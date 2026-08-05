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Jagodne noge
Koža

Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu

N. Č.
05. 08. 2026 04.00
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Rdeče pikice po britju so poleti še posebej pogoste, saj kombinacija vročine, potenja, tesnih kopalk in pogostejšega britja dodatno obremeni kožo. Dermatologi opozarjajo, da gre najpogosteje za blago obliko vnetja foliklov, ki nastane, ko je koža po britju razdražena, pore pa so zamašene z znojem, olji ali ostanki izdelkov. Najpogosteje se pojavijo na bikini predelu in pod pazduho, kjer je koža tanjša in bolj občutljiva.

Rdeče pikice po britju so poleti pogosta težava, ki jo vročinski val še okrepi. Z nežno nego, pravilnim britjem, uporabo aloe vere, niacinamida in hladnih obkladkov lahko večino draženja hitro pomirimo. Ključna je tudi preventiva: britje v smeri rasti dlak, menjava britvice in izogibanje tesnim oblačilom po britju. S pravilnim pristopom lahko koža ostane gladka, pomirjena in brez rdečih pikic tudi v najbolj vročih dneh.

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Zakaj nastanejo rdeče pikice po britju?

Rdeče pikice so posledica draženja kože in vnetja lasnih foliklov. Po britju je koža rahlo poškodovana, saj rezilo odstrani ne le dlako, temveč tudi del povrhnjice. Healthline pojasnjuje, da se na razdraženi koži hitreje pojavijo vnetne reakcije, še posebej, če se britje izvaja proti smeri rasti dlak ali s topo britvico. Vročinski val stanje še poslabša, saj potenje in trenje kopalk dodatno dražita folikle.

Tesna oblačila, sintetični materiali in vlaga ustvarijo idealne pogoje za nastanek rdečih pikic. Mayo Clinic navaja, da se folikli v takšnih razmerah hitreje zamašijo, kar vodi v vnetje, rdečico in občutek zbadanja.

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Kako pomiriti rdeče pikice po britju?

Aloe vera za takojšnje pomirjanje

Aloe vera je ena najbolj priporočenih sestavin za pomiritev kože po britju. Deluje protivnetno, hladi kožo in zmanjšuje rdečico. Medical News Today navaja, da aloe vera pomaga obnoviti kožno bariero in pospeši celjenje mikro ureznin, ki nastanejo med britjem. V vročinskem valu je še posebej učinkovita, saj kožo hladi in preprečuje dodatno draženje.

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Niacinamid za zmanjšanje rdečice

Niacinamid je dermatološko potrjena sestavina, ki zmanjšuje vnetje, rdečico in občutljivost kože. Po podatkih Journal of Cosmetic Dermatology krepi kožno bariero, kar pomeni, da je koža po britju manj dovzetna za draženje. Niacinamid je primeren za bikini predel in pazduhe, saj ne peče, ne draži in je primeren tudi za občutljivo kožo.

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Hladni obkladki za hitro olajšanje

Hladni obkladki pomagajo zmanjšati oteklino in rdečico, saj zožijo žilice in pomirijo vneto kožo. Dermatologi priporočajo, da se hladni obkladek uporabi takoj po britju ali ob prvih znakih draženja. Cleveland Clinic poudarja, da je hlajenje eden najhitrejših načinov za zmanjšanje vnetja po britju.

Neodišavljene vlažilne kreme

Dišave so eden najpogostejših povzročiteljev draženja kože po britju. Zato dermatologi priporočajo uporabo neodišavljenih vlažilnih krem, ki kožo pomirijo in obnovijo. Mayo Clinic navaja, da dobro navlažena koža hitreje okreva in je manj nagnjena k vnetju.

Britje
BritjeFOTO: Shutterstock

Kako preprečiti rdeče pikice v vročinskem valu?

Britje v smeri rasti dlak

Britje proti smeri rasti dlak poveča možnost draženja in rdečih pikic. NHS priporoča britje v smeri rasti, saj tako zmanjšamo trenje in možnost vnetja. V vročinskem valu je to še pomembnejše, ker je koža že sama po sebi bolj občutljiva.

Uporaba ostre, čiste britvice

Stara britvica lahko trga dlake, povzroča mikro ureznine in poveča možnost okužbe. Cleveland Clinic priporoča menjavo britvice na vsakih pet do sedem britij, saj se rezilo do takrat že obrabi, tudi če na oko deluje ostro.

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Britje zvečer, ne tik pred plažo

V vročinskem valu je koža po britju še bolj občutljiva na sonce, sol in klor. Dermatologi priporočajo britje zvečer, ko koža ni izpostavljena takojšnjemu potenju ali trenju kopalk. Po podatkih Healthline se rdeče pikice pogosteje pojavijo, če se britje izvaja tik pred aktivnostmi, ki povečajo potenje.

Izogibanje tesnim oblačilom po britju

Tesne kopalke, športne pajkice in sintetični materiali povečajo trenje in draženje kože. Mayo Clinic opozarja, da je koža po britju najbolj občutljiva prvih 24 ur, zato je v tem času priporočljivo nositi ohlapnejša oblačila.

Britje
BritjeFOTO: Adobe Stock

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Če se rdeče pikice spremenijo v boleče, gnojne izbokline ali se rdečica širi, je potreben posvet z zdravnikom. NHS navaja, da lahko takšni simptomi kažejo na okužbo foliklov, ki zahteva strokovno obravnavo. Prav tako je priporočljivo poiskati pomoč, če se težava ponavlja ali ne izboljša kljub pravilni negi.

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