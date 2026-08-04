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Počakaj, da se koža popolnoma pomiri, šele nato se loti britja.
Koža

Vraščene dlake v bikini predelu: zakaj nastanejo in kako jih preprečiti

N. Č.
04. 08. 2026 04.00
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Vraščene dlake v bikini predelu so poleti ena najpogostejših težav, saj se koža na tem občutljivem predelu hitro razdraži zaradi britja, depilacije, tesnih kopalk, znoja in klora. Dermatologi opozarjajo, da se vraščene dlake pojavijo, ko dlaka ne more normalno izrasti na površje, temveč se ujame pod kožo in povzroči vnetje, rdečico ali bolečo bunkico.

Vraščene dlake v bikini predelu so pogoste, še posebej poleti, ko je koža izpostavljena vročini, znoju, kloru in pogostejšemu britju. S pravilno pripravo kože, nežnim britjem, uporabo AHA/BHA kislin in izogibanjem tesnim oblačilom lahko večino vraščenih dlak učinkovito preprečiš. Če se pojavijo, je ključna nežna nega, brez iztiskanja, ter po potrebi posvet z dermatologom.

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Zakaj nastanejo vraščene dlake?

Vraščena dlaka je dlaka, ki namesto navzven začne rasti v stran ali navzdol, pod površino kože. To sproži vnetni odziv, ki ga prepoznamo kot rdečo, bolečo izboklino. Po podatkih Mayo Clinic se vraščene dlake najpogosteje pojavijo po britju, voskanju ali puljenju, še posebej na predelih, kjer so dlake naravno močnejše ali bolj kodraste.

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Eden najpogostejših razlogov je britje proti smeri rasti dlak, kar rezilo odreže dlako preblizu kože. Healthline poudarja, da se tako odrezana dlaka lažje zavije nazaj v kožo. K nastanku vraščenih dlak prispevajo tudi tesne kopalke, ki s trenjem dražijo kožo, ter znoj in klor, ki lahko zamašita pore in dodatno razdražita folikel.

Britje bikini predela
Britje bikini predelaFOTO: iStock

Kako preprečiti vraščene dlake v bikini predelu?

Priprava kože pred britjem

Dermatologi se strinjajo, da je priprava kože ključna. Pred britjem naj bo koža vedno dobro navlažena in zmehčana. Kratek topel tuš ali kopel odpre pore in zmehča dlake, kar zmanjša trenje rezila. Po priporočilih Healthline je koristno tudi nežno čiščenje kože ter redni piling, ki odstrani odmrle celice in prepreči zamašitev foliklov.

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Britje v smeri rasti dlak

Najpomembnejše pravilo, ki ga navaja tudi Cleveland Clinic, je britje v smeri rasti dlak. Britje proti smeri skoraj vedno poveča možnost vraščanja. Pomembno je uporabljati svežo, ostro britvico ter gel ali kremo za britje, ki omogočata gladko drsenje rezila. Poteze naj bodo kratke in nežne, brez pritiska.

Izogibanje tesnim oblačilom po britju

Vsaj 24 ur po britju se je priporočljivo izogibati tesnim kopalkam, športnim pajkicam in sintetičnim materialom. Po podatkih Mayo Clinic trenje takoj po britju poveča možnost vnetja, saj je koža takrat najbolj občutljiva.

Po britju se izognite tesnim kopalkam.
Po britju se izognite tesnim kopalkam.FOTO: Shutterstock

Uporaba AHA in BHA kislin

Dan po britju je koristno uporabiti izdelke z glikolno (AHA) ali salicilno kislino (BHA). Obe kislini pomagata preprečevati zamašitev por in zmanjšujeta možnost vraščanja dlak. Healthline navaja, da salicilna kislina učinkovito zmanjšuje vnetje in rdečico, zato je primerna za občutljive predele, kot je bikini predel.

Gre za nežne, vsakodnevne izdelke, ki delujejo kot lahkoten kemični piling in preprečujejo, da bi se dlake ujemale pod kožo. To so losjoni, toniki ali geli z nizkimi koncentracijami glikolne (AHA) ali salicilne kisline (BHA). Tekstura je običajno zelo lahka – kot navadna krema ali tonik – in se nanese na čisto, suho kožo dan po britju, ko se koža že pomiri. AHA kislina pomaga odstraniti odmrle celice, ki lahko zaprejo folikel, medtem ko BHA kislina prodre globlje v pore, zmanjša vnetje in pomiri rdečico. Takšni izdelki so posebej primerni za bikini predel, ker ne vsebujejo grobih delcev in zato kože ne dražijo dodatno.

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Vlaženje kože

Dobro navlažena koža je manj nagnjena k draženju. Po britju je priporočljivo uporabljati aloe vero, kreme z niacinamidom ali nežne, neodišavljene vlažilne kreme. Journal of Cosmetic Dermatology poudarja, da niacinamid zmanjšuje rdečico in vnetje ter krepi kožno bariero.

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Redna menjava britvice

Stara britvica lahko trga dlake, povzroča mikro ureznine in poveča možnost okužbe. Dermatologi priporočajo menjavo britvice na vsakih pet do sedem britij, kar potrjuje tudi Cleveland Clinic.

Ne pozabite na redno menjavanje britvice.
Ne pozabite na redno menjavanje britvice.FOTO: iStock

Kaj narediti, ko se vraščena dlaka že pojavi?

Ne iztiskaj

Najpomembnejše pravilo je, da vraščene dlake ne iztiskamo. Po podatkih Cleveland Clinic iztiskanje lahko povzroči okužbo, pigmentacijo ali celo brazgotine. Koža na bikini predelu je izjemno občutljiva, zato je iztiskanje še posebej tvegano.

Topli obkladki

Topli obkladki zmehčajo kožo in pomagajo dlaki priti na površje. To je eden najvarnejših načinov za pomiritev kože, ki ga priporočajo dermatologi.

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Nežen piling

Nežen kemični piling s salicilno ali glikolno kislino lahko pomaga sprostiti ujete dlake. Healthline opozarja, da mehanski pilingi (z grobimi delci) lahko stanje poslabšajo, saj dodatno razdražijo kožo.

Antibakterijska krema

Če je bunkica rdeča, boleča ali gnojna, je koristna uporaba antibakterijske kreme z benzoyl peroksidom, ki jo priporoča Mayo Clinic. Če se stanje poslabša ali ne izboljša, je potreben posvet z zdravnikom.

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Počakaj z britjem

Britanje po pojavu vraščene dlake stanje poslabša. Po priporočilih dermatologov je najbolje počakati, da se koža popolnoma pomiri.

Počakaj, da se koža popolnoma pomiri, šele nato se loti britja.
Počakaj, da se koža popolnoma pomiri, šele nato se loti britja.FOTO: iStock

Kako britje prilagoditi poletni vročini?

Vročinski val poveča potenje, draženje in možnost vnetij. Zato dermatologi priporočajo britje zvečer, ko koža ni izpostavljena soncu ali takojšnjemu potenju. Po kopanju v bazenu je priporočljivo tuširanje, saj klor dodatno razdraži kožo. Aloe vera po sončenju pomiri kožo, medtem ko je britje vsak dan odsvetovano – idealno je na dva do tri dni.

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Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Če opaziš močno bolečino, gnojne izbokline, rdečico, ki se širi, ali splošno slabo počutje, je potreben posvet z zdravnikom. To lahko kaže na okužbo folikla, ki zahteva strokovno obravnavo. Cleveland Clinic opozarja, da je pravočasno zdravljenje ključnega pomena, da se preprečijo zapleti.

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