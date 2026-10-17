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Ogrci
Koža

Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati

N. Č.
17. 10. 2026 04.00
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Mislite, da so temne pike na nosu ogrci? Dermatologi opozarjajo, da gre pogosto za nekaj povsem drugega. Preverite, zakaj jih ni priporočljivo stiskati in kako jih lahko naredite manj opazne.

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Če ste se že kdaj približali ogledalu in pozorno opazovali drobne temne pikice na nosu, ste si verjetno mislili, da gre za ogrce. Mnogi jih zato poskušajo iztisniti, odstraniti s trakovi za pore ali odstraniti z agresivnimi pilingi. A dermatologi opozarjajo, da so te pike pogosto nekaj povsem drugega.

Po besedah dermatologa Dr. Sina Ghadiri številne temne pike na nosu sploh niso ogrci, ampak tako imenovani sebacealni filamenti, ki so normalen del kože, piše AOL.

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Niso ogrci, ampak naravni del kože

Sebacealni filamenti pomagajo naravnim oljem oziroma sebumu potovati iz por na površino kože. Gre za povsem običajen pojav, ki ga ima praktično vsak človek. Dermatologi poudarjajo, da jih ni mogoče trajno odstraniti, saj imajo pomembno vlogo pri delovanju kože.

Prav zato se po odstranitvi običajno zelo hitro znova pojavijo.

Črne pike na nosu
Črne pike na nosuFOTO: Shutterstock

Zakaj jih ni dobro stiskati?

Ko opazimo temne pikice na nosu, je prva reakcija pogosto stiskanje. Toda pretirano pritiskanje na občutljivo kožo nosu lahko povzroči draženje, rdečico in celo poškodbe kože. Dermatologi zato takšnega odstranjevanja ne priporočajo, poroča AOL.

Enako velja za grobe pilinge in pretirano drgnjenje kože, ki lahko stanje še poslabšajo.

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Delujejo trakovi za pore?

Trakovi za pore so že leta ena najbolj priljubljenih metod za odstranjevanje nečistoč z nosu. Uporabljajo jih tudi številne zvezdnice, med njimi Chrissy Teigen.

Vendar dermatologi opozarjajo, da gre le za začasno rešitev. Trak odstrani le del vsebine s površine kože, pore pa se kmalu znova napolnijo s sebumom in filamenti postanejo ponovno vidni.

Ali trakovi za pore delujejo?
Ali trakovi za pore delujejo?FOTO: Thinkstock

Kaj dejansko pomaga?

Čeprav sebacealnih filamentov ni mogoče trajno odstraniti, lahko z ustrezno nego postanejo precej manj opazni.

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Po besedah dr. Rinky Kapoor sta med najbolj učinkovitimi sestavinami:

salicilna kislina,

retinol,

glinaste maske,

maske z aktivnim ogljem.

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Salicilna kislina

Salicilna kislina pomaga odstranjevati odvečno maščobo in odmrle kožne celice, ki se nabirajo v porah. Ker prodre globlje v pore, je ena najpogosteje priporočenih sestavin za mastno in mešano kožo.

Retinol

Retinol spodbuja obnavljanje kože in pomaga ohranjati pore čiste. Dermatologi ga pogosto priporočajo kot del večerne rutine.

Glinaste maske

Maske z glino ali aktivnim ogljem vpijejo odvečno maščobo in lahko kožo naredijo bolj gladko ter pore manj opazne. Uporabljajte jih enkrat tedensko, saj lahko prepogosta uporaba povzroči izsušenost.

Ogrci
OgrciFOTO: Shutterstock

Manj ličil, manj težav?

Dr. Rinky Kapoor poudarja tudi pomen preventive, piše AOL. Priporoča, da koži občasno privoščimo dan brez ličil in uporabljamo nekomedogene izdelke, ki ne mašijo por.

Tovrstni izdelki so zasnovani tako, da zmanjšujejo možnost nastanka zamašenih por in kopičenja maščobe na površini kože.

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Kaj sploh so ogrci?

Ogrci so ena najpogostejših oblik aken. Nastanejo, ko se pore zamašijo z odvečno maščobo (sebumom), odmrlimi kožnimi celicami in drugimi nečistočami. Ko je odprtina pore odprta in je njena vsebina izpostavljena zraku, pride do oksidacije, zaradi katere površina potemni in dobi značilno črno barvo. Zato ogrcem včasih rečemo tudi odprti komedoni.

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Najpogosteje se pojavljajo na:

nosu,

bradi,

čelu,

prsih,

hrbtu.

Za razliko od sebacealnih filamentov ogrci niso normalen del delovanja kože, temveč oblika zamašenih por. Prav zato jih je mogoče uspešno zmanjšati z ustrezno nego kože in sestavinami, kot sta salicilna kislina ali retinoidi.

Kako ločiti ogrce od sebacealnih filamentov?

Čeprav so na prvi pogled videti podobno, med njimi obstaja nekaj pomembnih razlik:

Sebacealni filamenti:

so naraven del kože,

običajno so svetlejši in manj izraziti,

enakomerno prekrivajo nos,

po odstranitvi se hitro vrnejo,

pomagajo pri pretoku loja na površino kože.

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Ogrci:

nastanejo zaradi zamašenih por,

so pogosto večji in temnejši,

pojavljajo se posamično ali v skupinah,

spadajo med aknaste spremembe,

jih je z ustrezno nego mogoče zmanjšati.

Prav zato dermatologi opozarjajo, da vseh temnih pik na nosu ne gre obravnavati enako. Kar mnogi vidijo kot ogrce, so pogosto prav sebacealni filamenti, ki jih ni mogoče trajno odstraniti, lahko pa jih z nežno in pravilno nego naredimo manj opazne.

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Vir: aol.com

Razlagalnik

Sebum je naravno olje ali maščoba, ki jo izločajo lojnice v naši koži. Njegova glavna naloga je zaščita in vlaženje kože ter las, saj ustvarja zaščitni plašč, ki preprečuje izsušitev in varuje pred zunanjimi vplivi, kot so bakterije ali onesnaženje. Čeprav je sebum nujen za zdravo kožo, lahko njegovo prekomerno izločanje ali kopičenje v porah privede do težav, kot so akne ali zamašene pore.

Izraz 'nekomedogen' označuje izdelke za nego kože ali ličila, ki so posebej formulirani tako, da ne mašijo por. Beseda izhaja iz izraza 'komedon', kar je strokovni naziv za zamašeno poro (ogrec ali mozolj). Uporaba nekomedogenih izdelkov je ključna za ljudi z mastno ali k aknam nagnjeno kožo, saj zmanjšuje tveganje, da bi sestavine v kremah ali pudrih povzročile nastanek novih nepravilnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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