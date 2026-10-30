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Lepota

Z navadno žlico do popolnega videza okostnjaka za noč čarovnic

N. Č.
30. 10. 2026 09.19
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Za dramatičen videz okostnjaka ne potrebujete profesionalnih ličil ali dragih pripomočkov. Na družbenih omrežjih je navdušil preprost trik z navadno žlico, s katerim lahko v le nekaj minutah ustvarite popolnoma simetričen videz okostnjaka, ki je videti veliko bolj zahteven, kot je v resnici.

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Noč čarovnic je tik pred vrati, a to še ne pomeni, da morate za izviren videz zapraviti celo premoženje ali ure in ure pred ogledalom. Eden najbolj priljubljenih in hkrati najpreprostejših trendov na družbenih omrežjih je tako imenovani "spoon makeup hack" oziroma trik z žlico, s katerim lahko ustvarite osupljiv videz lobanje oziroma okostnjaka.

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Zakaj ravno okostnjak?

Gre za klasiko, ki nikoli ne gre iz mode. Videz je dovolj dramatičen za zabavo za noč čarovnic, hkrati pa ga lahko ustvarijo tudi popolni začetniki. Najboljše pri tem pa je, da za natančne linije ne potrebujete posebnih pripomočkov, dovolj je navadna kuhinjska žlica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako deluje trik z žlico?

Žlico preprosto položite na obraz in njen rob uporabite kot vodilo za risanje simetričnih linij okoli oči, ličnic in nosu.

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Postopek:

obraz pripravite z običajno podlago ali svetlim pudrom,

s črnim črtalom ali senčilom pobarvajte konico nosu v obliki obrnjene srčaste oblike,

žlico položite okoli očesne votline in po njenem robu zarišite krog,

notranjost kroga pobarvajte s črnim senčilom,

z žlico si pomagajte tudi pri risanju ličnic, značilnih za videz lobanje,

s tankim čopičem narišite navpične črtice prek ustnic, da ustvarite videz zob.

Prav za oblikovanje očesnih votlin in ostrih ličnic je žlica idealen pripomoček, saj pomaga ustvariti enakomerne linije na obeh straneh obraza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potrebujete le nekaj osnovnih izdelkov

Za ta videz ne potrebujete profesionalnih gledaliških ličil. Zadostujejo:

črno senčilo ali črno črtalo,

svetel puder ali podlaga,

čopič za senčenje,

maskara,

navadna jedilna žlica.

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Če želite videzu dodati še nekaj glamurja, lahko okoli oči prilepite bleščice ali kamenčke ter videz dopolnite z rdečo šminko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Top ideja za zadnji trenutek

Če ste med tistimi, ki kostum običajno izberejo zadnji dan, je ta trik odlična rešitev. Večina pripomočkov se že skriva v vaši kozmetični torbici, rezultat pa je dovolj prepričljiv, da bo videti, kot da ste za pripravo porabili veliko več časa, kot ste ga v resnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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