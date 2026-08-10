Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo

Razpokane pete so ena najpogostejših poletnih težav, ki se v vročinskem valu še okrepi. Visoke temperature, suha koža, odprta obutev in dolgi dnevi na nogah ustvarijo popolno kombinacijo za izsušene, hrapave in boleče pete. Čeprav gre za težavo, ki prizadene ženske vseh starosti, jo je mogoče učinkovito preprečiti in odpraviti s pravilno nego, rednimi rituali in nekaj preverjenimi triki, ki jih potrjujejo dermatologi.

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Kako pride do tega, da koža na petah razpoka?

Po podatkih Mayo Clinic razpokane pete nastanejo, ko se koža na petah izsuši, otrdi in izgubi elastičnost. Ko se takšna koža razširi pod pritiskom hoje, začne pokati. Healthline dodaja, da se stanje poleti poslabša zaradi sandalov, ki ne nudijo opore, ter zaradi pogostejšega stika kože z vročimi površinami, kot so bazeni, plaže in asfalt.

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Zakaj se pete poleti hitreje izsušijo?

Poleti se koža na stopalih obnaša drugače kot pozimi. Visoke temperature povečajo izgubo vlage, medtem ko odprta obutev izpostavi pete vetru, soncu in vročim površinam. Dermatologi opozarjajo, da se koža na petah poleti hitreje lušči, ker je debelejša in manj elastična.

icon-expand Poleti se stanje lahko poslabša zaradi sandalov, ki ne nudijo opore. FOTO: Shutterstock

Pri kom se najpogosteje pojavijo razpokane pete?

Mayo Clinic navaja, da se razpoke najpogosteje pojavijo pri ljudeh, ki nosijo sandale ali čevlje z odprto peto, saj se koža razširi navzven in sčasoma poči. Healthline dodaja, da k temu prispeva tudi pogostejše potenje stopal, ki paradoksalno vodi v izsušitev; ko znoj izhlapi, koža izgubi naravno zaščito.

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Najbolj učinkovit poletni trik za razpokane pete

Eden najbolj preverjenih trikov, ki ga priporočajo dermatologi, je kombinacija večerne vlažilne terapije in jutranje zaščite. Gre za preprost ritual, ki ga potrjuje Healthline in ki v nekaj dneh vidno izboljša stanje kože.

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Kako deluje? Zvečer po tuširanju nanesemo bogato plast kreme z ureo, glicerinom ali salicilno kislino, ki mehča in obnavlja kožo. Nato stopala ovijemo v tanke bombažne nogavice, ki omogočajo vpijanje aktivnih sestavin. Zjutraj kožo nežno zbrusimo z mehkim pilnikom in nanesemo lažjo vlažilno kremo, ki preprečuje izsušitev čez dan. Ta metoda deluje, ker združuje tri ključne korake: mehčanje, regeneracijo in zaščito. Dermatologi poudarjajo, da je rednost pomembnejša od intenzivnosti; bolj kot močne kreme pomaga dosledna vsakodnevna nega.

icon-expand Kako negujete svoja stopala? FOTO: iStockphoto

Kako pravilno negovati pete med vročinskim valom?

Poleti je nega stopal pogosto zanemarjena, saj se večina žensk osredotoča na telo, obraz in lase. A prav stopala so tista, ki nosijo največji del obremenitve. Mayo Clinic svetuje, da se pete negujejo podobno kot koža na obrazu: z nežnim čiščenjem, rednim pilingom in vlaženjem.

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Najpogostejša napaka pri negi stopal

Najpomembnejši korak je izogibanje agresivnemu strganju kože , ki lahko povzroči še globlje razpoke. Namesto tega dermatologi priporočajo nežne pilinge, ki odstranijo odmrle celice, ne da bi poškodovali zdravo kožo. Po pilingu je nujno nanesti vlažilno kremo, saj se koža po odstranitvi odmrle plasti hitreje izsuši. Healthline opozarja, da je treba biti previden pri domačih pripomočkih, kot so britvice ali kovinska strgala, saj lahko povzročijo mikropoškodbe, ki se v vročini hitro vnamejo.

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Kdaj razpokane pete postanejo zdravstveni problem?

Čeprav so razpokane pete najpogosteje le estetska težava, lahko v določenih primerih postanejo boleče ali celo nevarne. Mayo Clinic navaja, da globoke razpoke lahko vodijo v krvavitve, vnetja in okužbe, še posebej pri ljudeh s sladkorno boleznijo ali oslabljenim imunskim sistemom. Znaki, da je čas za obisk dermatologa: razpoke krvavijo, koža je močno vneta ali boleča, pojavijo se znaki okužbe, domača nega ne pomaga več kot dva tedna.

icon-expand Kako negujete svoja stopala? FOTO: Adobe Stock

V takih primerih strokovnjaki priporočajo profesionalno obravnavo, ki vključuje medicinske kreme, strokovni piling ali oceno morebitnih drugih kožnih stanj.

Kako preprečiti razpokane pete v poletnih mesecih?

Preventiva je poleti ključna. Healthline poudarja, da je najpomembnejša izbira obutve. Sandali z oporo za peto preprečujejo razširjanje kože, medtem ko mehki podplati zmanjšujejo pritisk na stopala. Mayo Clinic dodaja, da je treba pete zaščititi pred vročimi površinami, saj stik z vročim peskom ali betonom dodatno izsuši kožo. Po vsakem dnevu na plaži ali ob bazenu je priporočljivo stopala sprati s hladno vodo in nanesti vlažilno kremo.

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Redna hidracija telesa prav tako vpliva na stanje kože. V vročinskem valu telo izgublja več tekočine, kar se hitro pokaže na stopalih, ki so med najbolj izpostavljenimi deli kože.