je označen kot nekomedogen in primeren za tip kože.

Pogost razlog za poletne nepravilnosti je tudi kombinacija zaščitne kreme, znoja in ličil, ki ostanejo na koži predolgo. Zato je pomembno, da kožo po vročem dnevu dobro očistimo in ji omogočimo, da ponovno vzpostavi ravnovesje.

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Najpogostejše napake, zaradi katerih je koža poleti bolj problematična

Ena največjih napak je, da zaradi mastnega videza popolnoma opustimo vlaženje. Tudi poleti koža potrebuje dovolj vlage, vendar v lažji obliki. Pravilno izbran vlažilec lahko pomaga ohraniti zdravo kožno bariero in prepreči prekomerno nastajanje maščobe.

Druga pogosta napaka je pretirano čiščenje ali agresivno odstranjevanje nepravilnosti. Kožo, ki je že obremenjena z vročino, znojem in soncem, lahko močni izdelki dodatno razdražijo. Nežnejši pristop je pogosto učinkovitejši.

Prav tako ne smemo pozabiti na dosledno zaščito pred soncem. Čeprav se zdi, da SPF obteži kožo, je prava izbira izdelka ključna. Lahke formule, redno čiščenje in prilagojena rutina so najboljša kombinacija za mirnejšo kožo skozi celo poletje.

Vir: Cosmopolitan.com

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