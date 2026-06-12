Zakaj je SPF najpomembnejši korak v tvoji negi kože?

Sonce oddaja dve vrsti žarkov, ki vplivata na kožo: UVA in UVB. Kot poroča Healthline, UVB žarki povzročajo sončne opekline, medtem ko UVA žarki prodirajo globlje v kožo in so glavni krivec za prezgodnje staranje, gube in izgubo elastičnosti. Pomembno je tudi to, da UVA žarki prehajajo skozi oblake in steklo, zato koža potrebuje zaščito tudi v avtu, pisarni ali na oblačen dan.
Redna uporaba SPF-ja dokazano zmanjšuje tveganje za kožnega raka in preprečuje nastanek pigmentnih madežev, ki so pogosto posledica kronične izpostavljenosti soncu. Po navedbah Healthline je SPF 30 minimalno priporočilo za vsakodnevno uporabo, saj blokira približno 97 % UVB žarkov. Višji SPF nudi dodatno zaščito, vendar noben izdelek ne blokira 100 % žarkov.
Ali vsak dan uporabljate kremo za obraz s SPF zaščito?
UVA in UVB: razlika, ki jo moraš poznati
UVA žarki so "aging rays" odgovorni za staranje kože, gube in izgubo čvrstosti. Delujejo skozi vse leto in prodrejo globoko v dermis.
UVB žarki so "burning rays" povzročajo opekline in neposredno poškodujejo DNK v kožnih celicah. Najmočnejši so poleti, med 10. in 16. uro.
Dermatologi, ki jih povzema Healthline, poudarjajo, da moraš vedno izbrati 'broad-spectrum' zaščito, ki ščiti pred obema vrstama žarkov.
SPF in staranje kože: zakaj je zaščita ključna?
Več kot 80 % vidnih znakov staranja kože je posledica UV-sevanja. To vključuje gube, povešeno kožo, neenakomeren ten in pigmentne madeže. Kot navaja Healthline, UVA žarki razgrajujejo kolagen in elastin – beljakovine, ki koži dajejo čvrstost in mladosten videz. Zato je SPF najmočnejše "anti-age" orožje, ki ga lahko uporabljaš.
SPF in pigmentni madeži: kako preprečiti temne lise?
Pigmentni madeži nastanejo zaradi prekomerne proizvodnje melanina, ki ga sproži UV-sevanje. Healthline opozarja, da lahko tudi kratka izpostavljenost soncu brez zaščite sproži poslabšanje melazme ali postinflamatorne pigmentacije. Zato dermatologi priporočajo vsakodnevno uporabo SPF-ja, tudi pozimi, saj UVA žarki delujejo skozi vse leto.
Zakaj SPF ni le za poletje?
Čeprav je poleti UV-indeks najvišji, je koža izpostavljena UV-žarkom tudi jeseni, pozimi in spomladi. Healthline poudarja, da je UVA-sevanje prisotno 365 dni v letu, ne glede na vreme. To pomeni, da je SPF zadnji, a najpomembnejši korak v tvoji jutranji negi kože vsak dan, brez izjeme.
Vir: healthline.com
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