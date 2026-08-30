Po dopustu je krtača za lase najbolj umazana: tako jo pravilno očistite

Poletni dopust je čudovit za dušo, a precej manj za lase in še posebej za krtačo. Sol, klor, pesek, znoj in ostanki kreme za sončenje se med dopustom ujamejo v lase, nato pa se prenesejo na krtačo, kjer se začne kopičiti umazanija, ki jo po vrnitvi domov pogosto spregledamo. A prav po dopustu je čiščenje krtače najbolj pomembno.
Zakaj se krtača na dopustu tako hitro umaže?
Po podatkih Healthline se krtača obnaša kot "goba", ki ujame ostanke olja, prahu, izdelkov za lase in odmrlih kožnih celic. Med dopustom se temu pridružijo še dodatni dejavniki:
Sol in morska voda
Sol izsuši lase in hkrati poveča trenje, zaradi česar se na krtači hitreje nabirajo vozli, pesek in ostanki soli. Po morskih kopanjih se sol ujame v lase in se prenese na krtačo, kjer se začne kopičiti.
Klor iz bazena
Klor se oprime lasne povrhnjice in lahko ostane na laseh tudi po pranju. Po podatkih strokovnjakov za nego las klor in minerali iz bazenske vode ustvarijo občutek "prevlečenosti" las, kar se prenese na krtačo in povzroča dodatno nabiranje umazanije.
Kreme za sončenje in olja
Healthline navaja, da se na krtači nabirajo ostanki izdelkov, kot so leave-in balzami, geli in olja. Poleti se temu pridružijo še SPF kreme, ki se z lasišča prenesejo na krtačo.
Znoj in pesek
Pesek se ujame v lase, znoj pa poveča lepljivost – kombinacija, ki poskrbi, da se na krtači nabere še več delcev.
Zakaj je čiščenje krtače po dopustu nujno?
Po podatkih WebMD se na krtači nabirajo odmrle kožne celice, olja, ostanki izdelkov in umazanija, ki se ob vsakem česanju vračajo nazaj na lase in lasišče. To lahko povzroči:
'Umazan' videz las
Umazana krtača raznaša ostanke izdelkov in soli, kar lase naredi bolj mastne, težke in brez leska.
Razdraženo lasišče
LiceDoctors opozarja, da se na krtači lahko nabirajo bakterije, glivice in celo uši, če krtače ne čistimo redno.
Hitrejše lomljenje las
Sol in klor izsušita lase, ostanki na krtači pa povečajo trenje – kombinacija, ki vodi v več lomljenja.
Manj učinkovito česanje
Healthline navaja, da umazana krtača težje opravlja svojo funkcijo, saj se umazanija vrača na lase in otežuje razčesavanje.
Kako pravilno očistiti krtačo po dopustu?
Metoda čiščenja je preprosta, a mora biti temeljita. Vse spodnje informacije so preverjene pri Healthline in WebMD.
Odstranite lase iz krtače
Healthline priporoča, da lase odstranite z glavnikom, konico pisala ali s prsti, saj se na dnu krtače nabira 50–100 izpadlih las na dan.
Pripravite toplo milnico
WebMD svetuje, da krtačo namočite v toplo vodo z nekaj kapljicami nežnega šampona, kar raztopi olja, sol, klor in ostanke izdelkov.
Krtačo nežno skrtačite
Z zobno ščetko ali drugo krtačo očistite med ščetinami, kjer se nabira največ umazanije. To je ključno za odstranjevanje ostankov soli, klora in SPF.
Posebna pozornost po bazenu
Če so lasje po dopustu imeli stik s klorom, strokovnjaki za nego las priporočajo, da krtačo očistite še bolj temeljito, saj se klor oprime površin in povzroča dodatno nabiranje umazanije.
Posušite na zraku
Krtačo položite s ščetinami navzdol in pustite, da se popolnoma posuši.
Kako pogosto moramo očistiti krtačo za lase?
Healthline priporoča čiščenje enkrat na teden, če uporabljate veliko izdelkov za lase, sicer vsaj vsake 2–3 tedne. Po dopustu pa je priporočljivo takoj narediti temeljito čiščenje, saj je nabiranje umazanije bistveno večje.
Vir: Healthline, WebMD
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