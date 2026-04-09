Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti

Rozacea je pogosto napačno razumljena, saj jo mnogi zamenjajo za občutljivo kožo, akne ali običajno rdečico obraza. Prav zato je ozaveščanje pomembno, saj lahko zgodnje ukrepanje pomaga preprečiti poslabšanje simptomov in izboljša kakovost življenja.

Zakaj je pomembno ozaveščanje o rozacei?

April je mesec ozaveščanja o rozacei, kar poudarja tudi National Rosacea Society. Organizacija vsako leto opozarja na pomen prepoznavanja zgodnjih znakov bolezni, saj mnogi ljudje dolgo ne vedo, da imajo prav rozaceo. Rozacea ni le estetska težava, ampak kronično vnetno stanje kože, ki lahko močno vpliva na samozavest, počutje in vsakodnevno življenje. Pri nekaterih ljudeh so simptomi blagi in občasni, pri drugih pa lahko bolezen postane izrazitejša in zahteva dermatološko zdravljenje.

Kaj je rozacea?

Rozacea je kronična vnetna bolezen kože, ki najpogosteje prizadene osrednji del obraza – lica, nos, čelo in brado. Značilni simptomi so trajna rdečica, vidne kapilare, občutek toplote, pekoč občutek in v nekaterih primerih tudi izpuščaji, podobni aknam. Kot poroča Healthline, se simptomi pogosto pojavijo v zagonih, kar pomeni, da se obdobja izboljšanja izmenjujejo z obdobji poslabšanja. Obstaja več različnih tipov rozacee. Najpogostejša je eritematotelangiektatična rozacea, pri kateri prevladujeta rdečica in vidne žilice. Papulopustularna rozacea vključuje tudi mozoljem podobne izpuščaje. Fimatozna rozacea povzroča zadebelitev kože, najpogosteje na nosu, medtem ko okulna rozacea prizadene oči in lahko povzroči draženje, suhost, pekoč občutek ter občutek peska v očeh.

Zakaj nastane rozacea?

Natančen vzrok za nastanek rozacee še vedno ni popolnoma pojasnjen, vendar strokovnjaki menijo, da gre za kombinacijo genetskih in okoljskih dejavnikov. Kot piše Healthline, imajo pomembno vlogo dednost, preobčutljiv imunski sistem, motnje v delovanju krvnih žil in povečana vnetna reakcija kože. Rozacea se pogosteje pojavlja pri ljudeh s svetlo poltjo, še posebej med 30. in 60. letom starosti. Omenjena bolezen pogosteje prizadene ženske, pri moških pa je pogosteje opažen težji potek bolezni. Simptome rozacee lahko sprožijo številni dejavniki. Med najpogostejšimi so izpostavljenost soncu, vročina, mraz, veter, stres, alkohol, začinjena hrana, vroči napitki in intenzivna telesna aktivnost. Kot navaja Mayo Clinic, lahko stanje poslabšajo tudi nekateri kozmetični izdelki in nekatere sestavine za nego kože, predvsem alkohol, dišave in agresivni pilingi.

Kako prepoznamo rozaceo?

Rozacea se pogosto začne z občasno rdečico, ki spominja na zardevanje ali sončne opekline. Sčasoma lahko rdečica postane trajnejša, pojavijo pa se lahko tudi vidne kapilare, občutljivost kože, pekoč občutek in suhost. Kot poroča Cleveland Clinic, je pomembno, da smo pozorni tudi na simptome na očeh, saj okulna rozacea pogosto ostane spregledana. Oči so lahko rdeče, suhe, občutljive na svetlobo in pogosto solzne. V nekaterih primerih lahko rozacea vpliva tudi na vid.

Znaki rozacee: zardevanje, razširjene žilice in pordelost

Kako si lahko pomagamo sami?

Pomemben del obvladovanja rozacee je prepoznavanje in izogibanje sprožilcem. Mnogi ljudje opazijo, da se simptomi poslabšajo po izpostavljenosti soncu, uživanju alkohola ali stresu. Vodenje dnevnika simptomov lahko pomaga ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na posameznika. Kot priporoča National Rosacea Society, je pri negi kože pomembno uporabljati nežna čistila brez dišav, alkoholov in dražečih sestavin. Kožo je treba zaščititi pred soncem z zaščitnim faktorjem najmanj SPF 30, vsakodnevno pa je priporočljiva tudi uporaba blagih vlažilnih krem. Pri rozacei se je treba izogibati agresivnim pilingom, vroči vodi in grobemu drgnjenju kože.

Rozacea in prehrana

Prehrana lahko pomembno vpliva na pogostost in intenzivnost zagonov rozacee. Pri mnogih ljudeh simptome poslabšajo alkohol, začinjena hrana, zelo vroči napitki in določene vrste sirov ali fermentiranih živil. Kot poroča Healthline, nekateri ljudje opazijo izboljšanje simptomov, če omejijo sprožilna živila in povečajo vnos protivnetnih živil, kot so zelenjava, omega-3 maščobne kisline, polnozrnata živila in živila, bogata z antioksidanti. Pomembno pa je poudariti, da univerzalna dieta za rozaceo ne obstaja, saj ima vsak posameznik drugačne sprožilce.

Alkohol lahko stanje poslabša.

Ali je rozacea ozdravljiva?

Rozacea žal ni popolnoma ozdravljiva, saj gre za kronično stanje kože. Vendar pa je mogoče simptome uspešno obvladovati in zmanjšati njihovo intenzivnost. Kot poroča American Academy of Dermatology, je zgodnje zdravljenje pomembno, ker lahko prepreči napredovanje bolezni in trajnejše spremembe na koži. Zdravljenje je odvisno od tipa rozacee in resnosti simptomov. Dermatologi lahko priporočijo posebne kreme, gele, antibiotike, lasersko zdravljenje ali zdravila za zmanjšanje rdečice. Pri okulni rozacei se pogosto uporabljajo tudi kapljice za oči in posebna nega vek. Ob pravilni negi, ustrezni terapiji in izogibanju sprožilcem lahko večina ljudi simptome uspešno obvladuje in ohranja kožo v boljšem stanju.

Zakaj je ozaveščanje o rozacei pomembno?

Rozacea je pogosto podcenjena bolezen, čeprav lahko pomembno vpliva na samozavest, duševno zdravje in kakovost življenja. Veliko ljudi se zaradi rdečice, izpuščajev ali sprememb na koži počuti neprijetno in se izogiba družabnim stikom.

