Zakaj je SPF najpomembnejši korak v tvoji negi kože?

Sonce oddaja dve vrsti žarkov, ki vplivata na kožo: UVA in UVB . Kot poroča Healthline, UVB žarki povzročajo sončne opekline, medtem ko UVA žarki prodirajo globlje v kožo in so glavni krivec za prezgodnje staranje, gube in izgubo elastičnosti. Pomembno je tudi to, da UVA žarki prehajajo skozi oblake in steklo, zato koža potrebuje zaščito tudi v avtu, pisarni ali na oblačen dan .

Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?

Redna uporaba SPF-ja dokazano zmanjšuje tveganje za kožnega raka in preprečuje nastanek pigmentnih madežev , ki so pogosto posledica kronične izpostavljenosti soncu. Po navedbah Healthline je SPF 30 minimalno priporočilo za vsakodnevno uporabo, saj blokira približno 97 % UVB žarkov. Višji SPF nudi dodatno zaščito, vendar noben izdelek ne blokira 100 % žarkov.

UVA žarki so "aging rays" odgovorni za staranje kože, gube in izgubo čvrstosti. Delujejo skozi vse leto in prodrejo globoko v dermis.

UVB žarki so "burning rays" povzročajo opekline in neposredno poškodujejo DNK v kožnih celicah. Najmočnejši so poleti, med 10. in 16. uro.

Dermatologi, ki jih povzema Healthline, poudarjajo, da moraš vedno izbrati 'broad-spectrum' zaščito, ki ščiti pred obema vrstama žarkov.